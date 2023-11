Calma piatta. Perlomeno all'apparenza. Sia nella maggioranza che nelle opposizioni. L'ultima seduta consiliare è stata archiviata in fretta, nonostante i "numeri". Perché la delibera riguardante la palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda è stata approvata con 21 sì e 1 astenuto. Quindi con 11 assenti. Inoltre tra i 21 voti favorevoli ce ne sono stati 5 di esponenti della minoranza. Senza i quali dunque il centrodestra sarebbe arrivato a 16. In seconda convocazione. Mentre poi la mozione riguardante il tema del Medio Oriente alla fine è stata votata da 13 consiglieri, in maniera bipartisan. Cioè con 20 assenze.

C'è un evidente calo di concentrazione, pure questo trasversale. Vale la pena ricordare altri due aspetti. Il primo: il massimo della compattezza la maggioranza lo ha dimostrato nel corso dell'approvazione del documento contabile prima e degli equilibri di bilancio poi. Tra luglio e agosto. Nonostante alcune forti fibrillazioni sul tema delle misure per la mobilità sostenibile: le piste ciclabili e il percorso del Bus Rapid Transit. Quindi c'è stata la seduta del consiglio comunale di ottobre, con alcuni "distinguo" importanti sul bilancio consolidato. Ma soprattutto con la verifica politica svoltasi il giorno dopo.

Appuntamento conclusosi con la mozione di fiducia al sindaco Riccardo Mastrangeli, non sottoscritta dal presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). L'effetto è stato rappresentato dalla revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone. Risolta invece la questione con Massimiliano Tagliaferri, che ha un ruolo di carattere istituzionale pur se indicato dalla maggioranza.

Da quel momento in poi sul piano politico la situazione è stata congelata. Oggi Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) possono essere considerati esponenti della maggioranza oppure no? Una domanda alla quale è obiettivamente complicato rispondere. Inoltre c'è la sensazione che nessuno voglia prendere l'iniziativa per un chiarimento definitivo. In aula consiliare però sono emerse "sponde" importanti tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e le opposizioni. Certamente limitate al piano amministrativo. Perlomeno in questa fase. Certo che oggi appare difficile immaginare che i gruppi del Partito Democratico, della Lista Marzi e della Lista Marini possano sfiduciare il primo cittadino.

L'altra sera al concerto alla Sacra Famiglia non è passata inosservata la presenza al completo della Lista Marini: il consigliere Andrea Turriziani, il coordinatore Francesco Trina, l'ex sindaco Michele Marini. Il 22 dicembre ci saranno le provinciali: pochissimi i consiglieri del capoluogo in corsa, il che vuol dire che per la seconda volta consecutiva Frosinone potrebbe restare senza rappresentanza all'ente di piazza Gramsci. Ma è soltanto dopo le europee che si capirà realmente quali potrebbero essere gli effetti sugli equilibri e sulle dinamiche del consiglio comunale. Sia per la maggioranza che per le opposizioni.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli da tempo è molto attento sugli aspetti amministrativi. Specialmente sull'urbanistica, ma non solo. Però nel breve e medio periodo ci saranno "test" fondamentali: sull'impiantistica sportiva (lo stadio del Nuoto), ancora sulle ciclabili e sul Brt. Senza dimenticare la riqualificazione della piazza del quartiere Scalo. È su questi argomenti che si capirà sia l'effettiva tenuta della maggioranza di centrodestra che le possibili strategie dei gruppi delle opposizioni. Mentre sul piano nazionale e regionale le strategie politiche saranno prevalenti.