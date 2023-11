Consigliere comunale della lista Frosinone Capoluogo, assessore nella scorsa consiliatura: Pasquale Cirillo è un esponente importante della maggioranza di centrodestra. Il suo nome circola per una candidatura alle provinciali: non necessariamente nella Lega (partito che la civica ha sostenuto alle politiche). Anche in Forza Italia. Magari come esterno. Lo abbiamo intervistato.

Allora Cirillo, partiamo da come si rilancia questo territorio. Su cosa puntare?

«Ho letto l'intervista dell'onorevole Massimo Ruspandini a Ciociaria Oggi. Concordo con lui sul fatto che la Stazione Tav possa rappresentare un'infrastruttura decisiva perché in grado di dare un'accelerazione forte sul versante dei collegamenti. Insomma, a due passi dal casello autostradale e della superstrada. Detto tutto questo, la Stazione Tav non risolve i problemi dei pendolari».

Naturalmente fa riferimento alla tratta Cassino-Frosinone-Roma.

«Sono anch'io un pendolare. La situazione è diventata insostenibile. La mia proposta al sindaco Riccardo Mastrangeli e ai parlamentari della Ciociaria è la seguente: convocare urgentemente un tavolo tecnico con il premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il problema è serio: va affrontato e risolto».

Un altro tema di attualità è quello della sanità.

«Intanto è importante che la Regione Lazio abbia invertito il trend, disponendo delle assunzioni. Ma naturalmente è il punto di partenza. Ne occorrono altre. Non mi stancherò mai di ripetere che va continuamente potenziata la sanità pubblica: tutti i cittadini hanno diritto all'assistenza migliore possibile».

A giugno si vota per le europee e per le amministrative in 39 Comuni. Come si presenta al doppio appuntamento il centrodestra?

«Il centrodestra deve trovare delle sintesi unitarie fra tutti i partiti. Ovunque. Si vota in centri come Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Il centrodestra in provincia di Frosinone può vincere ovunque. A patto di presentarsi e procedere unito».

Senta Cirillo: il suo nome è circolato molto quando si parlava di un possibile rimpasto in giunta. E adesso sta avvenendo lo stesso per le provinciali. Come sta la situazione?

«La situazione sta così: Frosinone Capoluogo ha dato il suo contributo all'elezione del sindaco Riccardo Mastrangeli, con mille voti ottenuti. Chiediamo di essere considerati. Per quanto riguarda la giunta, devo dire che mi sento perfettamente rappresentato dall'assessore Maria Rosaria Rotondi. Il discorso vale pure per la Lista Frosinone Capoluogo. Se poi dovessero esserci delle evoluzioni, la mia disponibilità c'è. Con le giuste garanzie politiche e con i conseguenti patti federativi. Come dire? Non vorrei trovarmi nella parte destra del lago di Como».

E la candidatura alle provinciali?

«Vedremo quello che succederà e come evolverà il dibattito. Il punto politico però è un altro: il Comune di Frosinone non può restare ancora una volta senza consiglieri provinciali. Insomma, parliamo del capoluogo. Il centrodestra cittadino deve farsi sentire. Nessuno pensi di sminuire un aspetto del genere perché magari lavora all'elezione di esponenti di altre zone».

Nei mesi scorsi lei è uscito dall'aula prima di una votazione su un tema importante. Poi la situazione è rientrata, ma nel frattempo si è consumata la frattura con altri tre consiglieri. Quale la sua posizione?

«Naturalmente la giunta Mastrangeli deve agire anche in continuità con la passata Amministrazione. Detto questo, però, bisogna altresì guardare avanti. Fare meglio è sempre possibile. Anzi, è un dovere. Per quello che mi riguarda, ci sono i presupposti per recuperare tutti i consiglieri che sono stati eletti in questa maggioranza a giugno 2022. Resta da capire se esiste la volontà politica di recuperarli».

Ma lei sarebbe favorevole all'apertura a gruppi o consiglieri che sono stati eletti nelle file delle opposizioni?

«Il sottoscritto non è uno di quelli che dice che vanno alzati muri nei confronti delle opposizioni. Però intanto vanno distinte le diverse situazioni di chi sta in minoranza. In secondo luogo mi sembra perfino banale evidenziare che bisognerebbe avere come stella polare i risultati delle elezioni. E quindi guardare prioritariamente a tutti coloro che hanno portato voti al centrodestra e al sindaco Riccardo Mastrangeli. Ecco perché è giusto provare a recuperare tutti».