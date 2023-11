Il congresso del circolo cittadino del Pd di Frosinone, che doveva tenersi a novembre, è slittato. Ma il dibattito interno sta continuando. Specialmente su un punto decisivo: il ruolo di segretario. Negli ultimi giorni l'opzione Michele Marini è tornata di attualità in maniera molto forte. E secondo alcune indiscrezioni attendibili ci sarebbe stato il sostanziale "semaforo verde" da parte di Francesco De Angelis, presidente regionale e leader storico dei Democrat. A questo punto però il "pallino" è tutto nelle mani dell'ex sindaco. La domanda sullo sfondo è semplice e sostanziale: ha intenzione di tornare da protagonista sulla scena politica del capoluogo oppure no?

Nei mesi scorsi erano stati i tre consiglieri comunali a fare il suo nome. Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi avevano posto con forza il tema della centralità del capoluogo nelle dinamiche interne del partito. Con riferimento anche alle candidature eleggibili nelle competizioni che contano davvero. Come le politiche e le regionali per esempio. Oltre alle provinciali, come peraltro sta emergendo. Michele Marini è stato sindaco, vicesindaco e assessore al Comune capoluogo. Da qualche tempo non ha più la tessera del Pd, ma è evidente che un rientro dalla porta principale cambierebbe tutte le prospettive. Non soltanto per lui.

C'è da capire, per esempio, quali saranno le prossime mosse del capogruppo Angelo Pizzutelli. Il quale non ha mai fatto mistero di ambire ad una candidatura alle provinciali. Aveva chiesto, soprattutto alla componente Pensare Democratico, di blindarlo nell'ambito delle strategie del voto ponderato. Per come si sono messe le cose questo non sarà possibile. Angelo Pizzutelli potrebbe essere il candidato sindaco del centrosinistra la prossima volta. Il fatto è che le elezioni comunali sono previste nel 2027, a meno di clamorose sorprese. Pure su questo versante Michele Marini alla guida del circolo cittadino del Pd potrebbe rappresentare una garanzia politica non indifferente per Angelo Pizzutelli.

Fra l'altro l'ex sindaco alle comunali del 2022 ha messo in campo una sua civica, la Lista Marini appunto. Il consigliere comunale è Andrea Turriziani, il coordinatore Francesco Trina. Da tempo non mancano segnali di possibili convergenze con Riccardo Mastrangeli.

Marini alla guida dei Democrat di Frosinone potrebbe comportare una riflessione anche da parte di Andrea Turriziani? Il condizionale è d'obbligo ma ci può stare.

Più in generale sul tavolo c'è pure una riorganizzazione dell'opposizione di centrosinistra in consiglio comunale. Ed è fin troppo evidente che a prendere l'iniziativa non può che essere il Partito Democratico. La parola a Michele Marini.