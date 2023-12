Non tanti mesi fa si sono sfidati al ballottaggio per la fascia tricolore del Comune di Anagni. Vinse Daniele Natalia, ma Alessandro Cardinali si battè davvero come un leone. Oggi se c'è un Comune dove il centrodestra è unito in una logica di filiera virtuosa, quello è proprio Anagni. Il rientro di Cardinali in Fratelli d'Italia ha messo in moto un effetto domino che determinerà un potenziamento della coalizione di maggioranza. È stata un'operazione politica, portata avanti con la sponda determinante dei livelli regionali del partito di Giorgia Meloni. A cominciare da Giancarlo Righini, assessore al bilancio della giunta Rocca. Daniele Natalia è anche uno dei tre subcommissari di Forza Italia. Difficile ritenere che una mossa del genere sia stata effettuata senza un confronto con Claudio Fazzone, leader regionale degli "azzurri".

La sensazione di un asse tra FdI e "azzurri" è forte e probabilmente nei prossimi mesi si capirà meglio quali sono le dinamiche effettive di un centrodestra che si avvicina alle europee con un profilo proporzionale che ha l'obiettivo di aumentare i voti. E di conseguenza la distanza con un centrosinistra che fatica tantissimo e che stenta a ritrovare il bandolo della matassa. A dimostrazione che il detto del sette volte presidente del consiglio Giulio Andreotti ha il crisma dell'infallibilità. Parliamo del celebre "il potere logora chi... non ce l'ha".

L'annus horribilis del Pd si è perfino prorogato: sconfitte alle politiche, alle regionali, in diversi Comuni, perdita di caselle strategiche come la presidenza del Consorzio industriale, della Saf e dell'Ater. Solo per citare gli esempi più eclatanti. Le difficoltà registrate nel definire la lista delle provinciali rappresentano più di un segnale di difficoltà. Siamo ai livelli di allarme rosso. Anzi, probabilmente già oltre.

Il (vistoso) calo di concentrazione nel capoluogo

Sia nella maggioranza di centrodestra che nelle opposizioni di centrosinistra il calo di concentrazione a Frosinone è evidente. Nelle file della minoranza il gruppo del Pd aveva avvertito in estate i vertici della Federazione che più di qualcosa doveva essere registrato. Non è successo nulla. Se non la mancata candidatura alle provinciali del capogruppo Angelo Pizzutelli. Inutile girarci intorno: questa situazione determinerà problemi. Tanto più che invece la Lista Marzi è riuscita a indicare Armando Papetti, peraltro iscritto ai Dem. E con i Socialisti ormai stabilmente per conto proprio e la Lista Marini completamente smarcata da tempo, è evidente che l'eventualità di elezioni anticipate rappresenterebbe una montagna da scalare per il centrosinistra. Convergenze amministrative con Riccardo Mastrangeli si sono già viste. Per quelle politiche mai dire mai. Il Sindaco però non può cullarsi sugli allori perché nella maggioranza si respira un clima da "tana libera tutti". Non nel senso di maturare una mozione di sfiducia o le dimissioni di massa. Ma nella logica del ballare (e far ballare) ognuno per conto proprio. Il patto da "tre moschettieri" (tutti per uno, uno per tutti) della campagna elettorale è saltato. C'è un dato che troppo spesso viene sottovalutato: nei due mandati da sindaco di Nicola Ottaviani la percentuale che gli assessori dovevano versare per Solidiamo (il 50%) determinava indennità da "rimborso spese". Poi il quadro è mutato: intanto gli aumenti consistenti (decisi a livello nazionale) dei compensi stabiliti per sindaco e assessori. In secondo luogo la percentuale di Solidiamo è stata drasticamente abbattuta. Parliamo del progetto-simbolo di tre elezioni vinte. Oggi è complicato perfino sapere chi sta versando per il fondo di Solidiamo. A parte i consiglieri comunali, per i quali il dimezzamento del gettone di presenza è in automatico. Ma sarebbe interessante sapere se tutti gli assessori stanno destinando una parte delle rispettive indennità a quel progetto. Non si tratta di un obbligo, ma certamente di un elemento utile a misurare anche il tasso di compattezza della coalizione. Perfino sotto il profilo motivazionale. Fatto sta che al Comune di Frosinone sia il centrodestra che il centrosinistra sono alle prese con difficoltà enormi. L'effetto è quello della ulteriore perdita della centralità del capoluogo. E del peso politico. Le lacerazioni all'interno delle coalizioni alla fine disperdono le forze. Se ancora una volta (sarebbe la seconda consecutiva) Frosinone non eleggerà consiglieri provinciali, beh... "Houston, abbiamo un problema". E pure grosso. Un'ultima cosa: ieri mattina al Parco Matusa lunga chiacchierata tra Riccardo Mastrangeli e Michele Marini. Sicuramente non avranno parlato di calcio.

Se Frosinone piange Cassino non ride. Anzi, forse singhiozza

Non va meglio a Cassino, dove la campagna elettorale infuria da tempo. Nel centrodestra le "divergenze parallele" tra Fratelli d'Italia e Lega frenano sul nascere un centrodestra che da tempo non riesce a mettere insieme una coalizione in grado di rendere contendibile la fascia tricolore. Ma nel Partito Democratico i problemi non mancano. Tra il sindaco Enzo Salera e la presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo si alternano silenzi kafkiani e incomprensioni a voce altissima. Una situazione complicata e perfino difficilmente comprensibile sul piano politico. Quello che appare evidente è che il Partito Democratico (che non può permettersi il lusso di perdere anche a Cassino) non è riuscito a formulare una convincente proposta di mediazione, con un "punto di caduta" condiviso. A dimostrazione che alla fine, come ha scritto Franco Causio nel suo libro, vincere è l'unica cosa che conta. E che fa contare, aggiungiamo noi.