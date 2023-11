Il centrosinistra prova a ripartire dalle provinciali. Intese come elezioni, in programma il 22 dicembre prossimo. C'è stato un nuovo incontro per la costruzione di un'unica lista e di una piattaforma programmatica. Intorno allo stesso tavolo Pd, Possibile, Italia Viva, Azione e Demos. Presenti alla riunione il segretario provinciale del Pd Luca Fantini, il presidente di Italia Viva Adamo Pantano, il segretario di Azione Antonello Antonellis, Sara Missori di Possibile e il segretario di Demos Luigi Maccaro. Hanno partecipato, per il Pd, anche la consigliera regionale Sara Battisti, il presidente del partito nel Lazio Francesco De Angelis, Diego Cecconi, Massimo Lulli e Nazzareno Pilozzi.

Nei prossimi giorni verrà stilato un documento programmatico comune. L'obiettivo è una lista unitaria forte, plurale, competitiva. Si legge in una nota: «Il progetto guarda esclusivamente alle istanze dei cittadini. Sarà un inverno molto complicato dal punto di vista occupazionale con le diverse vertenze aperte e su quello sanitario dove le pochissime assunzioni annunciate dalla Regione Lazio per Frosinone non andranno a coprire nemmeno le uscite per il pensionamento del personale medico. È chiaro che questa modalità di elezione non prevede che ad esprimersi siano direttamente le persone, ma lavoriamo affinché i cittadini diventino allo stesso modo protagonisti delle politiche che i consiglieri metteranno in campo una volta eletti».

Sul versante delle candidature, i nomi del Pd sul tavolo sono i seguenti: Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Valcomino), Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri), Alessandro Mosticone (consigliere di Sora), Emiliano Cinelli (sindaco di Monte San Giovanni Campano), Luigi Vittori (consigliere di Ferentino). Un discorso a parte merita Cassino: l'altro ieri sembrava ad un passo la candidatura di Barbara Di Rollo, ma poi la situazione è tornata in alto mare. E la presidente del consiglio comunale della Città Martire non appare intenzionata a far parte della lista. La distanza che la separa dal sindaco Enzo Salera è perfino aumentata. Per le provinciali non sembra disponibile neppure Luca Fardelli. La soluzione più probabile resta quella dell'uscente Gaetano Ranaldi.

Poi bisognerà vedere gli esponenti delle altre forze politiche della coalizione di centrosinistra. Per Italia Viva potrebbe concorrere il leader provinciale Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno. Quindi, per Demos, c'è l'opzione Manuela Cerqua, consigliere comunale di Sora. Provincia in Comune andrà per conto proprio. Luigi Vacana ha chiuso l'accordo con Sinistra Italiana e conta di avere l'appoggio pure di altre forze di sinistra. Tra le quali Dema (Democrazia Autonomia) di Luigi De Magistris. A guidare la civica sarà naturalmente lui. Ci sarà Armando Papetti, consigliere comunale di Frosinone della Lista Marzi.

Quindi circolano i nomi di Lorna De Santis e Marco Risica, consiglieri comunali di Fiuggi. Fra le indiscrezioni dell'ultima ora quella che porta a Rosaria Murro, esponente politico di Pignataro Interamna. L'obiettivo del centrosinistra è quello di provare ad "impattare" un pareggio con il centrodestra, cioè eleggere 6 consiglieri su 12. Non proprio semplicissimo.