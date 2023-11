Primo incontro ieri tra le delegazioni del Partito Democratico, di Azione e di Italia Viva. Con l'obiettivo di verificare se ci sono le condizioni per presentare una lista unitaria alle elezioni provinciali del 22 dicembre, quando in palio ci saranno i 12 seggi da consigliere.

Per i Democrat c'erano il presidente regionale Francesco De Angelis, il segretario della Federazione Luca Fantini, Nazzareno Pilozzi e Diego Cecconi. A rappresentare Azione in campo Antonello Antonellis, Luciano Gatti e Massimiliano Quadrini. Mentre per Italia Viva c'era Adamo Pantano.

A stretto giro di posta il Pd si confronterà pure con il Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Demos e altre realtà. In ogni lista ci sono 12 posti a disposizione per le candidature. L'intenzione è quella di presentarsi con un simbolo dal profilo civico che possa rappresentare tutto il centrosinistra. Ma bisognerà prima capire chi vorrà far parte di questo tipo di coalizione. C'è attesa per il faccia a faccia tra gli esponenti del Pd e quelli del Psi di Gian Franco Schietroma e Vincenzo Iacovissi. Soprattutto dopo la frattura alle comunali di Frosinone del 2022. Va pure sottolineato che i Socialisti da tempo insistono sulla necessità di un ritorno all'elezione diretta. Un fattore che andrà valutato.

Tornando alle provinciali, alle urne si andrà ancora una volta con il sistema elettorale delineato dalla legge Delrio nel 2014: quindi fasce di ponderazione e "grandi elettori" (sindaci e consiglieri comunali). Per quanto riguarda il Partito Democratico, si riparte dai quattro uscenti. Vale a dire Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi. Ma bisognerà valutare altresì gli "incroci" con le comunali. In particolare a Cassino, Veroli, Isola del Liri e Paliano. A Cassino i Dem puntano alla conferma del sindaco Enzo Salera. E per quanto concerne le provinciali circolano i nomi di Barbara Di Rollo ma anche di Luca Fardelli. Quest'ultima opzione in particolare potrebbe essere letta in un contesto di apertura ad un'alleanza di centrosinistra. Sul tavolo ci sono altresì i nomi di Emiliano Cinelli, Luigi Vittori, Maria Paola D'Orazio. Insomma, sicuramente non mancherà la concorrenza all'interno del Pd.

Tornando agli "incroci" con le comunali, a Isola del Liri la corrente Pensare Democratico di Francesco De Angelis e Sara Battisti appare intenzionata a sostenere il sindaco Massimiliano Quadrini, dirigente di Azione. Ma Antonella Di Pucchio, consigliere provinciale e fedelissima di Antonio Pompeo, potrebbe decidere di scendere in campo direttamente nella corsa alla fascia tricolore. A Veroli invece sono tre i nomi in primo piano: per il Pd ci sono Assunta Parente e Francesca Cerquozzi. Poi c'è Germano Caperna, più civico che in quota Italia Viva.