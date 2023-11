Manca una settimana al termine ultimo per la presentazione delle liste, che scade a mezzogiorno di sabato 2 dicembre. Il voto è fissato invece tra ventisette giorni, il 22 dicembre. I partiti e le liste stanno definendo il quadro, ma mancano ancora diversi tasselli dei rispettivi puzzle. Svariati gli equilibri da garantire: politici, territoriali e amministrativi. Sono 12 i seggi da consigliere a disposizione, come il numero massimo da candidati per ogni lista. Anche se le strategie che stanno emergendo sembrano andare nella direzione di 8/9 designati. Per non disperdere il voto ponderato dei 1.149 aventi diritto (91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali).

Il fattore Pd su Cassino

Il presidente regionale del Partito Democratico Francesco De Angelis sta mettendo in campo tutto il suo peso politico per favorire mediazioni che portino a soluzioni condivise nella presentazione della lista. Rispetto ad un anno fa, quando si è votato per il presidente, il Pd si presenta unito in tutte le sue correnti. Tre dei quattro uscenti sono certi della conferma: Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Valcomino), Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri), Alessandro Mosticone (consigliere di Sora).

L'altro uscente è Gaetano Ranaldi. Il quale è inserito nella partita di Cassino: le strategie per le comunali della città martire sono prevalenti. Il nodo da sciogliere è questo: per il sindaco Enzo Salera il via libera alla candidatura alle provinciali di Barbara Di Rollo deve comportare le dimissioni di quest'ultima da presidente dell'aula. Per la Di Rollo se ne potrebbe discutere (ma il condizionale è d'obbligo) soltanto dopo l'avvenuta elezione nell'aula di Palazzo Jacobucci. Mentre Salera preferirebbe prima. Complicato perfino per De Angelis trovare un "punto di caduta". In lista ci sarà sicuramente Luigi Vittori (Ferentino).

In fase di riflessione il sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli. La lista però sarà di centrosinistra e avrà un simbolo dal profilo "civico". Oltre ai Dem, della coalizione fanno parte Azione, Italia Viva, Demos e Possibile. Sarà in corsa il sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano, presidente provinciale di Italia Viva. Probabile l'asse di ferro con il primo cittadino di Isola del Liri Massimiliano Quadrini, esponente di spicco di Azione. Per Demos il nome in pole position è Manuela Cerqua, consigliere comunale di Sora. Sul piano politico la novità è rappresentata dal fatto che comunque si riparte da uno schema di centrosinistra dopo tanto tempo.

I partiti del centrodestra

Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, questa la possibile squadra: Stefania Furtivo (uscente e consigliere comunale di Pofi), Roberto Caligiore (sindaco di Ceccano), Lucio Fiordalisio (primo cittadino di Patrica), Sergio Crescenzi (consigliere comunale di Frosinone), Andrea Lucidi (Serrone), Umberto Santoro (Alatri). Ma la novità più importante è rappresentata dal rientro nel partito di Alessandro Cardinali, consigliere provinciale uscente ed esponente politico di Anagni. Due anni fa venne eletto con il Polo Civico.

La Lega sente aria di derby. Con Fratelli d'Italia naturalmente. La lista in campo dovrebbe essere questa: Andrea Amata (uscente e consigliere di Vicalvi), Giuseppe Alessandro Pizzuti (anche lui uscente e consigliere di Alatri), Luca Zaccari (Ferentino, già eletto nel 2021), Marco Fiorini (vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Fiuggi), Lino Caschera (esponente di Sora), Benedetto Leone (Cassino), Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo), Giuliano Di Lanna (Esperia).

A guidare Forza Italia il capogruppo alla Provincia Gianluca Quadrini. Gli altri nomi dovrebbero essere quelli di Rossana Carnevale (Pontecorvo), Francesca Sacchetti (Pontecorvo), Yuri D'Aguanno (Cervaro).

Provincia in Comune

Il consigliere provinciale Luigi Vacana ha messo nel mirino la conferma. Nella lista c'è Armando Papetti, esponente politico della Lista Marzi a Frosinone. Ci saranno altresì i consiglieri comunali di Fiuggi Marco Risica e Lorna Geisler De Santis. Quindi Rosaria Murro, esponente politico di Pignataro Interamna.

Certezze e variabili

Il sistema elettorale è parametrato sugli indici di ponderazione. Nella fascia della scheda verde (da 30.000 a 100.000 abitanti) ci sono Frosinone e Cassino. L'indice di ponderazione è pari a 306. Vuol dire che la preferenza di ognuno dei 58 amministratori (2 sindaci e 56 consiglieri) conterà 306 punti. Poi la fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), nella quale ci sono 10 Comuni: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido.

Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri. L'indice di ponderazione è pari a 118. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è pari a 66. Infine la fascia arancione (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali.

Nella fascia rossa sono 34.850 i voti ponderati totali. Quelli della scheda verde sono 17.748. Poi ci sono i 15.340 voti ponderati della fascia grigia, i 13.728 della scheda arancione, i 17.490 della fascia azzurra. I partiti si aspettano spirito di squadra da tutti gli iscritti. Le variabili però non mancheranno. Tanti gli amministratori civici. I malumori degli esclusi e dei delusi peseranno. Tanto.