Settimana cruciale (la prossima) per definire e ultimare le liste per le elezioni provinciali, fissate per il 22 dicembre prossimo. Questi i giorni per la presentazione: 1° e 2 dicembre. Non facile trovare la "quadra". Complicato individuare un "punto di caduta" in grado di mantenere i diversi equilibri. In campo dovrebbero esserci 5 formazioni: centrosinistra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Provincia in Comune. In palio 12 seggi da consigliere. Gli aventi diritto al voto sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali.

Gli indici di ponderazione

Ci saranno ulteriori verifiche per capire se dovranno essere apportate delle modifiche. Intanto però la situazione è stata definita e aggiornata a quelle che sono le ultime cifre del censimento. Nella fascia della scheda verde (da 30.000 a 100.000 abitanti) ci sono Frosinone e Cassino. L'indice di ponderazione è pari a 306. Vuol dire che la preferenza di ognuno dei 58 amministratori (2 sindaci e 56 consiglieri) conterà 306 punti. Poi la fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), nella quale ci sono 10 Comuni: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali.

L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri. L'indice di ponderazione è pari a 118. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è pari a 66.

Infine la fascia arancione (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. Nella fascia rossa sono 34.850 i voti ponderati totali. Quelli della scheda verde sono 17.748. Poi ci sono i 15.340 voti ponderati della fascia grigia, i 13.728 della scheda arancione, i 17.490 della fascia azzurra. Si tratta di un sistema elettorale di un ente di secondo livello, parametrato quindi sugli amministratori. L'impostazione è "proporzionale" e questo significa che la competizione tra i partiti sarà massima.

Pd e centrosinistra

Si va verso una lista unitaria tra Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Possibile e Demos. Nel Pd sicura la presenza di Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Valcomino), Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri), Alessandro Mosticone (consigliere di Sora). Sono tutti e tre uscenti. L'altro è Gaetano Ranaldi (Cassino). Ma bisognerà capire l'evoluzione delle dinamiche in corso per le amministrative nella Città Martire. Le altre opzioni sul tavolo sono Barbara Di Rollo e Luca Fardelli. In questo momento però non c'è la disponibilità di nessuno dei due. La situazione però può cambiare. Come peraltro già successo in più di un'occasione nelle ultime settimane. Sempre in quota Dem circolano i nomi del sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli e di Luigi Vittori, consigliere comunale di Ferentino.

Non sarà della partita, invece, il capogruppo di Frosinone Angelo Pizzutelli. La sensazione è che il malumore di quest'ultimo sia fortissimo. Per quanto concerne gli altri partiti, quasi sicura la partecipazione del leader provinciale di Italia Viva: Adamo Pantano, primo cittadino di Posta Fibreno. Per Demos potrebbe concorrere Manuela Cerqua, consigliere comunale di Sora. Il centrosinistra ha intenzione di presentare un simbolo che rappresenti l'intera coalizione. Con un profilo più civico che di partito.

Il centrodestra

Competizione forte (stile derby) tra Fratelli d'Italia e Lega. Ma neppure Forza Italia starà a guardare. Già diverse le certezze nella lista del partito di Giorgia Meloni: i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica), Stefania Furtivo (uscente e consigliere comunale di Pofi), il consigliere di Castrocielo Andrea Velardo. Ancora: Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Lucidi (Serrone). C'è quindi Alessandro Cardinali, consigliere provinciale uscente, eletto due anni fa nel Polo Civico. Un suo rientro in Fratelli d'Italia è dato per altamente probabile.

La Lega schiera innanzitutto i due uscenti: Andrea Amata (consigliere comunale di Vicalvi) e Giuseppe Alessandro Pizzuti (consigliere di Alatri). Si parla molto di Marco Fiorini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Fiuggi. Ma pure di Luca Zaccari, consigliere comunale di Ferentino che già nel 2021 ha centrato l'obiettivo. Gli altri nomi sul tavolo: Lino Caschera (Sora), Benedetto Leone (Cassino), Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo).

Nella lista di Forza Italia ci sarà sicuramente il capogruppo Gianluca Quadrini, consigliere provinciale ininterrottamente dal 2014. Poi Francesca Sacchetti (Vallecorsa) e Rossana Carnevale (Pontecorvo). Quest'ultima, uscente, due anni fa ha concorso con Fratelli d'Italia. C'è altresì l'ipotesi Yuri D'Aguanno (Cervaro).

Provincia in Comune

Ancora una volta Luigi Vacana guiderà la lista civica. Con l'obiettivo dell'ennesima conferma nel ruolo di consigliere provinciale. Conta sull'accordo con Sinistra Italiana. Ma pure con altre forze, tra le quali Dema (Democrazia Autonomia) di Luigi De Magistris. Intanto ha definito la candidatura di Armando Papetti, consigliere comunale della Lista Marzi a Frosinone. Non solo: ci saranno anche Lorna De Santis e Marco Risica, consiglieri comunali di Fiuggi. E probabilmente Rosaria Murro, esponente politico di Pignataro Interamna.

La variabile

Naturalmente tutti i partiti faranno i conti sul numero dei propri amministratori. Ma esiste una fascia di "civismo" in grado di spostare alcuni equilibri importanti. Poi attenzione al "fattore delusi". I malumori infatti non mancheranno, visto che segretari e leader dovranno dire molti no. E nel segreto dell'urna potrebbero entrare in azione i "franchi tiratori". Mai mancati per la verità in questo tipo di competizione. Si tratta di un aspetto da tenere in considerazione specialmente per quel che riguarda gli equilibri e i rapporti di forza. Infine c'è l'elemento riguardante la rappresentanza dei territori. Già due anni fa Frosinone (il capoluogo) non riuscì ad eleggere consiglieri provinciale. la storia potrebbe ripetersi nello scacchiere politico dei voti ponderati.