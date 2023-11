Con un'opposizione così Riccardo Mastrangeli potrebbe perfino fare a meno della maggioranza. Perlomeno di una parte. Se non altro nel breve periodo. Certamente un tema come quello dell'impiantistica sportiva ha un profilo bibartisan e il via libera all'accordo sulla palestra Coni di piazza Martiri di Vallerotonda rientra in un percorso assai articolato. Però è anche vero che da mesi non si riusciva a trovare la "quadra". Complice un clima effervescente (è un eufemismo) all'interno della coalizione di centrodestra.

La strategia

I sì sono stati 21. E un astenuto: Claudio Caparrelli, del Polo Civico. Angelo Pizzutelli (Pd), Andrea Turriziani (Lista Marini), Alessandra Mandarelli (Lista Marzi) hanno voluto sottolineare la strategicità di una struttura che ha consentito a tanti frusinati di praticare sport. Senza i voti degli esponenti della minoranza la delibera sarebbe passata con numeri più stretti. Il centrodestra non sarebbe andato oltre quota 16. Su 22 esponenti che conta sulla carta. Troppe assenze. Non necessariamente legate a malumori o contrasti. Però i segnali di una certa "stanchezza" ci sono da mesi. Evidentemente Riccardo Mastrangeli li ha colti per tempo e per questo ha tessuto la tela del confronto a distanza anche con l'opposizione. Non sarà sempre così naturalmente, ma un ponte è stato lanciato. Perlomeno sul piano amministrativo.

Numeri stretti sulla mozione

L'ultimo punto all'ordine del giorno della seduta consiliare era quello sulla mozione riguardante il conflitto in Medio Oriente, presentata dal Pd e dalla Lista Marini. In aula l'ha illustrata Norberto Venturi (Pd). Non sono mancate però né le polemiche né qualche "distinguo". Poi il sindaco Riccardo Mastrangeli ha proposto di inserire un ulteriore "passaggio" specifico per condannare gli atti di antisemitismo che si stanno verificando. A quel punto il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri ha sospeso i lavori per integrare il documento. Alla fine la mozione è stata votata da 12 consiglieri comunali. Una delle cifre più basse degli ultimi dieci anni. I consiglieri della Lista Ottaviani (con l'eccezione di Massimiliano Tagliaferri) hanno preferito uscire dall'aula. Probabilmente perché non d'accordo con l'impostazione del documento. Fatto sta che si tratta di un ulteriore segnale non positivo all'interno della maggioranza.

I fronti aperti

Dopo la verifica politica di ottobre, quattro consiglieri della maggioranza non hanno firmato la mozione di fiducia al sindaco Riccardo Mastrangeli. Si tratta di Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). A Pizzutelli e Bortone sono state revocate le deleghe. Risolta la situazione con Massimiliano Tagliaferri, che ricopre una carica di natura istituzionale. Diverso il discorso con gli altri tre. Non è proprio chiaro al momento se si considerano (e vengono considerati) parte integrante della maggioranza. Poi c'è la difficoltà di ottenere candidature eleggibili alle provinciali. Una situazione che ha provocato dei nervosismi. La Lista per Frosinone di Antonio Scaccia confidava in una designazione (nella Lega) di Francesca Chiappini, prima degli eletti alle comunali. Così come Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) probabilmente si aspettava una "chiamata" dal Carroccio. Nell'uno e nell'altro caso non sono arrivate le risposte attese. E la Lista per Frosinone (che alle politiche e alle regionali ha appoggiato la Lega) ha deciso di aprire il confronto con tutti i partiti del centrodestra. Messaggio fin troppo chiaro: il Carroccio non è più un interlocutore privilegiato. Quindi, alla seduta di lunedì, il mancato voto alla mozione sul Medio Oriente, della Lista Ottaviani. Si tratta di situazioni molto diverse l'una dall'altra, che però hanno un comun denominatore: troppe fibrillazioni nella maggioranza. Da mesi. Sia sul piano politico che su quello amministrativo. Basta ricordare le polemiche sulle piste ciclabili e sul tracciato del Brt. Poi le delibere in consiglio comunale vengono approvate, ma i nervosismi sono evidenti. Come dimostrano i numerosi "botta e risposta" al vetriolo che si sono verificati in questi ultimi mesi. Intanto il vicesindaco e leader della Lista per Frosinone Antonio Scaccia dice: «Il sostegno mio e della lista civica al sindaco Riccardo Mastrangeli è massimo. Come sempre. Condividiamo nei dettagli tutte le scelte politiche e amministrative: dalla mobilità urbana all'ambiente. E ribadisco la mia convinzione: nel 2027 sarà confermato ancora primo cittadino».

Le opposizioni

Dicevamo del lavoro diplomatico di Riccardo Mastrangeli nei confronti delle opposizioni. E questa stessa impostazione è stata data dal consigliere delegato allo sport Francesco Pallone (Lista Mastrangeli) sulla delibera riguardante la palestra Coni. Dal centrosinistra sono stati inviati segnali importanti nell'ultima seduta. Il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli più volte ha fatto riferimento alla circostanza che ci sono dei temi che vanno oltre i confini di maggioranza e opposizione. Capiremo meglio nelle prossime settimane se è iniziata una manovra di sganciamento dal Pd. Anche Pizzutelli alle provinciali un pensiero lo aveva fatto. Quanto alla Lista Marini, da tempo ha dato la disponibilità a possibili convergenze amministrative su temi importanti. Il profilo politico è un'altra cosa, ma in ogni caso un'interlocuzione con il primo cittadino è stata avviata da tempo. Quello che comunque sta emergendo è che Riccardo Mastrangeli ha spostato il baricentro sul lato amministrativo. Lo si è visto sull'urbanistica, sull'impiantistica sportiva e sulle misure del futuro Piano urbano della mobilità sostenibile. Una strategia probabilmente dettata anche e soprattutto dalle difficoltà e dall'alto tasso di litigiosità all'interno della maggioranza. Evidente altresì che il gioco di sponda con le opposizioni non piace a tutte le forze della maggioranza. È un fattore che dovrà essere tenuto presente, specialmente in prospettiva. Indubbiamente il fatto che i partiti e le liste delle opposizioni si muovano ognuno per conto proprio ha un peso nelle dinamiche consiliari. Ma non è una situazione che può durare per sempre. "Se Sparta piange, Atene non ride": la chiave di volta per interpretare le strategie attuali è questa. Destinata a cambiare.