Due incontri (magari casuali) che non potevano passare inosservati. Entrambi sabato mattina, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Al Parco Matusa tra l'attuale sindaco Riccardo Mastrangeli e l'ex primo cittadino Michele Marini. Mentre al quartiere Scalo si sono visti il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) e Anselmo Pizzutelli, esponente della Lista Mastrangeli.

Domani alle ore 19 l'aula consiliare si riunisce per la seduta dedicata al question time, vale a dire alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze. Sarà interessante capire quali saranno i temi del dibattito. Ma anche le dinamiche in aula, considerando che più di qualche schema appare saltato. Sia nella maggioranza che nelle opposizioni. Michele Marini è il leader della civica che ha espresso Andrea Turriziani consigliere. Mentre il coordinatore è Francesco Trina. Da mesi ci sono dei segnali di apertura nei confronti di Mastrangeli (e viceversa). Fino a questo punto, però, alcune convergenze si sono registrate soltanto a livello amministrativo.

Va detto che il nome di Michele Marini è tra quelli in corsa per la segreteria del circolo frusinate del Pd. Un incontro con il sindaco Mastrangeli al Parco Matusa viene sicuramente notato. E magari qualcuno voleva che fosse notato. Sicapirà meglio nelle prossime settimane come stanno le cose. Sicuramente l'accettazione o meno della candidatura a segretario del circolo Dem di Michele Marini è un elemento che può fare la differenza.

Massimiliano Tagliaferri è il presidente del consiglio comunale. Una carica di natura istituzionale che lo pone al di sopra dei rigidi schemi maggioranza-opposizione in Consiglio. Anche se è stato indicato dalla coalizione di centrodestra. Non è un segreto che Massimiliano Tagliaferri, sul piano politico, ritenga che la stella polare resti il quadro uscito dalle urne nel giugno 2022. E che quindi sia necessario lavorare per ricomporre il precedente assetto di maggioranza. Ricordiamo infatti che ad Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) sono state revocate le deleghe dopo la verifica di ottobre. I due, unitamente a Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) non hanno sottoscritto la mozione di fiducia al sindaco. Come del resto Massimiliano Tagliaferri, che però ricopre un ruolo di carattere istituzionale.

Nell'ultima seduta consiliare i numeri sono stati abbastanza stretti. La delibera riguardante la palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda è passata con 21 sì e 1 astenuto. E tra i voti favorevoli, 5 sono stati di esponenti delle opposizioni. La maggioranza non è andata oltre quota 16 quindi. E in ogni caso si sono contate, complessivamente, 11 assenze. Mentre la mozione sul conflitto in Medio Oriente è stata votata da 13 consiglieri (20 assenze). Da tempo si avvertono dei segnali di calo di concentrazione sia nella maggioranza di centrodestra che nelle opposizioni di centrosinistra.

Domenica, dal palco del congresso di Fratelli d'Italia, l'assessore ai servizi sociali e coordinatore della sezione frusinate del partito Fabio Tagliaferri è intervenuto anche sulla situazione del Comune. Rilevando: «In questo anno e mezzo Fratelli d'Italia non ha mai fatto mancare il suo sostegno al sindaco Riccardo Mastrangeli. Mai. E in tutte le occasioni (purtroppo non sono mancate) nelle quali i problemi sono arrivati da gruppi o da esponenti della maggioranza, noi ci siamo sempre stati. Come la guardia pretoriana». Un messaggio politico abbastanza chiaro. La traduzione è che Fratelli d'Italia non ha creato problemi nella coalizione di centrodestra in un anno e mezzo di consiliatura.

Infine c'è la situazione legata alle provinciali. Sono tre i consiglieri di Frosinone candidati: Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Armando Papetti (Lista Marzi). Ma c'erano altre ipotesi, che però alla fine non si sono concretizzate. Angelo Pizzutelli (Pd), per esempio, poteva essere della partita. Come del resto Francesca Chiappini (Lista per Frosinone) e Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). Si potrà valutare soltanto a gennaio se ci saranno dei contraccolpi sul piano politico.