«Certo qualche anno fa era complicato immaginare che Fratelli d'Italia avrebbe guidato il Paese, ma la sensazione che avremmo fatto qualcosa di importante c'è sempre stata». Così Massimo Ruspandini, deputato e responsabile provinciale di Fratelli d'Italia. Domani sarà eletto presidente provinciale del partito: è il candidato unico del congresso che si terrà al Fornaci Village. Dalle 9 alle 16 ci sarà il dibattito con tutti gli interventi. Poi, dalle 16 alle 20, la votazione. Per la presidenza nessun dubbio: resta solo da capire se Ruspandini verrà eletto per acclamazione oppure no.

Fratelli d'Italia ha circa 6.000 iscritti in Ciociaria. L'assemblea congressuale dovrà eleggere altresì 9 membri del direttivo. Altri 5 saranno indicati dal presidente. Poi ci sono quelli di diritto. FdI in questo territorio esprime 3 parlamentari (oltre a Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani e Aldo Mattia), 2 consiglieri regionali (Daniele Maura e Alessia Savo), 10 sindaci di riferimento, moltissimi assessori e consiglieri. Ma anche i presidenti di enti intermedi come la Saf (Fabio De Angelis) e Ater (Antonello Iannarilli). Oggi Fratelli d'Italia è un partito di governo.

Spiega Massimo Ruspandini: «Giorgia Meloni continua a non sbagliare una mossa. In questa fase è particolarmente intelligente l'operazione di dare una struttura politica ancora più forte e radicata al partito. È una risposta a quella "politica della rete" che nulla ha lasciato al Paese. Fare dei congressi con delle regole vuol dire mettersi tutti alla prova. Con sacrificio ed impegno. Penso alla fase del tesseramento, ma penso soprattutto ai congressi dei circoli nei vari Comuni. Ho sempre detto che il sottoscritto dal partito ha avuto tutto. E che quindi in questa fase è giusto che sia io a mettermi a disposizione per ricoprire la carica di presidente provinciale di Fratelli d'Italia. Ma noi siamo una squadra, cresciuta costantemente nel solco della coerenza, dei valori e della militanza. I risultati si raggiungono insieme».

Al congresso di domenica sono state invitate le delegazioni dei partiti alleati. E ci sarà il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. L'appuntamento politico più immediato è quello delle elezioni provinciali del 22 dicembre. A votare sono gli addetti ai lavori, vale a dire sindaci e consiglieri comunali. Proprio per questo però si tratta di un appuntamento molto sentito dai partiti. Spiega Massimo Ruspandini: «Presenteremo una lista molto forte, credo la più forte di sempre». Ma il parlamentare non si sbilancia sul numero dei consiglieri che Fratelli d'Italia potrà eleggere.

Massimo Ruspandini aggiunge: «Ho creduto subito nel progetto di Fratelli d'Italia. Negli anni precedenti si avvertiva chiaramente la difficoltà del centrodestra di strutturarsi e infatti si è arrivati al fallimento del Pdl. Fratelli d'Italia è stata un'intuizione enorme: ha significato il ritorno alla Politica (sì, con la P maiuscola). Ripeto: certamente era difficile immaginare che avremmo avuto la responsabilità di governare l'Italia, le Regioni e tantissimi Comuni. Ma la spinta forte di chi vuole cambiare le cose con convinzione e coerenza c'è sempre stata. Ecco perché il ritorno alla stagione congressuale rappresenta un passaggio logico sotto ogni punto di vista. La politica che parte dal basso è l'antidoto vincente a tutto ciò che è virtuale. I confronti nelle sezioni sono fondamentali. La politica che parte dai territori arriva al livello nazionale in modo diretto, trasparente e forte. Rimanendo lontana dai centri di potere, dagli accordi dietro le quinte e da tutto ciò che è lobby ristretta. Inoltre una classe dirigente che si forma dal basso, conoscendo il valore della militanza, dà garanzie sotto ogni punto di vista. Chi mi conosce sa che ho sempre puntato sui giovani, sul ricambio generazionale, sulla volontà di mettere nelle condizioni di crescere e di misurarsi con le sfide della politica. Le vittorie di questi anni (penso alle politiche e alle regionali ma anche alle comunali) non sono nate per caso. Inoltre Fratelli d'Italia ha sempre dimostrato di credere nella forza e nella logica della coalizione di centrodestra».

C'è una stagione politica lunga e impegnativa davanti: a giugno si voterà per le europee e per le amministrative. In provincia di Frosinone sono 39 i Comuni al voto, tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Con quali prospettive Fratelli d'Italia arriva a questo appuntamento? Rileva Massimo Ruspandini: «Con le stesse di sempre. Le europee avranno anche una valenza politica non indifferente e non mi nascondo dietro un dito: saranno pure un test sul Governo. Ci presentiamo con le carte in regola, consapevole dell'ottimo lavoro che sta svolgendo l'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Le percentuali dei sondaggi dicono che i cittadini apprezzano l'operato, nonostante le critiche strumentali di un'opposizione a corto di idee e di argomenti. Alle comunali siamo consapevoli che si vota in realtà dove il centrosinistra è forte. Ma Fratelli d'Italia è pronta ad ogni tipo di sfida: certamente l'unità del centrodestra è un elemento importante».