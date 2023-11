Il centrosinistra punta ad eleggere cinque consiglieri provinciali. Mentre nel centrodestra i tre partiti si sfideranno all'ultimo voto ponderato. Fratelli d'Italia ha messo nel mirino quota tre eletti, uno in più rispetto a due anni fa. Anche la Lega confida di arrivare a tre consiglieri, esattamente come la volta scorsa. Mentre nel 2021 Forza Italia non riuscì a raggiungere il "quorum" per far scattare un seggio. Stavolta cercherà di centrare l'obiettivo e a guidare la lista sarà il capogruppo Gianluca Quadrini, che la volta scorsa riuscì a centrare l'obiettivo della conferma nella Lega. Quindi Provincia in Comune, con Luigi Vacana sicuro di continuare a ricoprire il ruolo. A disposizione ci sono 12 posti da consigliere.

Sono ore frenetiche e complesse per definire le squadre ai blocchi di partenza. Alla urne si va con il sistema del voto ponderato. I "grandi elettori" sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Le liste dovranno essere consegnate il 1° e 2 dicembre. Quindi la votazione il 22 dicembre. Il Partito Democratico parte da quattro consiglieri uscenti. Stavolta la prospettiva è quella di una coalizione di centrosinistra. Nei giorni scorsi c'è stato un documento congiunto con Azione, Italia Viva, Demos e Possibile. Da quando si vota con la Delrio il Pd ha sempre primeggiato per numero di consiglieri.

Stavolta però la situazione è diversa. Intanto perché il centrodestra governa diversi Comuni grandi ed è avanzato pure in quelli medi e piccoli. Ma Francesco De Angelis, presidente regionale dei Democrat, vuole provare a ripetere l'exploit dello scorso anno, con l'elezione di Luca Di Stefano presidente. Nel Pd sicuri della candidatura sono il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri), Alessandro Mosticone (consigliere di Sora). Quindi c'è Gaetano Ranaldi (Cassino).

La sua designazione però è legata anche alle strategie in vista delle amministrative di Cassino. L'opzione Barbara Di Rollo rimane sul tavolo e con ogni probabilità la situazione verrà definita una volta per tutte entro venerdì. Nel caso la Di Rollo fosse in corsa, Luca Fardelli potrebbe sostenerla. In lista ci saranno quasi certamente il sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli e il consigliere comunale di Ferentino Luigi Vittori. Per quanto concerne gli altri partiti, si va verso la designazione di Adamo Pantano, presidente provinciale di Italia Viva e sindaco di Posta Fibreno. Potrebbe esserci una sorta di patto di ferro tra lui e Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri, più volte consigliere provinciale e dirigente di Azione. Per Demos il nome in pole position è Manuela Cerqua, consigliere comunale di Sora. La lista del centrosinistra avrà un simbolo proprio, diverso da quello dei partiti. Una coalizione vera e propria.

Intanto, come anticipato da Ciociaria Oggi, Sinistra Italiana «ha deciso di partecipare con i propri due consiglieri comunali di Fiuggi, Lorna Geisler De Santis e Marco Risica alla lista civica Provincia in Comune». È quanto sottolinea il coordinatore provinciale Ahmed Mohamed. Il quale aggiunge: «Appare sempre più chiaro che l'unico partito di sinistra, come dichiarato dal nostro capogruppo Marco Risica nel suo intervento all'ultimo consiglio comunale di Fiuggi, è Sinistra Italiana. Essendo una elezione atipica, in cui cioè non voteranno i cittadini ma gli oltre 1.100 amministratori di tutti i Comuni della provincia, ci auguriamo che tutti coloro che perseguono un ideale progressista ci onorino della loro preferenza».

A guidare Provincia in Comune sarà Luigi Vacana. In lista ci saranno pure Armando Papetti (consigliere comunale della Lista Marzi a Frosinone) e Rosaria Murro, esponente politico di Pignataro Interamna.

Questi invece i possibili candidati di Fratelli d'Italia: i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica), Stefania Furtivo (uscente e consigliere comunale di Pofi), il consigliere di Castrocielo Andrea Velardo. Proseguendo: Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Lucidi (Serrone). C'è quindi Alessandro Cardinali, consigliere provinciale uscente, eletto due anni fa nel Polo Civico. Un suo rientro in Fratelli d'Italia è dietro l'angolo. La Lega punta sui due uscenti: Andrea Amata (consigliere comunale di Vicalvi) e Giuseppe Alessandro Pizzuti (consigliere di Alatri). Circola il nome di Marco Fiorini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Fiuggi. Ma anche di Luca Zaccari, consigliere comunale di Ferentino che già nel 2021 è stato eletto. Le altre ipotesi: Lino Caschera (Sora), Benedetto Leone (Cassino), Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo).

La lista di Forza Italia sarà guidata dal capogruppo Gianluca Quadrini, consigliere provinciale ininterrottamente dal 2014. Poi Francesca Sacchetti (Vallecorsa) e Rossana Carnevale (Pontecorvo). C'è altresì l'ipotesi Yuri D'Aguanno (Cervaro). La centralità politica della Provincia è fuori discussione e lo dimostra il fatto che in tanti spingono per una candidatura a consigliere provinciale. Ma i seggi in palio sono 12. Insomma, una competizione per pochi... eletti.