Trentaquattro giorni alle elezioni, quattordici al termine ultimo per la presentazione delle liste, ognuna delle quali sarà composta da 12 candidati, che poi è il numero dei seggi da consigliere in palio. Segreterie dei partiti al lavoro per trovare la "sintesi". Missione per nulla semplice considerando le tante ambizioni di sindaci e consiglieri dei 91 Comuni. Ovunque si sgomita.

Centrosinistra

L'obiettivo è una lista di centrosinistra, formata da Partito Democratico, Azione, Italia Viva e Demos. Da verificare il sostegno del Movimento Cinque Stelle. I giochi non sono ancora chiusi: la situazione è in evoluzione e non si escludono colpi di scena. Ci saranno sicuramente Enrico Pittiglio (sindaco di San Donato Val di Comino), Antonella Di Pucchio (consigliere comunale di Isola del Liri) e Alessandro Mosticone (consigliere di Sora). Per quanto riguarda Cassino bisogna vedere. L'uscente è Gaetano Ranaldi. Ma nelle ultime ore sta tornando alla ribalta un'opzione che sembrava tramontata: Barbara Di Rollo, presidente del consiglio comunale. Vedremo se ci sarà spazio per entrambi. Evidente l'incrocio di strategie con le amministrative di giugno. Il primo cittadino Enzo Salera dirà la sua. Quasi sicuramente in corsa pure il sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli. Ci sarà Luigi Vittori, consigliere di Ferentino. Per quanto concerne Angelo Pizzutelli, quasi impossibile che il capogruppo al Comune di Frosinone possa accettare di concorrere in un contesto del genere. La blindatura che aveva richiesto in virtù dei numerosi passi indietro effettuati in questi anni non c'è stata. A questo punto non sono escluse sorprese. Poi ci sono gli altri partiti. Per Italia Viva probabile la candidatura del coordinatore provinciale Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno. Su di lui potrebbero convergere pure i voti ponderati degli amministratori di Azione. Sul versante di Demos, in pole position c'è Manuela Cerqua, consigliere di Sora. Due anni fa il Pd ha eletto 4 consiglieri, nell'ambito di una lista di centrosinistra l'obiettivo è quota 5.

Fratelli d'Italia

Gli uomini di punta sono i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica). Ci sarà l'uscente Stefania Furtivo, consigliere di Pofi. In lista pure Andrea Velardo, consigliere comunale di Castrocielo. Della partita dovrebbero essere altresì Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Lucidi (Serrone). In corso da tempo un confronto per capire se Alessandro Cardinali (consigliere provinciale uscente ed esponente del Comune di Anagni) farà parte della lista. Due anni fa è stato eletto nel Polo Civico. Nel 2021 Fratelli d'Italia ha portato nel Consiglio dell'ente di piazza Gramsci 2 eletti. Stavolta punta a 3.

La Lega

Due anni fa il Carroccio elesse 3 consiglieri, tra i quali Gianluca Quadrini, ora capogruppo di Forza Italia. Non sarà semplice confermare quel risultato, ma il Carroccio intende provarci. Per questo vuole allestire una squadra competitiva. Si riparte dai due uscenti: Andrea Amata (consigliere comunale di Vicalvi) e Giuseppe Alessandro Pizzuti (consigliere di Alatri). Della lista farà parte quasi sicuramente Marco Fiorini (Fiuggi). Due anni fa venne eletto e stavolta cerca lo stesso risultato: si tratta di Luca Zaccari (Ferentino). Gli altri nomi che circolano sono quelli di Lino Caschera (Sora), Benedetto Leone (Cassino), Katiuscia Mulattieri (Pontecorvo). Per quanto riguarda l'ipotesi di una candidatura riconducibile alla maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli a Frosinone, a questo punto appare complicata la discesa in campo di Francesca Chiappini (Lista per Frosinone). Nella civica ci sono altresì Sergio Verrelli e Corrado Renzi. Si sente il nome di Francesco Pallone (Lista Mastrangeli).

Forza Italia

A guidare la lista ci sarà il capogruppo Gianluca Quadrini, eletto consigliere provinciale ininterrottamente dal 2014. Ci sarà sicuramente Francesca Sacchetti (Vallecorsa). Con gli "azzurri" potrebbe scendere in campo l'uscente Rossana Carnevale, consigliere di Pontecorvo. Due anni fa si candidò in Fratelli d'Italia. Potrebbe concorrere Yuri D'Aguanno (Cervaro).

Provincia in Comune

Luigi Vacana sta allestendo la lista. Cerca l'ennesima conferma come consigliere provinciale. Sul piano delle alleanze, Vacana sta dialogando con Sinistra Italiana e Verdi. L'intenzione è cercare di trovare un'intesa altresì con Dema (Democrazia Autonomia) di Luigi De Magistris. Oltre che con altre forze di sinistra. In lista ci sarà Armando Papetti, consigliere comunale di Frosinone, dove fa parte della Lista Marzi. Quindi circolano insistentemente due nomi, entrambi consiglieri di Fiuggi: Lorna De Santis e Marco Risica.

La situazione

Gli aventi diritto al voto sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Il sistema di elezione è quello previsto dalla legge Delrio: Comuni divisi per indici di ponderazione. Il mandato del consigliere provinciale dura due anni. Quello del presidente quattro. Luca Di Stefano è stato eletto l'anno scorso. Lui osserverà con attenzione le elezioni di dicembre, ma non è direttamente interessato sul piano politico. Successivamente dovrà assegnare le deleghe. In realtà il suo ruolo è sempre più centrale sul piano politico. Anche e soprattutto perché il ritorno all'elezione diretta degli organi della Provincia continua a slittare. Di anno in anno.