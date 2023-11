L'idea di puntare su un fuoriclasse della politica, magari un nome di calibro nazionale, sembra essere ammainata. Almeno per ora. Il circolo di Fratelli d'Italia, preferisce prima testare il terreno su un «nome locale», trovando la quadra tra i vari militanti che hanno scelto «di mettersi a disposizione» per una candidatura a sindaco. E la lista, da quello che si apprende, sembrerebbe allungarsi di settimana in settimana.

Il quadro

C'è chi continua ad avallare il nome di Silvestro Petrarcone, fratello dell'ex sindaco Giuseppe Golini, che da tempo ha ormai ha nel portafoglio la tessera del partito meloniano. E da parte sua, almeno per il momento, non si registra un diniego. Ma le dinamiche sono fluide e il commercialista dovrà necessariamente trovare un punto di caduta con il fratello avvocato, che ha dissotterrato le velleità alla fascia tricolore per conto del "Comitato per le primarie". Oltre che tra "cugini", sarebbe uno scontro tra fratelli. Ecco perché dal circolo, in questi giorni, sono arrivate anche altre proposte. Tra queste, c'è quella del presidente dell'Ordine degli avvocati della città martire, Giuseppe Di Mascio, così come di Alberto Borrea e Fabio Marino.

Tutti nomi di punta, che dovranno però essere vagliati anche dal commissario cittadino Fabio Tagliarerri e dai quattro partiti alleati, Forza Italia, Noi-Moderati, Lega e Udc. Il tutto rientra nell'ambito delle "primarie interne", più volte evocate da Tagliaferri. Il candidato, ribadiscono dal centrodestra, resta "a carico" di Fratelli d'Italia, in qualità di partito "capofila" dell'intera compagine.

Se poi non si riuscisse a trovare la quadra, allora il circolo potrebbe giocarsi la carta jolly del "fuoriclasse". «Sarebbe un'ipotesi da avvallare in quel caso», spiegano dal circolo cittadino.

E anche se è ancora presto per dirlo, c'è chi sta preparando una rosa di nomi da tirare fuori in caso di necessità.

Continua a tenere banco l'ipotesi Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio e ministro della Sanità sotto il gabinetto Berlusconi.

«Potrebbe essere un nome valido. Lui è nato a Cassino, sua madre è di Cassino. Non vedo perché non possa essere un'ottima idea».

E ancora: «Ovviamente sempre se prima non si riesca a trovare un «nome locale», che resta preferenziale».

Il "Comitato"

Tra i civici, intanto, si scaldano i motori in vista della "campagna elettorale" per le primarie. I termini per la presentazione delle candidature si apriranno il prossimo martedì e si chiuderanno il 21 dicembre. Il 28 gennaio, invece, si celebreranno le elezioni.

Ciascun aspirante sindaco dovrà essere capace di raccogliere almeno 200 firme per dimostrare di avere «un gruppo di persone a sostegno della candidatura». Si danno ormai per certe le candidature di Giuseppe Golini Petrarcone, sostenuta dal consigliere comunale Armando Russo, e dell'ex assessore Giuseppe Sebastianelli. C'è chi, simpaticamente, già la definisce come la «sfida tra i due "Peppino"». Intanto prosegue la raccolta firme. Lo scorso weekend, i "primaristi" hanno raccolto diverse decine di manifestazione di sostegno al progetto civico. Anche se i giochi entreranno nel vivo solo la prossima settimana.