In pole position Fratelli d'Italia. Seguita da Provincia in Comune di Luigi Vacana. Quindi la Lega e poi il centrosinistra con La Provincia dei Cittadini. Infine Forza Italia. Questo l'ordine delle liste sulle schede delle provinciali che si terranno il 22 dicembre. Il sorteggio è stato effettuato ieri.

I Comuni rappresentati

I sindaci e i consiglieri in corsa per i 12 seggi appartengono a 33 dei 91 Comuni della provincia di Frosinone. Vuol dire che ce ne sono 58 che non hanno amministratori nelle liste. I Comuni che hanno più candidati sono Frosinone e Fiuggi, con 3 ognuno. Poi ci sono Cassino, Sora, Ceccano, Alatri, Anagni, Ferentino, Arpino, Pignataro Interamna, Picinisco, Pico e Castelnuovo Parano con 2 ciascuno. Quindi, con 1 candidato ciascuno, Aquino, Castrocielo, Patrica, Serrone, Vicalvi, Strangolagalli, Esperia, Arnara, Boville Ernica, Sant'Apollinare, Vallecorsa, San Donato Valcomino, Isola del Liri, Santopadre, Villa Santo Stefano, Giuliano di Roma, Posta Fibreno, Gallinaro, Morolo, Viticuso.

Elettori e candidati

Gli aventi diritto al voto sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. I candidati in corsa sono 47: 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. Degli uscenti si ripresentano 10 su 12: soltanto Valentina Cambone (Polo Civico) e Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia).

Ricapitoliamo il quadro completo, cominciando dal centrodestra. Per Fratelli d'Italia ci sono il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e i consiglieri comunali Alessandro Cardinali (Anagni), Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Velardo (Castrocielo), Antonio Cardillo (Pignataro Interamna), Cristina Bragaglia (Patrica), Enilde Tucci (Serrone), Mariella Bruni (Ceccano), Marianna Cacchi (Anagni). La squadra della Lega: Andrea Amata (Vicalvi), Paula Andreucci (Picinisco), Lino Caschera (Sora), Anna Chiarlitti (Strangolagalli), Giuliano Di Lanna (Esperia), Marco Fiorini (Fiuggi), Giacinta Battaglini (Arnara), Giacomo Iozzi (Boville Ernica), Elvira Puzzuoli (Arpino), Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri), Anna Serrecchia (Sant'Apollinare), Luca Zaccari (Ferentino). I candidati di Forza Italia: Gianluca Quadrini (Arpino), Rossana Carnevale (Pico), Marco Borrelli (Picinisco), Marta Di Cocco (Castelnuovo Parano), Pietro Antonio Macioce (Castelnuovo Parano), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Maurizio Scaccia (Frosinone).

Il centrosinistra è in campo con la lista La Provincia dei Cittadini (Pd, Azione, Italia Viva, Demos, Possibile). I candidati: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio e i consiglieri Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Alessandro Mosticone (Sora), Gino Ranaldi (Cassino), Luigi Vittori (Ferentino), Angela Mancini (Santopadre), Tania Cipolla (Villa Santo Stefano), Silvia Gabrielli (Giuliano di Roma), Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno.

C'è quindi la lista civica Provincia in Comune: Luigi Vacana (Gallinaro), Armando Papetti (Frosinone) Marco Risica (Fiuggi), Lorna Gessler De Santis (Fiuggi), Claudia Crescenzi (Morolo), Rosaria Benedetto Murro (Pignataro Interamna), Giovanni Tedeschi (Viticuso), Laura Quaranta (Pico), Pietro Ferone (Aquino).

Gli indici di ponderazione

Nella fascia della scheda verde (da 30.000 a 100.000 abitanti) ci sono Frosinone e Cassino. L'indice di ponderazione è pari a 306. Vuol dire che la preferenza di ognuno dei 58 amministratori (2 sindaci e 56 consiglieri) conterà 306 punti. Poi la fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), nella quale ci sono 10 Comuni: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri.

L'indice di ponderazione è pari a 118. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è pari a 66. Infine la fascia azzurra (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. Nella fascia rossa sono 34.850 i voti ponderati totali. Quelli della scheda verde sono 17.748. Poi ci sono i 15.340 voti ponderati della fascia grigia, i 13.728 della scheda arancione, i 17.490 della fascia azzurra.

Così nel 2021

Due anni fa il Pd ottenne 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega 19.883 voti ponderati. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari nel corso della consiliatura è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti. Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Poi sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro adesso è candidata con Forza Italia). Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati. Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata Valentina Cambone). Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in Consiglio entrò Luigi Vacana.