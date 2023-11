«Una manovra economica obbligata, ma che comunque lancia dei segnali importanti». Così Claudio Fazzone, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia. Il parlamentare "azzurro" è un veterano.

Allora Fazzone, una manovra economica con spazi molto stretti. Potrebbe far scendere il consenso del centrodestra?

«Intanto su alcuni punti siamo comunque intervenuti. Penso al cuneo fiscale, al tema della natalità, agli stipendi della sanità. Certamente si è dovuto fare i conti con risorse limitate. Però una cosa voglio dirla. Ci sono delle tematiche che possono essere affrontate a costo zero. Penso alla sburocratizzazione. Penso alla semplificazione normativa. Ma anche alla digitalizzazione. Avrei insistito maggiormente su questi temi. Parliamo comunque di novità che aiuteranno i cittadini».

L'elezione diretta del premier la convince?

«Sì, l'elezione diretta del presidente del consiglio è giusta. Così come le norme antiribaltone e la sfiducia costruttiva. Però sarà fondamentale non sminuire il ruolo del Parlamento. Non ho problemi a dire che non condivido la forzatura del ricorso eccessivo ai decreti legge. Il Governo è retto da una propria maggioranza, alla quale va data la possibilità di dire la sua. Nel rispetto della coesione ma anche dei ruoli. Altrimenti aboliamo il Parlamento».

L'esclusione delle province di Latina e Frosinone dalla Zes comporterà dei problemi alle imprese del Basso Lazio?

«Beh, sicuramente. Per questo occorreva salvaguardare quelle aziende (delle province di Frosinone e Latina) che già ricadevano nell'area dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. Il concetto è questo: non si doveva consentire che aziende nate nel contesto dei benefici dell'ex Cassa per il Mezzogiorno adesso debbano fare i conti con una situazione nella quale a pochi chilometri di distanza è possibile usufruire di benefici importanti».

Scusi Fazzone, ma non sarà che questa situazione è stata determinata da un peso politico non eccezionale dei parlamentari del Basso Lazio?

«Non è una questione di peso politico dei parlamentari. A determinare i "confini" della Zes sono stati dei parametri economici oggettivi, tra i quali i redditi».

Adesso si parla molto di Zls (Zone logistiche semplificate) come strumento per cercare di recuperare la situazione.

«Che devo dire? Quando si propongono certe misure sembra tutto possibile. Poi si fanno i conti con la realtà. La Zls sarebbe importante, ma in ogni caso non è come la Zona economica speciale».

All'orizzonte si profilano le elezioni europee, che saranno sicuramente molto importanti e indicative. Un test per tutti. Forza Italia che tipo di risultato si aspetta?

«Forza Italia è un partito radicato e in questo momento siamo tutti molto impegnati sul versante della democrazia interna. Mi riferisco al tesseramento e ai congressi per indicare anche i delegati nazionali. Oggi FI è un partito appetibile, aperto alle istanze che arrivano dai territori».

Il centrodestra governa i due Comuni capoluogo delle province del Basso Lazio. Che giudizio dà sulle Amministrazioni di Frosinone e di Latina?

«Allora: a Frosinone il sindaco Riccardo Mastrangeli si è inserito (bene) in un percorso di continuità con il predecessore Nicola Ottaviani. L'impronta amministrativa è molto chiara. Credo che in assoluto l'errore che un sindaco non può commettere è quello di pensare di governare da solo. E non con l'intera coalizione che lo ha sostenuto e lo sostiene. Un'alleanza resta tale anche dopo il risultato elettorale. Altrimenti di cosa parliamo? Di un semplice cartello elettorale? No, il concetto non è questo. È fondamentale che un sindaco si confronti sempre e sistematicamente con la sua maggioranza. Riccardo Mastrangeli è un amministratore capace e un politico esperto. Sa benissimo quello che deve fare. Per quanto riguarda Latina, il sindaco Matilde Celentano ha ereditato una situazione complessa e difficile. È al lavoro da pochi mesi, credo che sia giusto dare un giudizio compiuto tra un anno».

Senta Fazzone, i piccoli editori stanno protestando. Non sarebbe più opportuno sostenere maggiormente i piccoli editori? Insomma, i giornali locali danno voce ai territori.

«Guardi, sfondiamo una porta aperta. I grandi giornali hanno già un'eco maggiore e quindi opportunità più ampie. L'editoria locale è fondamentale per dare voce ai territori, per quel tipo di informazione che fa la differenza. È un patrimonio di questo Paese: inoltre i quotidiani locali sono altresì la memoria storica dei territori. Perfino un elemento di appartenenza. Riportare notizie su quello che succede nei piccoli Comuni è importante: questo non può venir meno. C'è un parallelismo che rende bene l'idea: la spina dorsale dell'economia italiana è fatta dalle piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo nazionale. Eppure troppo spesso i riflettori sono accesi sulle grandi aziende. Per quanto riguarda l'editoria è la stessa cosa. Si parla soltanto dei grandi giornali, quando invece ci sono tantissimi quotidiani locali, che peraltro danno occupazione a moltissime persone. Vanno salvaguardati e lo faremo».