Da un punto di vista aritmetico la certezza dell'elezione a consigliere provinciale scatta intorno ai 7.250 voti ponderati. Poi nella realtà la cifra si abbassa molto perché il numero dei candidati e la competizione tra e nelle liste è sempre senza esclusione di colpi. Però è comunque evidente che per giocarsi la partita bisognerà stare tra quota 4.000 e 5.000. Di voti ponderati naturalmente. Mai come quest'anno la valenza politica dell'appuntamento è notevole. Si sgomita dappertutto, al punto che nelle segreterie dei partiti la "mission" è quella di provare a contenere i malumori e i mal di pancia che emergeranno dopo l'ufficializzazione della situazione di partenza.

Ogni lista potrà avere fino a 12 candidati. È il numero dei seggi a disposizione per il ruolo di consigliere. Poi naturalmente ci sono le strategie. Il Partito Democratico sta puntando tutto su un listone di centrosinistra, senza perdere di vista una possibile riedizione del Campo Largo. Per questo ci sono stati gli incontri con le delegazioni di Azione, Italia Viva, Demos, Sinistra Italiana e Movimento Cinque Stelle. Mentre il Partito Socialista si è tirato fuori, sottolineando che non parteciperà ad una competizione nella quale alle urne non vanno i cittadini. Però il Psi ha lasciato libertà di voto ai propri amministratori. Secondo i Democrat questo può rappresentare uno spiraglio.

Il punto sarà anche trovare una sintesi sulla composizione della lista. Per i Dem ci saranno i quattro uscenti: Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi. Quasi certa la partecipazione altresì del sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli. Fin troppo evidente che si tratta di amministratori che sicuramente partiranno da una solida base di voti ponderati. Poi c'è la situazione del capogruppo al Comune di Frosinone, Angelo Pizzutelli. Non ha mai fatto mistero che gli piacerebbe conquistare un seggio da consigliere provinciale. Il punto non è la concorrenza interna (inevitabile), ma la blindatura della corrente Pensare Democratico. In questi anni Pizzutelli ha effettuato diversi passi indietro, specialmente sul versante della candidatura a sindaco di Frosinone. È una situazione che i vertici del partito stanno analizzando con attenzione. Il rischio che Angelo Pizzutelli possa sbattere la porta o collocarsi sull'Aventino esiste.

Per il resto bisognerà tenere conto altresì degli "incroci" con le comunali di giugno. In particolar modo in Comuni come Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Per esempio il "no grazie" di Barbara Di Rollo e Luca Fardelli è stato assai indicativo.

Nel centrodestra la competizione è forte. Fratelli d'Italia vuole dimostrare di essere il primo partito della coalizione anche come numero di amministratori. Saranno della partita i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica). Ci saranno pure Andrea Velardo e Stefania Furtivo (uscente). Un capitolo a parte merita Alessandro Cardinali: i segnali di fumo continuano a trasmettere il messaggio che un suo possibile rientro in FdI, con candidatura alle provinciali, rimane un'opzione. Nel 2021 venne eletto con il Polo civico. La Lega non vuole cedere terreno alla Provincia. Nella lista ci saranno gli uscenti Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Tra le indiscrezioni emerge soprattutto quella di Luca Zaccari, che già due anni fa venne eletto. Bisognerà capire se ci saranno candidati della maggioranza di centrodestra del capoluogo. In particolare della Lista per Frosinone, che ha tre consiglieri: Francesca Chiappini, Sergio Verrelli, Corrado Renzi.

Mentre invece Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) da giorni sta ragionando anche su ipotesi diverse da quella del Carroccio. Non si può escludere Forza Italia. Per quanto concerne gli "azzurri", sicura la presenza del capogruppo Gianluca Quadrini. Probabili quelle di Francesca Sacchetti e Katiuscia Mulattieri.

Luigi Vacana proverà ancora una volta a raggiungere il "quorum" per conservare il seggio da consigliere. Con la lista Provincia in Comune, nella quale troverà sicuramente posto Armando Papetti, esponente della Lista Marzi a Frosinone. Per come si stanno mettendo le cose, il dopo elezioni provinciali si annuncia caldissimo sul piano politico. Per gli effetti all'interno dei partiti ma pure delle coalizioni.

Nei Comuni più grandi è inevitabile. Gli aventi diritto al voto sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. A giugno i voti ponderati dovranno trasformarsi in preferenze per le europee e in consenso per le comunali. Ed è esattamente questo il fronte che i leader dei partiti seguono con maggiore attenzione. Il timore è rappresentato dal disimpegno dei delusi. Alle europee nessuno può permettersi di fallire, nemmeno nei singoli territori. Il motivo è evidente: si tratterà di un test fondamentale, il primo dopo le politiche del settembre 2022. Guai ai vinti.