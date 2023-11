Question time in tono minore: tutti coloro che si aspettavano fuochi d'artificio sono rimasti delusi. E ieri sera a Palazzo Munari i toni sono rimasti bassi. Un dibattito lungo ma senza colpi di scena. Anzi. Ad incalzare la maggioranza sono stati due consiglieri della coalizione che sostiene la giunta del sindaco Riccardo Mastrangeli. Gli stessi consiglieri Giovanni Bortone (Lega) e Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) che nel mese scorso si sono visti ritirare le deleghe rispettivamente ai rapporti con le università e allo Scalo.

Come già aveva annunciato nei giorni scorsi il consigliere della Lega Giovanni Bortone ha portato in aula i "cordoli" di via Puccini. Vicino alla scuola media "Pietrobono" c'è ancora il cantiere della pista ciclabile fermo allo stop dei lavori di giugno del mese scorso. «Stanno creando confusione al traffico e ai cittadini». L'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi ha cercato di rispondere ma ad oggi la soluzione non c'è. Soprattutto ancora non si sa per quanto tempo i "cordoli" resteranno ancora lì, fermi.

Poi è stata la volta di Anselmo Pizzutelli, consigliere della Lista Mastrangeli, che si è rivolto direttamente al sindaco. Sulla questione del parcheggio incompleto nell'area ex Sif e sulla situazione di piazza Pertini dove sono state installate le telecamere. «Sarebbe più opportuno – ha detto Pizzutelli – dare alla città opere che dovrebbero essere realizzate prima di possibili episodi».

Ma all'attenzione dell'aula Pizzutelli ha posto anche il problema del multipiano di viale Mazzini. Il tapis roulant è operativo? Sembrerebbe che l'impianto funzioni per tre ore e poi vada in blocco. Il dirigente ai lavori pubblici Benito Caringi ha assicurato che provvederanno a sistemare il guasto.

Gli impianti sportivi

Per quanto riguarda il problema degli impianti sportivi, si è discusso dello stadio del nuoto e dei lavori di riqualificazione del palazzetto Coni. Sul punto è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico Angelo Pizzutelli. A che punto siamo con la pratica della palestra Coni? E sui lavori in corso allo stadio del nuoto? Ricordiamo che la struttura è chiusa per manutenzione a causa di un guasto all'impianto termico. «Domani mattina (oggi ndr) faremo un sopralluogo per verificare se tutto l'impianto è a posto, per riconsegnarlo al gestore – ha risposto il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone – Già da giorni le caldaie sono in funzione». Per quanto riguarda invece la gestione dell'impianto «l'obiettivo è quello di dare continuità – ha aggiunto – Stiamo valutando diverse ipotesi. Sulla palestra Coni invece la pratica arriverà in consiglio alla prossima seduta». «Aspetto allora di poterla votare quanto prima», ha risposto Pizzutelli.

Il confronto in aula

Il consigliere di opposizione Domenico Marzi ha aperto il question time ponendo all'attenzione dell'aula il tema della raccolta dei rifiuti in città. «Non vi è sfuggito che il contratto di gestione è scaduto a settembre 2022? – ha domandato Marzi – Prevedeva una sola proroga e, invece, ce ne sono state due. Dunque a che punto si trova la procedura?». Il dirigente del settore ambiente Marlen Frezza ha precisato che le proroghe erano di natura tecnica. «Abbiamo approvato, infatti, il documento del bando di gara e la stazione appaltante sta procedendo alla pubblicazione. Sono stati inviati tutti i documenti alla stazione appaltante. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando». Approvate le due delibere della seduta ordinaria. Insomma, Consiglio alla camomilla.