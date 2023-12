Il precedente più studiato è quello di due anni fa, quando il Partito Democratico (che allora si presentava da solo) fu in grado di eleggere 4 consiglieri. E grazie all'accordo con il Polo Civico (2) e Provincia in Comune (1) riuscì a far arrivare l'allora Campo largo a quota 7. Mentre il centrodestra si fermò a 5: 3 della Lega e 2 di Fratelli d'Italia. Forza Italia invece non riuscì a raggiungere il quorum.

Il presidente della Provincia era Antonio Pompeo (Pd). Poi la situazione è cambiata e dallo scorso anno alla guida dell'ente c'è Luca Di Stefano, sindaco di Sora dal profilo civico. Anche se ha costruito la vittoria del 2022 grazie all'asse di ferro con Francesco De Angelis, attuale presidente regionale dei Democrat. Nell'appuntamento del 22 dicembre ci sono in palio 12 seggi.

Gli ultimi precedenti

Per il consiglio provinciale si è votato nel 2021. Il Partito Democratico ottenne 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega 19.883 voti ponderati. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari nel corso della consiliatura è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti. Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti.

Poi sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro adesso è candidata con Forza Italia). Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati. Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata l'attuale vicepresidente dell'ente, Valentina Cambone).

Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in Consiglio entrò Luigi Vacana. Un anno fa invece la vittoria di Luca Di Stefano come presidente: 33.450 voti ponderati, pari al 35,69%. Luigi Germani al 34,38% (32.224 voti ponderati), Riccardo Mastrangeli al 29,08% (27.185). Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri provinciali il profilo proporzionale della competizione è molto forte. La situazione è mutata per quanto riguarda i rapporti di forza e gli equilibri nei diversi Comuni. Resta da capire fino a che punto.

Le strategie

Il Pd ha scelto la strada di una coalizione di centrosinistra. Il nome della lista è La Provincia dei Cittadini: composta, oltre ai Dem, da Italia Viva, Azione, Demos e Possibile. I candidati in corsa sono 9. Fratelli d'Italia ha 10 candidati, la Lega 12, Forza Italia 7, Provincia in Comune 9. In totale 47 (20 le donne). In campo 10 uscenti su 12: Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone, Gaetano Ranaldi (La Provincia dei Cittadini), Luigi Vacana (Provincia in Comune), Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti (Lega), Alessandro Cardinali (Fratelli d'Italia), Gianluca Quadrini, Rossana Carnevale (Forza Italia). Mentre Valentina Cambone (Polo Civico) e Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia) stavolta non saranno della partita. Ci sono 3 sindaci tra i 47 candidati al consiglio provinciale: Roberto Caligiore (Ceccano), Enrico Pittiglio (San Donato Valcomino), Adamo Pantano (Posta Fibreno).

I calcoli... ponderati

Gli aventi diritto al voto sono 1.149 (91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali). Ancora una volta a fare la differenza saranno i Comuni della fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), che stavolta sono 10: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. L'indice di ponderazione è 205, i grandi elettori sono 170 (10 sindaci e 160 consiglieri comunali). In totale 34.850 voti ponderati. Quelli della fascia verde (da 30.000 a 100.000 abitanti) sono 17.748. Parliamo di Frosinone e Cassino: 58 aventi diritto al voto (2 sindaci e 56 consiglieri), indice di ponderazione a 306. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri. L'indice è pari a 118. Il totale dei voti ponderati è di 15.340.

A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice è pari a 66. Il totale dei voti ponderati è 13.728. Infine la fascia azzurra (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. L'indice è 30. Il totale dei voti ponderati di 17.490.

Ogni partito sta facendo i conti sul numero dei propri amministratori. Ma le variabili non mancano. Una su tutte: i tanti delusi per l'esclusione. D'altronde i "franchi tiratori" non sono mai mancati.