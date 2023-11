Alcune candidature alle provinciali saranno funzionali anche per quanto riguarda il quadro politico delle comunali. In particolare a Cassino e a Veroli. Un'opzione molto chiara nel centrosinistra, che però potrebbe concretizzarsi pure nel centrodestra. I tempi sono questi: alle provinciali si voterà a dicembre, mentre le amministrative si terranno a giugno. Il che vuol dire che dunque alcune intese andranno individuate e saldate immediatamente.

A Cassino i leader del Partito Democratico non considerano neppure delle "subordinate" all'unità. Con l'obiettivo del massimo sostegno al sindaco Enzo Salera. Francesco De Angelis, presidente regionale Dem, lo ribadisce in ogni circostanza. Ecco allora che un esponente del calibro di Barbara Di Rollo potrebbe essere tenuta in considerazione nella corsa ad uno dei dodici seggi da consigliere provinciale. Per quanto concerne invece il centrodestra, a Cassino sta andando in onda l'ennesima puntata della partita a scacchi tra Fratelli d'Italia e Lega. Complicato immaginare che possa esserci un "punto di caduta" in tempi brevi.

A Veroli l'imperativo categorico del Pd è quello di cercare di mantenere la coalizione che negli ultimi dieci anni ha appoggiato Simone Cretaro. Nell'ambito di uno schema nel quale è molto forte il peso delle liste civiche. I tre nomi in pole position per la candidatura a sindaco sono quelli di Assunta Parente e Francesca Cerquozzi del Pd e di Germano Caperna (Italia Viva). Il centrodestra osserva l'evolversi della situazione e a qualcuno non dispiacerebbe l'idea di sondare la disponibilità di Caperna.

Alla provinciali votano i sindaci (91) e i consiglieri comunali (1.056). Per un totale di 1.147 "grandi elettori". Il sistema elettorale è parametrato sugli indici di ponderazione dei Comuni.

Nella lista del Pd ci saranno sicuramente Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi. I quattro uscenti. In piena corsa per una candidatura Emiliano Cinelli, Luigi Vittori, Barbara Di Rollo, Maria Paola D'Orazio. E anche Angelo Pizzutelli, che però appare intenzionato a declinare l'invito.

Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, nessun dubbio sulla discesa in campo dei sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica). Dovrebbe esserci pure Alessandro Cardinali, consigliere provinciale uscente. Per lui (eletto nel Polo Civico due anni fa) si tratterebbe di un ritorno in FdI. Quindi Stefania Furtivo, pure lei uscente. Circola altresì il nome di Sergio Crescenzi, consigliere comunale del capoluogo.

Nella Lega Andrea Amata punta alla conferma. C'è Giuseppe Alessandro Pizzuti. I nodi più complicati da sciogliere sono relativi al Comune di Frosinone. Ambizioni e aspettative non mancano. Per esempio nella Lista per Frosinone: Francesca Chiappini, ma pure Corrado Renzi e Sergio Verrelli. La civica del vicesindaco Antonio Scaccia ha sostenuto sempre il Carroccio. Quindi c'è la posizione di Pasquale Cirillo, consigliere comunale di Frosinone Capoluogo (lista vicina alla Lega): potrebbe essere tenuto in considerazione pure per il ruolo di assessore nel caso di un rimpasto di giunta, però le provinciali sono un obiettivo ravvicinato.

A guidare Forza Italia sarà il capogruppo provinciale Gianluca Quadrini. Per il resto bisognerà vedere, ma i nomi di Francesca Sacchetti e Katiuscia Mulattieri girano molto.

Luigi Vacana ha messo nel mirino la conferma, sempre con la lista Provincia in Comune.

Valentina Cambone, attuale vicepresidente della Provincia, è in fase di riflessione per capire il da farsi.

Le fasce di ponderazione dei Comuni indubbiamente consentono ai partiti di avere un'idea su quanti voti ponderati ognuno può avere in partenza. Questo però non esclude che alla fine gli amministratori decidono il da farsi anche per proprio conto. Specialmente se all'interno ci sono fibrillazioni e contrasti. In questa particolare occasione è assai probabile che un simile scenario possa verificarsi. Già in questa fase i malumori sono assai evidenti. Si tratta di una variabile in grado di far saltare più di uno schema.