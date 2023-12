I primi (e gli unici) a presentare la lista dei candidati ieri sono stati gli esponenti della Lega. Indubbiamente un segnale di forza e di reattività. Ufficio aperto anche oggi, dalle 8 alle 20. Si vota il 22 dicembre, per l'elezione di 12 consiglieri: urne aperte dalle 8 alle 20, poi lo spoglio.

Lo sprint del Carroccio

Sono 12 i candidati della Lega: Andrea Amata (uscente) è consigliere comunale di Vicalvi. Quindi Paola Andreucci (Picinisco), Lino Caschera (Sora), Anna Chiarlitti (Strangolagalli), Giuliano Di Lanna (Esperia), Marco Fiorini (Fiuggi), Giacinta Battaglini (Arnara), Giacomo Iozzi (Boville Ernica), Elvira Puzzuoli (Arpino), Giuseppe Alessandro Pizzuti (anche lui è uscente ed è consigliere comunale di Alatri), Anna Serrecchia (Sant'Apollinare), Luca Zaccari (Ferentino). Nella nutrita delegazione che ha presentato la documentazione c'erano il deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, l'assessore regionale e responsabile dell'organizzazione Pasquale Ciacciarelli, Mario Abbruzzese e Rossella Testa, assessore comunale di Frosinone. L'obiettivo della Lega è confermare il risultato di due anni fa, quando riuscì ad eleggere 3 consiglieri. Spiega Pasquale Ciacciarelli: «Il fatto di aver presentato la lista per primi non è un fattore secondario, perché significa che abbiamo trovato la "quadra" facilmente e all'insegna dell'unità. Certamente puntiamo a confermare 3 consiglieri. Parliamo di un'elezione parametrata sul voto ponderato e sul numero di amministratori che ogni partito esprime. Siamo attrezzati e sicuramente otterremo un risultato di rilievo. La lista è competitiva e c'è una forte determinazione. Ritengo altresì che il centrodestra sia nella condizione di ottenere la maggioranza dei consiglieri. Con un'azione comune e coordinata e con un gioco di squadra fondamentale». Le parole di Ciacciarelli sono una evidente apertura ai partiti alleati anche nella prospettiva delle comunali.

Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia ha definito la lista dei candidati alle provinciali. Eccola: Antonio Cardillo (Pignataro Interamna), Roberto Caligiore (sindaco di Ceccano), Alessandro Cardinali (Anagni), Sergio Crescenzi (Frosinone), Andrea Velardo (Castrocielo), Umberto Santoro (Alatri), Cristina Bracaglia (Patrica), Enilde Tucci (Serrone), Mariella Bruni (Ceccano). Fratelli d'Italia ha scelto uno schema a 9 candidati, con l'obiettivo di concentrare i voti ponderati. Da sottolineare il rientro nel partito di Alessandro Cardinali, che nel 2021 fu eletto nella lista del Polo Civico. Fratelli d'Italia vuole eleggere 3 consiglieri e migliorare quindi il risultato della volta scorsa (2).

Forza Italia

I candidati degli "azzurri" saranno 6, guidati da Gianluca Quadrini, che ha sempre centrato l'elezione nelle quattro tornate precedenti. La volta scorsa concorse nella Lega. In lista ci sarà Rossana Carnevale (Pico), pure lei consigliere provinciale uscente. Nel 2021 faceva parte della lista di Fratelli d'Italia. Gli altri nomi sono quelli di Marta Di Cocco (Castelnuovo Parano), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Pietro Antonio Macioce (Castelnuovo Parano), Marco Borrelli (Picinisco). Nel 2021 Forza Italia non riuscì a raggiungere il quorum per far scattare l'attribuzione di un seggio. Poi c'è stata l'adesione di Gianluca Quadrini, ma ora c'è l'intenzione di conquistare sul campo almeno un posto da consigliere provinciale. Senza precludersi la possibilità di un secondo seggio.

Provincia in Comune

Ancora una volta Luigi Vacana presenterà la sua lista civica e cercherà l'ennesima conferma come consigliere provinciale. Con lui Armando Papetti, consigliere comunale della Lista Marzi a Frosinone. Poi Marco Risica e Lorna Gesler De Santis, entrambi consiglieri di Fiuggi. Ancora: Claudia Crescenzi (Morolo), Rosaria Murro (Pignataro Interamna), Giovanni Tedeschi (Viticuso), Laura Quaranta (Pico), Pietro Ferone (Aquino). Quella di Luigi Vacana sarà l'unica lista civica in una competizione dominata dai partiti e dalle coalizioni. In tutto 9 candidati.

Il centrosinistra

Il Partito Democratico nel 2021 elesse 4 consiglieri provinciali. Stavolta è stato cambiato schema, puntando su una coalizione di centrosinistra della quale fanno parte altresì Italia Viva, Azione, Demos e Possibile. Per quanto riguarda il Pd, le certezze sono rappresentate da tre uscenti: Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Valcomino), Antonella Di Pucchio e Alessandro Mosticone, consiglieri comunali rispettivamente di Isola del Liri e Sora. Ci sarà anche Luigi Vittori (Ferentino). In lista Angela Mancini (Santopadre) e Tania Cipolla (Villa Santo Stefano).

Mentre per Italia Viva in corsa Adamo Pantano, presidente provinciale del partito e sindaco di Posta Fibreno. Si profila un asse di ferro tra Italia Viva e Azione. Il nodo da sciogliere. Quella appena trascorsa è stata una notte di trattative serrate e perfino febbrili nel Partito Democratico. La questione è sempre la stessa: la candidatura di Barbara Di Rollo, presidente del consiglio comunale di Cassino ed esponente di spicco del Pd. Il punto riguarda gli equilibri politici all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Enzo Salera. Non è un mistero che i rapporti politici tra Salera e Di Rollo sono da tempo assai altalenanti (per usare un eufemismo). A giugno nella Città Martire si vota per le comunali. L'unità del centrosinistra non è scontata e i Democrat non possono permettersi una sconfitta a Cassino. In gioco c'è pure il ruolo di Gaetano Ranaldi, consigliere provinciale uscente e vicinissimo a Salera. Il nodo è questo: a Barbara Di Rollo sono state chieste le dimissioni da presidente dell'aula prima dell'esito delle provinciali. Lei vuole invece aspettare il risultato. È fin troppo chiaro che la parola chiave di questa vicenda è una sola: fiducia. In politica è fondamentale in fasi come questa. Specialmente se si considera il doppio binario elezioni provinciali e comunali. A mezzogiorno comunque scade il termine per presentare le liste. Rien ne va plus.