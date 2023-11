Più punti interrogativi che certezze, più nodi da sciogliere che scelte già definite. A dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, nei partiti si sta ancora ragionando sull'assetto finale delle liste per le provinciali fissate per il 22 dicembre.

Sta emergendo una linea strategica di non riempire tutte le 12 caselle a disposizione in ogni singola lista. Ma di fermarsi a quota 8/9. Questo perché il meccanismo del voto ponderato impone delle scelte in partenza. Specialmente su chi far convergere i voti dei "grandi elettori" (sindaci e consiglieri comunali). E quindi è preferibile non chiedere sacrifici inutili a chi non avrà alcuna possibilità di farcela.

Il Partito Democratico sarà il fulcro di una formazione di centrosinistra (con simbolo civico), formata pure da Azione, Italia Viva, Demos e Possibile. Sicuramente in lista Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Valcomino), Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri), Alessandro Mosticone (consigliere di Sora), Luigi Vittori (Ferentino). Ci sarà pure il presidente provinciale di Italia Viva e sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano. Tornando ai Democrat, da definire alcune situazioni. Per esempio le ipotesi di candidatura di Barbara Di Rollo (presidente del consiglio comunale di Cassino) ed Emiliano Cinelli (sindaco di Monte San Giovanni Campano). Per Demos il nome che circola maggiormente è quello di Manuela Cerqua, consigliere comunale di Sora. Gli obiettivi sono 30.000 voti ponderati e 4/5 eletti.

Fratelli d'Italia sta studiando a tavolino ogni singola mossa. La rosa dei possibili candidati: i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica), l'uscente Stefania Furtivo (Pofi), i consiglieri comunali Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Lucidi (Serrone). Un discorso a parte merita l'opzione Alessandro Cardinali, uscente e consigliere comunale di Anagni. Un suo rientro in Fratelli d'Italia è certo. Il partito di Giorgia Meloni punta a 3 eletti.

La Lega ha intenzione di candidare i due uscenti: Andrea Amata (consigliere comunale di Vicalvi) e Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri). Gli altri nomi: Luca Zaccari (consigliere di Ferentino), Marco Fiorini (vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Fiuggi), Lino Caschera (Sora). Benedetto Leone (Cassino), Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo). Anche il Carroccio confida di eleggere 3 esponenti.

Nella lista di Forza Italia ci sarà il capogruppo Gianluca Quadrini. Poi Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Rossana Carnevale (Pontecorvo), Yuri D'Aguanno (Cervaro).

Infine la civica Provincia in Comune di Luigi Vacana, che ha messo nel mirino l'ennesima conferma a consigliere. In lista pure Armando Papetti (consigliere comunale della Lista Marzi a Frosinone), Lorna Geisler De Santis e Marco Risica, entrambi consiglieri di Fiuggi. Quindi Rosaria Murro, esponente politico di Pignataro Interamna.

I seggi a disposizione sono 12. Due anni fa il Pd ne conquistò 4. Quindi la Lega 3, Fratelli d'Italia 2, il Polo Civico 2, Provincia in Comune 1. Naturalmente la situazione è molto cambiata rispetto al 2021. Non soltanto nei rapporti di forza e negli equilibri nei Comuni, ma pure sul versante del peso politico negli enti intermedi. Sarà una sfida avvincente.