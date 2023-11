Non sapremo mai se l'incontro è avvenuto casualmente o se invece i due si erano dati appuntamento. Fatto sta che non potevano passare inosservati. Il sindaco Riccardo Mastrangeli e il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli hanno parlato a lungo, a piazza Garibaldi. Poco dopo le 13. Inevitabilmente avranno discusso di politica e nessuno può escludere che possano aver tratteggiato futuri possibili scenari. D'altronde l'esito dell'ultimo consiglio comunale ha confermato due cose.

La prima: nella maggioranza di centrodestra c'è una evidente stanchezza. Lo si capisce dalle troppe assenze ma pure dai "distinguo" che ormai avvengono su ogni tipo di argomento. Dalle misure sulla mobilità urbana alla mozione riguardante il conflitto in Medio Oriente. La seconda: esponenti delle opposizioni hanno dimostrato di essere disponibili a votare in maniera bipartisan su determinate tematiche amministrative. Il "salto" al livello politico è più complicato ma non impossibile.

Oltre il confronto

In ogni caso il faccia a faccia tra Riccardo Mastrangeli e Angelo Pizzutelli è significativo. Da mesi il sindaco registra fibrillazioni, polemiche, prese di distanza, mancate firme in calce alla mozione di fiducia nei suoi confronti. Ha proceduto alla revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega), ma per il resto ha evitato di alzare la tensione. Il capogruppo dei Democrat ha preso atto che alle provinciali non potrà avere una candidatura blindata e stavolta non intende fare finta di nulla. Non dopo i tre passi indietro del recente passato: due relativamente alla candidatura a sindaco, uno proprio alle provinciali.

Nel corso dell'intervento dell'altra sera Angelo Pizzutelli ha lanciato diversi "ponti", specificando costantemente la valenza amministrativa di determinate scelte. Per quanto riguarda la delibera sulla palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda, Angelo Pizzutelli ha tenuto la concentrazione costantemente alta in questi anni. Anche dai banchi delle opposizioni. Mastrangeli si è reso conto perfettamente che "se Sparta piange, Atene non ride". Cioè che le divisioni non mancano neppure tra le opposizioni. Una situazione che obiettivamente può aprire degli spazi importanti. Si tratta di un fronte che nei prossimi mesi dovrà essere monitorato.

La sponda di Turriziani

Andrea Turriziani, consigliere comunale della Lista Marini, rileva: «La seduta di consiglio comunale dell'altra sera è una giornata storica perché finalmente si mette una pietra importantissima sulla riqualificazione del palazzetto Coni». Aggiunge: «L'idea nacque già con l'Amministrazione di Michele Marini e adesso finalmente, grazie all'impegno di tutti, trova realizzazione con l'accordo di programma tra Comune e Sport e Salute. Un plauso particolare lo voglio fare ai miei colleghi Angelo Pizzutelli e Francesco Pallone, a dimostrazione del fatto che nello sport non esistono colori ma solo impegno e dedizione. Come più volte sottolineato, come Lista Marini, abbiamo voglia di contribuire in modo fattivo a che tutti gli asset di proprietà dell'Amministrazione Comunale trovino la giusta utilizzazione in termini di costi e ricavi e di fruibilità per la cittadinanza».

Quindi aggiunge: «Siamo particolarmente contenti del percorso positivo che sta trovando anche la riqualificazione del campo sportivo Bruno Zauli, con oltre un milione di euro di intervento. A dimostrazione del fatto che lo sport deve essere sempre più il traino culturale della nostra città e per questo contribuiremo con chiunque abbia in animo la nostra stessa volontà nel proporre e realizzare questa grande "rivoluzione" a Frosinone. Nella nostra città lo sport è non solo salute, ma anche cultura ed educazione. E la migliore proposta educativa di rispetto di sé e degli altri». Da mesi la Lista Marini e Riccardo Mastrangeli si scambiano dei "segnali di fumo" che trasmettono sempre lo stesso messaggio: sono possibili delle convergenze. Probabilmente non soltanto sulle singole pratiche in consiglio comunale o su determinati argomenti.

La votazione in aula

La delibera sulla palestra Coni è stata approvata con 21 voti favorevoli e 1 astenuto (Claudio Caparrelli, del Polo Civico). Il che vuol dire che c'erano 11 assenze: 7 tra le file della maggioranza, 4 in quelle delle opposizioni. E già questo dato non è di secondaria importanza. Tra i 21 sì, 5 sono stati di altrettanti esponenti della minoranza. Precisamente: Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi (Pd), Alessandra Mandarelli, Armando Papetti (Lista Marzi) e Andrea Turriziani (Lista Marini). Tra i 16 voti di esponenti eletti nel centrodestra, ci sono stati pure quelli di Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Si tratta dei due consiglieri ai quali sono state revocate le deleghe dopo la mancata firma alla mozione di fiducia al sindaco Riccardo Mastrangeli lo scorso ottobre.

La delibera sulla palestra Coni non era un tema secondario. L'impiantistica sportiva è un argomento centrale nel capoluogo: il consigliere delegato Francesco Pallone (Lista Mastrangeli) ha lavorato per mesi sul punto. Superando diversi ostacoli, molti dei quali all'interno della maggioranza. Peraltro polemiche non sono mancate neppure poco prima della votazione, con il consigliere Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) che ha ritenuto di uscire dall'aula dopo che non era stato accolto un suo emendamento. Nel centrodestra la situazione non è semplice da mesi.

Anche se poi in aula consiliare le delibere vengono approvate senza troppi problemi. Però sulle piste ciclabili, sul tracciato del Bus Rapid Transit, sull'assetto della piazza dello Scalo a fine riqualificazione le distanze non sono mancate. Stesso discorso per quanto concerne la palestra Coni e lo stadio del Nuoto. Poi c'è il piano politico, legato alle candidature alle provinciali ma pure ai risultati delle europee di giugno.

Da tempo il sindaco Riccardo Mastrangeli ha riparametrato la rotta sul piano amministrativo piuttosto che politico. La verifica politica di ottobre è stata effettuata sull'onda lunga di una seduta consiliare particolarmente accesa. Il primo cittadino l'altra sera ha dimostrato di avere ottimi rapporti con le opposizioni. Si tratta di un fattore che dovrà essere tenuto in considerazione. Senza perdere di vista però la situazione all'interno di una maggioranza dove il barometro segna "variabile". Dipende dai momenti.