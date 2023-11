Il nuovo presidente del Consorzio verrà nominato dal Governatore Francesco Rocca, su indicazione di Roberta Angelilli, assessore allo sviluppo industriale. Oltre che vicepresidente del Lazio. La Angelilli in questi mesi ha svolto (con discrezione e determinazione) un ruolo non semplice. I passaggi di consegne sono sempre complessi in politica. Da mesi il tema delle dimissioni da presidente del Consorzio di Francesco De Angelis erano sul tavolo. Il diretto interessato ne ha parlato anche con Francesco Rocca. Ma è con Roberta Angelilli che si è confrontato di più.

La settimana scorsa il faccia a faccia probabilmente decisivo. Ieri infatti la prima telefonata dopo l'annuncio delle dimissioni Francesco De Angelis l'ha fatta proprio a Roberta Angelilli. I due hanno storie politiche importanti, anche se in partiti agli antipodi: Angelilli è una esponente di spicco di Fratelli d'Italia, De Angelis del Partito Democratico. Ma entrambi sanno che in determinate fasi a contare è soltanto l'opportunità politica. Alla Regione Lazio il quadro è diametralmente opposto rispetto a un anno fa. Il Consorzio industriale è un ente strategico. In questo contesto è impossibile uno schema trasversale. Roberta Angelilli lo ha detto chiaramente nel corso degli incontri e Francesco De Angelis si è trovato d'accordo con il ragionamento formulato. Non poteva esserci un'altra strada.