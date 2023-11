Mauro Buschini verso la nomina a consigliere di amministrazione della Saf. Avverrà venerdì 10 novembre, nel corso della riunione del cda. Subentrerà a Lucio Migliorelli, che si è dimesso il 19 ottobre: per lui il nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato della Remat Lazio, società con sede a San Giorgio a Liri che si occuperà della costruzione e della gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Migliorelli è stato presidente della Società Ambiente Frosinone per sei anni.

Al posto di Migliorelli nel cda subentrerà Mauro Buschini, già assessore regionale all'ambiente e ai rifiuti. A dicembre dello scorso anno Buschini venne eletto presidente dell'Egato, carica dalla quale si è dimesso poche settimane fa. Dopo la decisione della giunta regionale guidata da Francesco Rocca di procedere con l'abolizione degli Enti di gestione degli ambiti territoriali ottimali. Buschini ha ricoperto per due mandati il ruolo di consigliere regionale.

Per quanto concerne la Società Ambiente Frosinone, il discorso va ricondotto all'intesa raggiunta a luglio per l'assetto della nuova governance. A votare sono stati i sindaci, ma precedentemente era stata raggiunta un'intesa trasversale tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Fabio De Angelis (Fratelli d'Italia) fu eletto presidente della Saf con 73 voti favorevoli e 1 contrario, a fronte di 87 presenti. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione furono individuati in Lucio Migliorelli (presidente della Società Ambiente Frosinone per sei anni consecutivi) e Antonella Galante. Per loro 71 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari. All'asse di ferro lavorarono per settimane sia Francesco De Angelis (presidente del Pd Lazio) che Massimo Ruspandini (parlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia).

Fra l'altro non è un mistero che negli enti intermedi in Ciociaria le sponde trasversali ci sono sempre state. Il ragionamento politico di Fratelli d'Italia è stato il seguente: senza un accordo con il Pd è impossibile avere la maggioranza in assemblea, ma Massimo Ruspandini ha fatto pesare la circostanza che alla guida della Regione Lazio (ente che ha le maggiori competenze in materia di rifiuti) c'è un'Amministrazione di centrodestra guidata appunto dal presidente Francesco Rocca. Il nome per la presidenza è stato sempre e soltanto quello di Fabio De Angelis. Dal canto suo il Partito Democratico ha comunque espresso un membro del consiglio di amministrazione. Ed è sulla base di questa impostazione che il posto nel cda rimane in quota Democrat. La scelta del partito è ricaduta su Mauro Buschini.

Nel centrodestra a luglio si consumò lo strappo tra Fratelli d'Italia e Lega. Recentemente i consiglieri provinciali del Carroccio Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti hanno avanzato la proposta di arrivare ad una governance di centrodestra. Ma regge l'accordo di luglio.