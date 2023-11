Mai così tante difficoltà per comporre le liste delle provinciali. Un'elezione da addetti ai lavori e che quindi dovrebbe comportare una presa di coscienza collettiva sul fatto che perfino in Ciociaria la situazione è radicalmente cambiata. Invece non è così, al punto che anche un leader "storico" come Francesco De Angelis fatica a trovare la quadra. Nel Pd in tanti rifiutano di prendere atto che nulla è più come prima. Forse è stata sottovalutata la "rivoluzione" di febbraio: la vittoria del centrodestra guidato da Francesco Rocca alla Regione Lazio ha messo fine ad un "mondo", cioè ad una stagione lunghissima (dieci anni) durante la quale il centrosinistra ha governato tutti i processi decisionali. Nella sanità, nella gestione del ciclo dei rifiuti e delle risorse idriche, nell'edilizia economica e popolare, nelle politiche industriali portate avanti dai Consorzi.

Compresa la fusione di questi ultimi in un unico ente regionale. Tutto questo inevitabilmente ha comportato la gestione di un enorme potere. Il Partito Democratico si è concentrato su tale aspetto, perdendo di vista (pure in provincia di Frosinone) il contatto con il Paese reale, con una società che arranca, con un mondo del lavoro senza prospettive. Mentre all'interno del partito in molti hanno perso la capacità di "soffrire", che poi è ciò che alimenta la militanza politica. Oggi che gli spazi a disposizione si sono ridotti al lumicino, non tutti se la sentono di mettersi a disposizione per una candidatura di bandiera e di rappresentanza. Il centrodestra ne approfitta fino ad un certo punto, soprattutto perché in provincia di Frosinone le distanze tra Fratelli d'Italia e Lega sono incolmabili. Per motivazioni politiche ma anche per antipatie personali insuperabili. Letteralmente.

I numeri stretti nel Consiglio del capoluogo

Assai indicativa l'ultima seduta del consiglio comunale di Frosinone. La delibera sulla palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda è passata con 21 sì e 1 astenuto. Significa 11 assenze in fase di votazione. Tra i 21 sì, 5 sono stati di esponenti delle opposizioni. La mozione sul Medio Oriente è stata votata da 13 consiglieri. All'appello ne mancavano 20, tra assenze giustificate e repentine uscite dall'aula. Mettere in votazione un atto riguardante un argomento così serio (che nulla ha a che fare con le competenze di un consiglio comunale) vuol dire mandare un messaggio simbolico. Però questo risultato si raggiunge soltanto in una logica di unanimità.

Se ci si divide perfino su una mozione del genere, meglio lasciare stare in partenza. Altrimenti si rischiano brutte figure in un contesto di paradossi kafkiani. Ma torniamo al punto riguardante la palestra Coni. Soliti nervosismi nel centrodestra, questa volta tra Francesco Pallone (Lista Mastrangeli) e Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). Troppe assenze nella coalizione alla quale i frusinati hanno affidato il compito di amministrare il capoluogo. Significative "sponde" al Sindaco da parte di autorevoli esponenti delle opposizioni. Certamente su un tema amministrativo di respiro bipartisan (basta ricordare l'impegno del capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli), ma in ogni caso è stato lanciato un ponte importante. Pochi si sono accorti, però, che a cambiare radicalmente in questi mesi è stato l'atteggiamento di Riccardo Mastrangeli.

Per oltre un anno, fino ad ottobre, è stato lui a rincorrere tutti i "malpancisti" della maggioranza. Fino alla mozione di fiducia, che ha segnato uno spartiacque. Da quel momento in poi il sindaco ha smesso di inseguire chiunque. Spostando il baricentro completamente verso il piano amministrativo. In giunta non ha problemi e anche per questo è allergico a ogni tipo di ipotesi di rimpasto. In aula consiliare ha scelto l'impostazione bipartisan. Come dire: chi in maggioranza vuole interrompere la consiliatura dovrà promuovere una mozione di sfiducia. Oppure avviare le dimissioni di massa. Cercando i voti anche nelle opposizioni e assumendosi la responsabilità politica di un'iniziativa del genere. Un'iniziativa che nel breve e lungo periodo potrebbe perfino concretizzarsi.

Mastrangeli lo sa e per questo non fa che ripetere, un giorno sì e l'altro pure, che non teme il ritorno anticipato alle urne. Anche in questo caso, però, a saltare sono stati gli schemi. Perché a un anno e mezzo dalla vittoria elettorale la coalizione di maggioranza appare profondamente indebolita dalle fibrillazioni quotidiane. Mentre le opposizioni di centrosinistra, nonostante le tre sconfitte consecutive, non riescono neppure a prendere un caffè insieme. La conseguenza di tutto questo è la riduzione ai minimi termini del peso politico del capoluogo. Per la seconda volta consecutiva Frosinone rischia di non eleggere consiglieri provinciali. Non per responsabilità del sistema elettorale o perché i leader dei partiti guardano altrove. Semplicemente per divisioni e lacerazioni ormai cristalizzate. Come i capponi di Renzo descritti dal Manzoni: si beccavano tra loro senza capire che sarebbero finiti tutti nel pentolone.

La mancanza di impianti sul tema dei rifiuti

Il presidente della Saf Fabio De Angelis ha avuto il merito di dire ad alta voce che "il re è nudo". Come nella celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Sia in Ciociaria che nel Lazio mancano impianti di trattamento dei rifiuti. Neppure le tanto celebrate dinamiche dell'economia circolare possono farne a meno. Quello che servirebbe lo sanno tutti: coraggio e capacità di sfidare l'impopolarità. Una classe dirigente all'altezza si riconosce da questo. La domanda è: si proverà a cambiare la narrazione?