Capiremo presto se la "calma piatta" registrata nell'ultima seduta consiliare sarà stata la quiete prima (o dopo) la tempesta. Già dalla prossima riunione della conferenza dei capigruppo, che si terrà lunedì prossimo.

Le tematiche

Sono cinque gli argomenti in discussione per essere inseriti o meno all'ordine del giorno della seduta dell'aula. Intanto la comunicazione della deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto il "Servizio pubblico istruzione-integrazione: somme di bilancio 2023 per il servizio di ristorazione scolastica. Accesso al fondo di riserva". Quindi una comunicazione. Poi il seguente tema: "Accordo di collaborazione, tra la Regione Lazio, il Comune di Frosinone e Sport e Salute spa per la riqualificazione funzionale della palestra situata nel Comune di Frosinone, in piazza Martiri di Vallerotonda zona Mola Vecchia. Autorizzazione alla stipula". L'argomento doveva essere trattato già nelle sedute di ottobre e novembre: la prima volta non è stato inserito all'odg, la seconda volta si è deciso di rinviare di qualche settimana. Da capire se adesso, magari a fine novembre, verrà trattato. È un tema al quale il consigliere delegato Francesco Pallone (Lista Mastrangeli) tiene moltissimo. C'è poi l'approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale di Protezione Civile della città di Frosinone. Infine, la mozione consiliare sul conflitto in Medio Oriente, presentata dal Partito Democratico e dalla Lista Marini. Dalle delibere che verranno inserite nel programma della convocazione si capiranno i rapporti in maggioranza e i diversi equilibri.

L'ultima seduta

A ottobre in consiglio comunale le fibrillazioni all'interno del centrodestra erano state forti. Al punto che il giorno dopo fu convocata una verifica di maggioranza, conclusasi con una mozione di fiducia nei confronti del sindaco Riccardo Mastrangeli. In calce alla quale sono mancate quattro firme: Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega). A Pizzutelli e Bortone sono state revocate le deleghe. Mercoledì sera Massimiliano Tagliaferri ha guidato i lavori dell'aula con grande tranquillità. Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone hanno esposto diverse interrogazioni, ma nessuno dei due ha dato la sensazione di voler incalzare il sindaco o la giunta. Peraltro sulle delibere della parte ordinaria della seduta non ci sono stati problemi in fase di votazione. La domanda è: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone possono essere considerati ancora esponenti della maggioranza oppure no? Si capirà su altre delibere: dall'impiantistica sportiva alle misure della mobilità urbana. Il punto è che nella seduta dell'altra sera, la prima dopo la frattura, è stato deciso di "tirare" di fioretto. Non di sciabola. Ci sarà tempo.

Le opposizioni

Sono intervenuti in diversi: Angelo Pizzutelli (Pd), Domenico Marzi, Alessandra Mandarelli, Armando Papetti (Lista Marzi), Claudio Caparrelli, Francesca Campagiorni (Polo Civico), Vincenzo Iacovissi (Partito Socialista Italiano). La sensazione è sempre la stessa: non c'è un coordinamento tra le diverse forze politiche di minoranza. Ognuno porta avanti le sue tematiche. Anche in sede di question time. Da rilevare i toni estremamente cordiali che sia Angelo Pizzutelli che Domenico Marzi hanno usato nei confronti del sindaco Riccardo Mastrangeli. E viceversa. Al di là della forma, la sensazione è che su alcune tematiche (piste ciclabili, tracciato del Brt, stadio del nuoto, Palazzetto Coni) possano perfino trovarsi delle maggioranza diverse in consiglio comunale. Nei mesi scorsi, fra l'altro, ci sono stati alcuni segnali chiari inviati dalla Lista Marini (sia dal consigliere Andrea Turriziani che dal coordinatore Francesco Trina) allo stesso Mastrangeli. Nel caso dovessero venire meno dei voti nel centrodestra, potrebbe scattare un "soccorso programmatico" da parte di gruppi o singoli esponenti del centrosinistra? Lo scenario non può essere escluso.

Le provinciali

Il 22 dicembre si voterà per eleggere i 12 consiglieri provinciali. Al Comune di Frosinone in tanti aspirano ad una candidatura eleggibile. Ma non sarà facile e nulla può essere dato per scontato. Partiamo dalla maggioranza. La Lista per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia riuscirà a "piazzare" qualche suo esponenti in posizione strategica? In pole position c'è Francesca Chiappini, prima degli eletti alle comunali di Frosinone. Poi è scesa in campo alle regionali con la Lega. Non potrà essere tenuta in considerazione soltanto per fare numero. Dipenderà quindi dalle strategie all'interno del Carroccio, guidato dal parlamentare e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani. Anche Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) aspetta di capire se ci sono degli spazi per le provinciali. Sempre nella Lega. Un altro nome che circola moltissimo è quello di Francesco Pallone, della Lista Mastrangeli. Per la verità fino a qualche mese fa si era parlato pure dell'opzione Anselmo Pizzutelli, pure lui della Lista Mastrangeli. Oggi uno scenario del genere potrebbe rappresentare un terreno di ricucitura dei rapporti? Complicato, non impossibile. Restando nel centrodestra, Sergio Crescenzi potrebbe far parte della lista di Fratelli d'Italia. Sul versante del centrosinistra, in pole position rimane il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli. Il quale però ha chiesto ai vertici del suo partito un sostegno forte e chiaro. Bisognerà capire sia gli "incastri" che gli endorsement effettivi. C'è però un ulteriore elemento da tenere in considerazione. Qualora Angelo Pizzutelli fosse in corsa per un seggio da consigliere provinciale, avrebbe il sostegno della Lista Marzi e della Lista Marini secondo uno schema di coalizione scattato alle amministrative? La risposta a questa domanda è destinata a fare la differenza. In ogni caso.