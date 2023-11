Mancano quattro giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste alle provinciali, termine che scade sabato 2 dicembre a mezzogiorno (ma sarà possibile depositare la documentazione anche venerdì 1° dicembre, dalle 8 alle 20). Urne aperte venerdì 22 dicembre, dalle 8 alle 20, poi lo spoglio. Salvo clamorosi colpi scena dovrebbero essere cinque le formazioni in corsa: centrosinistra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Provincia in Comune. Gli aventi diritto al voto sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Dappertutto si stanno susseguendo riunioni per definire le squadre di partenza. Si possono indicare fino a 12 candidati (il numero dei seggi), ma non tutti lo faranno. Il sistema elettorale, parametrato sugli indici di ponderazione, comporta necessarie convergenze dei voti ponderati. I leader stanno lavorando su questo terreno, cercando di ridurre al minimo scontenti e delusi. Per il clima che si respira ovunque, fino all'ultimo saranno possibili sorprese.

Il centrosinistra

Questa lista avrà un simbolo "civico" che racchiuderà le esperienze di Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Possibile e Demos. Nel Pd tre dei quattro uscenti concorreranno per la conferma. Si tratta di Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Valcomino), Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri) e Alessandro Mosticone (consigliere comunale di Sora). L'altro uscente è Gaetano Ranaldi (Cassino), che però nell'ambito di un'intesa in vista delle amministrative potrebbe effettuare un passo di lato. Per Cassino ci sarebbe Barbara Di Rollo.

Nessun dubbio sulla candidatura di Luigi Vittori, esponente politico di Ferentino: parliamo di un Comune "chiave" nello scacchiere, considerando che ha espresso recentemente due presidenti della Provincia (Francesco Scalia e Antonio Pompeo). Sta riflettendo sul da farsi il sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli. Poi ci sarà il presidente provinciale di Italia Viva Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno. Si va verso un accordo tra Italia Viva e Azione. Con il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini (in passato più volte consigliere provinciale) che potrebbe appoggiare Pantano. C'è poi da capire chi potrebbero essere gli esponenti di Demos e Possibile in campo nella lista del centrosinistra. Il dato politico è che si torna ad una logica di coalizione, con l'obiettivo di eleggere 4 o 5 consiglieri. Per cercare di impattare un pareggio con il centrodestra, confidando che Provincia in Comune riesca a confermare un proprio esponente.

Fratelli d'Italia

Ore decisive all'interno del partito di Giorgia Meloni per trovare la sintesi. Ci sono già molte certezze. Per esempio la discesa in campo del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore. Quindi il rientro nel partito di Alessandro Cardinali, consigliere provinciale uscente ed esponente politico di Anagni. Sul tavolo da tempo c'è il nome del primo cittadino di Patrica Lucio Fiordalisio. Ma spetterà soltanto a lui sciogliere la riserva. Ci sarà Stefania Furtivo (Pofi), consigliere comunale uscente. Le altre ipotesi che circolano con insistenza: Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Lucidi (Serrone), Antonio Cardillo (Pignataro Interamna). Il due volte parlamentare e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini in queste ore si confronterà con tutti prima di "chiudere" la lista. Due anni fa Fratelli d'Italia riuscì ad eleggere due consiglieri provinciali.

Lega

Il deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani è in contatto continuo con l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e i vari dirigenti del partito per arrivare all'ultimazione della lista. Ci saranno sicuramente i due uscenti: Andrea Amata (Vicalvi) e Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri). In campo Luca Zaccari (Ferentino), che già due anni fa centrò l'elezione. In lista quasi sicuramente Marco Fiorini (vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Fiuggi), Lino Caschera (esponente di Sora), Benedetto Leone (Cassino), Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo) e Giuliano Di Lanna (Esperia).

Forza Italia

La lista degli "azzurri" sarà guidata dal capogruppo provinciale Gianluca Quadrini. In lista potrebbero esserci Rossana Carnevale (Pontecorvo: è consigliere uscente, due anni fa si candidò in Fratelli d'Italia), Francesca Sacchetti (Vallecorsa) e Yuri D'Aguanno (Cervaro). Diversi i nomi sul tavolo, tra i quali quello di Cinzia Fabrizi, consigliere comunale di Frosinone. I prossimi giorni saranno determinanti.

Provincia in Comune

Neppure a dirlo: Luigi Vacana punta all'ennesima conferma come consigliere provinciale. In campo Armando Papetti, consigliere comunale della Lista Marzi a Frosinone. Quindi i due consiglieri comunali di Fiuggi: Marco Risica e Lorna Gesler De Santis. E Rosaria Murro, esponente politico di Pignataro Interamna.

Nove anni con la Delrio

Dal 2014 è in vigore la riforma Delrio, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello, introducendo il sistema elettorale basato sugli indici di ponderazione, che vengono determinati in base alla grandezza dei Comuni. Il 2023 doveva essere l'anno del ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri, ma alla fine ancora una volta non è stato così. Sul tema è molto impegnata la Lega di Matteo Salvini. Adesso sembra che l'argomento dovrebbe essere ripreso dopo le europee. Il condizionale è d'obbligo visto che alla fine la Delrio regge. Certamente si tratta di un'elezione per addetti ai lavori, gli amministratori comunali. Proprio per questo, però, i partiti sono molto attenti ad ogni singolo dettaglio. L'altra faccia della medaglia è che il numero massimo dei candidati in ogni singola lista è di 12. Dunque la stragrande maggioranza rimane fuori. E questo finisce con determinare un aumento dei malumori in progressione geometrica.