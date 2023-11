Mauro Buschini entra nel consiglio di amministrazione della Società ambiente Frosinone (Saf). Una nuova sfida, nello smaltimento dei rifiuti, arrivata subito dopo le dimissioni dalla presidenza dell'Egato dei rifiuti di qualche settimana fa. Una mossa con la quale Buschini aveva anticipato la decisione della giunta regionale, guidata da Francesco Rocca, di procedere con l'abolizione degli Enti di gestione degli ambiti territoriali ottimali.

La nomina nel cda è arrivata ieri. È subentrato al posto lasciato libero da Lucio Migliorelli, che si è dimesso il 19 ottobre. Per lui il nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato della Remat Lazio, società con sede a San Giorgio a Liri che si occuperà della costruzione e della gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

«Grazie al presidente Fabio De Angelis e alla consigliera Antonella Galante che hanno approvato il mio ingresso nella governance di questa società, ai sindaci soci per la proposta, a Francesco De Angelis e a Sara Battisti – ha scritto Buschini sulla sua pagina Facebook – Grazie per la fiducia riposta nei miei confronti, per me è un grande onore far parte di questo prestigioso consiglio di amministrazione. Inizia da oggi una nuova avventura. Sarò, come sempre, al fianco dei comuni e dei colleghi amministratori, per costruire insieme un percorso teso alla realizzazione di un nuovo sviluppo sostenibile che generi un ciclo dei rifiuti moderno, green e meno costoso. Un grazie a Lucio Migliorelli che in questi anni da presidente della Saf ha centrato obiettivi importanti».

Da Sara Battisti, consigliera regionale del Pd, gli auguri di buon lavoro: «Una nuova sfida, per un modello di sviluppo del nostro territorio sostenibile che deve includere un ciclo di rifiuti green e innovativo. A Lucio Migliorelli il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni».