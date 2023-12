Oggi e domani la presentazione delle liste che saranno in corsa alle provinciali del 22 dicembre prossimo, quando dovranno essere eletti 12 consiglieri. Per quanto concerne la giornata di oggi, sarà possibile depositare tutta la documentazione dalle 8 alle 20. Domani dalle 8 alle 12. Ogni lista dovrà avere un numero minimo di 58 sottoscrittori. Gli aventi diritto al voto sono 1.149 (91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali). In questi ultimi giorni raffica di riunioni e di telefonate per cercare di trovare sintesi in tutti i partiti. Si possono indicare fino a 12 candidati, ma il meccanismo del voto ponderato impone strategie che vanno nella direzione di far convergere le preferenze su chi è in corsa. Dunque più di qualcuno preferirà un assetto più snello.

Il centrodestra

Ogni partito farà corsa a sé, nel contesto di un'impostazione proporzionale del sistema elettorale. La Lega potrebbe presentare già oggi la squadra, ma c'è da definire alcune situazioni. Ci saranno sicuramente i due uscenti: Andrea Amata (Vicalvi) e Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri). Sicura la presenza di Luca Zaccari (Ferentino), che già due anni fa riuscì a centrare l'elezione. In corsa pure Lino Caschera (consigliere comunale di Sora) e Giuliano Di Lanna (Esperia). Benedetto Leone (Cassino) e Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo) sono nomi sul tavolo da settimane. Si tratta di capire se avranno sciolto definitivamente la riserva oppure no. In lista dovrebbero esserci altresì Anna Serrecchia (Sant'Apolinnare) e Anna Chiarlitti (Strangolagalli). Stamattina il Carroccio deciderà se presentare subito la lista oppure attendere fino a domani.

Per quanto concerne Fratelli d'Italia, in campo Roberto Caligiore (sindaco di Ceccano) e Alessandro Cardinali (consigliere provinciale uscente ed esponente politico di Anagni). Ci saranno Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Velardo (Castrocielo), Antonio Cardillo (Pignataro Interamna). Mentre in "quota rosa" dovrebbero essere in corsa Cristina Bracaglia (Patrica), Enilde Tucci (Serrone), Mariella Bruni (Ceccano). Non ci sarà invece Stefania Furtivo (Pofi), consigliere provinciale uscente. E neppure Lucio Fiordalisio, sindaco di Patrica.

Forza Italia appare intenzionata a indicare 6 candidati al consiglio provinciale.

A guidare la lista sarà il capogruppo Gianluca Quadrini, che punta alla quinta elezione consecutiva dal 2014 ad oggi, da quando cioè è entrata in vigore la riforma Delrio. Ci sarà Rossana Carnevale (Pico), che nel 2021 ha concorso nella lista di Fratelli d'Italia. Gli altri nomi dovrebbero essere quelli di Marta Di Cocco (Castelnuovo Parano), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Nicola Piacentino (Ausonia) e Marco Borrelli (Picinisco).

Provincia in Comune

Quella di Luigi Vacana sarà l'unica lista civica presente a queste elezioni. Un traguardo che il consigliere uscente raggiunge ormai da diversi lustri. E che rivendica orgogliosamente. Ancora una volta ha come obiettivo quello della conferma. Candidato è anche Armando Papetti, consigliere comunale della Lista Marzi a Frosinone. Ci saranno Lorna Gesler De Santis e Marco Risica, entrambi esponenti di Fiuggi. Luigi Vacana ha il sostegno di Sinistra Italiana. Candidati al consiglio provinciale anche Claudia Crescenzi (Morolo), Rosaria Murro (Pignataro Interamna) e Giovanni Tedeschi (Viticuso).

Il centrosinistra

Sarà presentata una lista formata da Partito Democratico, Italia Viva, Azione, Demos e Possibile. Con un simbolo dal profilo civico. Partiamo dalle certezze. Per quanto riguarda i Democrat innanzitutto tre uscenti: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio e i consiglieri Antonella Di Pucchio (Isola del Liri) e Alessandro Mosticone (Sora). Ci sarà anche Luigi Vittori (Ferentino). Mentre il nodo relativo alla candidatura in quota al Comune di Cassino verrà sciolto soltanto sul filo di lana: Barbara Di Rollo o Gaetano Ranaldi? O nessuno dei due? L'intesa, che necessariamente deve coinvolgere pure il sindaco Enzo Salera, continua a viaggiare sulle montagne russe. E anche Demos non ufficializza il proprio candidato in attesa di capire come finirà questa situazione.

Mentre per Italia Viva concorrerà Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno e presidente provinciale del partito di Matteo Renzi.

Gli indici di ponderazione

Nella fascia della scheda verde (da 30.000 a 100.000 abitanti) ci sono Frosinone e Cassino. L'indice di ponderazione è pari a 306. Vuol dire che la preferenza di ognuno dei 58 amministratori (2 sindaci e 56 consiglieri) conterà 306 punti. Poi la fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), nella quale ci sono 10 Comuni: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri.

L'indice di ponderazione è pari a 118. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è pari a 66. Infine la fascia arancione (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. Nella fascia rossa sono 34.850 i voti ponderati totali. Quelli della scheda verde sono 17.748. Poi ci sono i 15.340 voti ponderati della fascia grigia, i 13.728 della scheda arancione, i 17.490 della fascia azzurra. Si tratta di un sistema elettorale di un ente di secondo livello, parametrato quindi sugli amministratori.