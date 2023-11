Non ci saranno verifiche politiche, né nella maggioranza di centrodestra né nelle opposizioni di centrosinistra. Peraltro c'è un dato che emerge dopo diciassette mesi di consiliatura Mastrangeli: le delibere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie vengono approvate sempre. Un dato che troppo spesso tende a essere messo in secondo piano, ma che invece ha una sua importanza.

Da mesi però non mancano fibrillazioni e problemi nel centrodestra: il dibattito sulle piste ciclabili e sul percorso del Bus Rapid Transit ha determinato polemiche fortissime. Come del resto quello sulla palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda, approvata qualche giorno fa con 21 sì e 1 astenuto. Anche su tematiche come lo stadio del Nuoto e la riqualificazione di piazzale Kambo non mancano vedute differenti nel centrodestra.

La strategia del sindaco

In ogni caso un risultato Riccardo Mastrangeli lo ha ottenuto: è riuscito a spostare il confronto esclusivamente sul terreno amministrativo, dove lui può utilizzare importanti "sponde" con le opposizioni in Consiglio. Nessuno parla più di riassetto e tantomeno di rimpasto di giunta. Congelata pure l'opzione della creazione di un nuovo gruppo, magari formato da Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). L'ipotesi naturalmente resta in piedi e secondo alcune indiscrezioni si starebbe lavorando anche ad altri possibili ingressi. C'è però la difficoltà di riuscire a determinare una riflessione che porti ad una rivisitazione della giunta e delle deleghe. Inoltre l'imminente stagione elettorale "senza un attimo di tregua" rappresenta un freno a possibili crisi politiche: le provinciali di dicembre, le europee e le comunali di giugno sono appuntamenti troppo importanti per consentire "ribaltoni" in un Comune capoluogo come Frosinone. Il centrodestra regionale, infatti, mantiene i riflettori accesi. Infine alcuni equilibri fondamentali vengono comunque garantiti dagli "uomini forti" della coalizione: Adriano Piacentini, Massimiliano Tagliaferri, Fabio Tagliaferri, Antonio Scaccia. Il sindaco Riccardo Mastrangeli conosce perfettamente la situazione e sa come muoversi. Fino alle europee difficilmente si arriverà a rese dei conti definitive.

Il centrosinistra

Non ci sono accordi politici tra Mastrangeli e partiti, liste, gruppi o esponenti delle opposizioni di centrosinistra. Nell'ultima seduta consiliare, però, sul piano amministrativo è arrivato un segnale forte e chiaro. Relativamente alla palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda. Su tematiche importanti convergenze possono essere trovate. Allo stesso tempo, comunque, non vanno sottovalutate le divisioni e le difficoltà. Intanto nel Partito Democratico: la mancata candidatura alle provinciali ha irrigidito la posizione del capogruppo Angelo Pizzutelli. E anche Norberto Venturi non nasconde un certo malumore. Il consigliere Andrea Turriziani (Lista Marini) ha lanciato dei segnali importanti, rimanendo però nel contesto del centrosinistra. Tra Pd e Lista Marzi non c'è più la sintonia di qualche mese fa e lo si è visto bene sulla mozione relativa alla situazione in Medio Oriente. Il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli mantiene da tempo una propria linea. Infine il Partito Socialista Italiano di Vincenzo Iacovissi, che alle elezioni si è presentato per conto proprio. Nessun passo avanti da allora sul versante di una ricomposizione dei rapporti con il Pd. E se la maggioranza di centrodestra fatica a riunirsi e a trovare una linea unitaria, il centrosinistra semplicemente non riesce a sedersi attorno allo stesso tavolo. Ipotesi come la mozione di sfiducia e le dimissioni di massa (che pure ci stanno nelle dinamiche politiche di un consiglio comunale) in questo momento sono complicate da immaginare e attuare. Poi la situazione può cambiare, ma in ogni caso Riccardo Mastrangeli si sta contestualmente preparando perfino allo scenario di elezioni anticipate. E ha detto a tutti (fedelissimi e non) che lui si ricandiderebbe. Insomma, nella maggioranza di centrodestra, sia in giunta che in consiglio, restano delle fibrillazioni di troppo ma in questo momento è complicato che la situazione possa sfociare in una crisi di tipo politico. Fra l'altro l'Amministrazione rimane in attesa della decisione della Corte dei Conti sull'uscita dal Piano di rientro ormai ultradecennale. Una ufficializzazione del completamento della procedura darebbe spazi amministrativi importanti. Quello che non si vede all'orizzonte è un tentativo per cercare di capire se alcune situazioni possono essere ricucite oppure no. La maggioranza uscita dalle urne è di 22 consiglieri su 33. È ancora così? Nessuno può dirlo con esattezza. Certamente la revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone ha fatto registrare uno scossone nella maggioranza. Ma il chiarimento vero non è avvenuto.