Il congresso del circolo del Pd di Frosinone è destinato a slittare: non si terrà il 12 novembre (come inizialmente era stato fatto capire), ma forse la settimana successiva. La situazione del partito nel capoluogo non è delle migliori. Il gruppo consiliare (formato da Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi) si è stancato di aspettare risposte mai arrivate alle richieste avanzate nei mesi scorsi. Il malumore di Venturi è crescente. Quello di Pizzutelli esponenziale, considerando altresì il tema delle candidature al consiglio provinciale.

Angelo Pizzutelli con ogni probabilità non sarà della partita: con il sistema del voto ponderato le strategie appaiono chiare immediatamente. Sollecitato sull'argomento, ha risposto seccamente: «Sono in silenzio stampa». E il capogruppo Dem del capoluogo ha la convinzione che ancora una volta non si sia puntato su di lui. Nonostante i numerosi passi indietro effettuati in questi anni, sia sul versante della candidatura a sindaco che su quello delle provinciali. Adesso c'è un punto interrogativo sui voti ponderati dei consiglieri Pd di Frosinone. A chi andranno?

L'altro fronte era proprio quello del congresso del circolo. Perché Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi avevano avanzato il nome dell'ex sindaco Michele Marini. L'ipotesi non è stata scartata dalla Federazione provinciale. Ma nemmeno si sono registrati passi avanti. Chiaro che l'attuale posizione del gruppo consiliare non aiuta. Per settimane in pole position per la segreteria del circolo cittadino dei Democrat c'era stata Imane Jalmous, che alle comunali ha ottenuto un buon risultato. E che in ogni caso si è distinta all'interno del partito. Ma pure per quel che riguarda lei, si è determinata una situazione di stallo. Il che significa che nell'eventualità si volesse riaprire un discorso del genere, bisognerebbe sondare l'effettiva disponibilità di Imane Jalmous. Non è scontata.

Nelle ultime ore è emersa una ulteriore soluzione possibile: Marco Tallini, molto operativo e apprezzato nel partito. Non soltanto dai Giovani.

In ogni caso i riflettori restano accesi sul gruppo consiliare. Angelo Pizzutelli e Norberto Venturi sono sulle barricate. Indipendentemente da quelle che saranno le scelte nell'immediato. Se cioè consumeranno lo "strappo" in tempi rapidi o se invece decideranno di restare (a questo punto da separati in casa) nel partito. In ogni caso di certo c'è che esiste un "caso Frosinone" all'interno del Partito Democratico. Ufficialmente. Secondo i tre consiglieri comunali il capoluogo non viene mai tenuto in considerazione per le candidature eleggibili alle Europee, al Senato, alla Camera e alla Regione. Questa volta neppure alle provinciali. Senza considerare le presidenze o i posti nei cda degli enti intermedi.

Il centrosinistra ha inanellato tre sconfitte consecutive alle comunali di Frosinone: 2012, 2017, 2022. Sacrificando sull'altare delle divisioni interne candidati come Domenico Marzi e Michele Marini, Fabrizio Cristofari e ancora Domenico Marzi. Ma pure Mauro Vicano. Vero che il centrodestra di Nicola Ottaviani (due volte) e Riccardo Mastrangeli è indubbiamente una coalizione forte, però il gap appare incolmabile. Inoltre in consiglio comunale l'unità delle opposizioni non esiste. Il Partito Socialista di Vincenzo Iacovissi, esattamente come alle elezioni, fa corsa a sé. E perfino la coalizione che ha sostenuto Domenico Marzi avrebbe bisogno di un confronto per capire come stanno le cose. Il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli appare sempre più distante. La Lista Marini ha aperto da tempo un canale di confronto con il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Lo hanno fatto sia il consigliere Andrea Turriziani che il coordinatore Francesco Trina. Del Pd abbiamo già detto. La Lista Marzi sta osservando la situazione. Le prossime amministrative sono previste nel 2027 (scadenza naturale), ma bisognerà prepararle per tempo. L'idea di una coalizione dal profilo civico sta prendendo piede nel dibattito del centrosinistra consiliare. Nel 2022 il Pd è stato comunque il primo partito della città, ma adesso deve fare i conti con un gruppo consiliare che appare lontanissimo dalle dinamiche della Federazione e del circolo cittadino.