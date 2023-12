Lunedì sera riunione della Lista Ottaviani, alla presenza dell'ex sindaco. Un segnale politico ed amministrativo importante considerando l'attuale fase. Per ribadire il pieno e incondizionato sostegno al sindaco Riccardo Mastrangeli. La civica è la forza di maggioranza relativa all'interno della coalizione di centrodestra, visto che esprime 5 consiglieri. Ma anche due assessori (Valentina Sementilli e Angelo Retrosi) e il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri.

Si è parlato delle priorità programmatiche che nei prossimi mesi dovranno andare a dama. A cominciare dalle misure che faranno parte del Piano urbano della mobilità sostenibile: le piste ciclabili e il percorso del Bus Rapid Transit. Senza dimenticare l'impianto di risalita. Mentre sul versante dell'impiantistica sportiva, il tema principale è rappresentato dallo Stadio del Nuoto. Ma è evidente che il 2024 sarà caratterizzato anche dalla riqualificazione del piazzale della Stazione e da molto altro. Nicola Ottaviani, parlamentare e coordinatore provinciale della Lega, ha voluto mettere l'accento sul senso di responsabilità che deve caratterizzare la lista civica. Ma più in generale l'intera maggioranza di centrodestra, che governa il capoluogo dal 2012.

Nell'ultimo periodo non sono mancate né le fibrillazioni né le aperture da parte di gruppi ed esponenti delle opposizioni. Sia il vicesindaco Antonio Scaccia (Lista per Frosinone) che l'assessore Adriano Piacentini (Forza Italia) hanno sottolineato l'esigenza di tenere presente il risultato delle urne. Vale a dire l'orizzonte del centrodestra. Anche Massimiliano Tagliaferri, in più occasioni, ha detto che bisogna lavorare per ricomporre interamente il quadro.

Dal canto suo Riccardo Mastrangeli ha dimostrato sempre di avere i "numeri" in consiglio comunale. Pure con "sponde" con le opposizioni se serve. Del resto la situazione è cambiata ad ottobre dopo una seduta consiliare particolarmente accesa, quando mancarono alcuni voti sul bilancio consolidato. Verifica politica a stretto giro di posta e mozione di fiducia a Mastrangeli, che però non venne sottoscritta da Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Nei giorni successivi il sindaco ha revocato le deleghe ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone. Da quel momento il clima non è stato più lo stesso all'interno della maggioranza. Completamente recuperata la situazione con Massimiliano Tagliaferri, che ha un ruolo di carattere istituzionale. Mentre invece le distanze con Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone sono rimaste.

C'è quindi il capitolo riservato all'apertura alle opposizioni. Con la Lista Marini c'è stato più di un incontro. Nell'ultima seduta sono arrivati segnali (amministrativi) pure dalla Lista Marzi e dal Partito Democratico. Stasera alle 19 è in programma la seduta dedicata al question time, vale a dire la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze. Dai temi che verranno trattati e dai toni si capirà meglio il clima politico.

Un'ultima cosa. Nel corso del congresso provinciale di Fratelli d'Italia, Fabio Tagliaferri (assessore e coordinatore cittadino del partito) ha detto tra l'altro: «In questo anno e mezzo Fratelli d'Italia non ha mai fatto mancare il suo sostegno al sindaco Riccardo Mastrangeli. Mai. E in tutte le occasioni (purtroppo non sono mancate) nelle quali i problemi sono arrivati da gruppi o da esponenti della maggioranza, noi ci siamo sempre stati. Come la guardia pretoriana». La sensazione è che nella maggioranza possa aprirsi una partita politica su chi blinda maggiormente il sindaco Riccardo Mastrangeli.