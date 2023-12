Si allontana l'ipotesi di Michele Marini segretario del circolo frusinate del Partito Democratico. Secondo autorevoli indiscrezioni sull'argomento l'ex sindaco si è confrontato con gli esponenti della sua lista civica. In particolare con il consigliere comunale Andrea Turriziani e con il coordinatore politico Francesco Trina. La sostanza del ragionamento è così sintetizzabile: "meglio non diventare una costola del Partito Democratico". A questo va aggiunto che da tempo Marini non ha la tessera del Pd.

Alcune cose vanno dette. Nei mesi scorsi il gruppo consiliare dei Democrat (composto da Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi) ha chiesto ai vertici della federazione provinciale una maggiore attenzione politica nei confronti del capoluogo. E tra i principali temi affrontati c'era stato pure quello del nome di Michele Marini come segretario del circolo cittadino. All'inizio non sono arrivati segnali, poi nell'ultimo periodo si era registrato un punto di svolta. Con il sostanziale via libera di Francesco De Angelis all'operazione. Nel frattempo, però, la collocazione della Lista Marini ha avuto delle evoluzioni. E ci sono state delle chiare aperture (amministrative) al sindaco Riccardo Mastrangeli. In ogni caso è evidente che il fattore determinante in una situazione del genere è rappresentato dal "sentiment" del diretto interessato. Vale a dire Michele Marini. L'ex sindaco vuole davvero tornare ad avere un ruolo politico all'interno del Partito Democratico? È questo il punto decisivo.

Per quanto concerne invece il gruppo del Pd, bisognerà capire innanzitutto quali saranno le prossime mosse del capogruppo Angelo Pizzutelli. Il quale alle provinciali avrebbe voluto concorrere, ma non lo ha fatto perché si è reso conto che le dinamiche del voto ponderato erano state indirizzate altrove. Poi c'è la questione interna al centrosinistra frusinate. Candidato alle provinciali è Armando Papetti, eletto nella Lista Marzi ma tesserato del Pd.

Da non sottovalutare neppure il malumore di Norberto Venturi. La sensazione è che all'interno del consiglio comunale del capoluogo siano saltati molti schemi e che potrebbero davvero esserci sorprese. Lo capiremo meglio dopo i risultati delle provinciali. Nel corso di un'analisi del voto che inevitabilmente toccherà diversi aspetti.