Tutte ammesse le 5 liste presentate per le provinciali del 22 dicembre, quando si dovranno eleggere 12 consiglieri. Ieri ci sono state le verifiche delle commissioni elettorali, che hanno acceso il semaforo verde. I candidati in corsa sono 47: 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. Nei prossimi giorni verrà effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine delle liste sulla scheda.

Cominciamo dal centrodestra. Per Fratelli d'Italia ci sono il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e i consiglieri comunali Alessandro Cardinali (Anagni), Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Velardo (Castrocielo), Antonio Cardillo (Pignataro Interamna), Cristina Bragaglia (Patrica), Enilde Tucci (Serrone), Mariella Bruni (Ceccano), Marianna Cacchi (Anagni). La squadra della Lega: Andrea Amata (Vicalvi), Paula Andreucci (Picinisco), Lino Caschera (Sora), Anna Chiarlitti (Strangolagalli), Giuliano Di Lanna (Esperia), Marco Fiorini (Fiuggi), Giacinta Battaglini (Arnara), Giacomo Iozzi (Boville Ernica), Elvira Puzzuoli (Arpino), Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri), Anna Serrecchia (Sant'Apollinare), Luca Zaccari (Ferentino). I candidati di Forza Italia: Gianluca Quadrini (Arpino), Rossana Carnevale (Pico), Marco Borrelli (Picinisco), Marta Di Cocco (Castelnuovo Parano), Pietro Antonio Macioce (Castelnuovo Parano), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Maurizio Scaccia (Frosinone).

Il centrosinistra è in campo con la lista La Provincia dei Cittadini (Pd, Azione, Italia Viva, Demos, Possibile). I candidati: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio e i consiglieri Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Alessandro Mosticone (Sora), Gino Ranaldi (Cassino), Luigi Vittori (Ferentino), Angela Mancini (Santopadre), Tania Cipolla (Villa Santo Stefano), Silvia Gabrielli (Giuliano di Roma), Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno.

C'è quindi la lista civica Provincia in Comune: Luigi Vacana (Gallinaro), Armando Papetti (Frosinone) Marco Risica (Fiuggi), Lorna Gessler De Santis (Fiuggi), Claudia Crescenzi (Morolo), Rosaria Benedetto Murro (Pignataro Interamna), Giovanni Tedeschi (Viticuso), Laura Quaranta (Pico), Pietro Ferone (Aquino). Già nel vivo le strategie parametrate sui voti ponderati. I "grandi elettori" sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali.

Da un punto di vista aritmetico la certezza dell'elezione scatta a quota 7.250 voti ponderati. Ma è evidente che i diversi fattori in gioco (dal numero dei candidati alle fasce di ponderazione) fanno sì che la cifra è destinata ad abbassarsi. In ogni caso è evidente che per essere competitivi bisogna arrivare almeno tra i 4.000 e i 5.000 voti ponderati. La lista del centrosinistra punta a 4-5 consiglieri eletti, Fratelli d'Italia a 3. Come la Lega. Mentre Forza Italia conta di conquistare sicuramente un seggio, ma non esclude il secondo. Tenendo presente che l'ultima volta non riuscì a centrare il quorum.

Provincia in Comune ha messo nel mirino l'ennesima conferma di un seggio. Dall'incrocio di questi numeri e delle previsioni verrà fuori il nuovo assetto del consiglio provinciale. Non determinante sul piano operativo (la Delrio ha attribuito tutte le competenze al presidente), ma sicuramente indicativo sul versante dei rapporti di forza e degli equilibri. Inoltre all'orizzonte ci sono sia le europee che le comunali. In 39 centri, fra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri e Paliano. Nessuno può distrarsi.