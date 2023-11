Tutto confermato. Per l'elezione dei dodici consiglieri provinciali si voterà venerdì 22 dicembre, dalle 8 alle 20. A seguire lo spoglio. Manca l'ufficialità ma ormai, come anticipato da Ciociaria Oggi, il dado è tratto. Il presidente Luca Di Stefano dovrà adottare il relativo decreto entro il 12 novembre. A questo punto ci sarà una forte accelerazione dei partiti per definire le liste. In ognuna i posti a disposizione sono dodici. Non sarà semplice. I "grandi elettori" arrivano a quota 1.147: 91 sindaci e 1.056 consiglieri comunali.

I confini della riforma

La legge Delrio è in vigore dal 2014. C'è chi continua a parlare di un ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri. Facendo riferimento alle parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della trentaseiesima assemblea nazionale dell'Unione Province d'Italia (Upi) a L'Aquila. Quando il Capo dello Stato sottolineò come la riforma del 2014 abbia determinato un vuoto legislativo perché il referendum che doveva completarla non è stato approvato. In diversi hanno letto quell'intervento come un invito ad ultimare la riforma attualmente ferma in Parlamento.

Ma poi si è registrato l'ennesimo rinvio. La domanda adesso è: il 2024 può essere l'anno buono, considerando anche il "pacchetto di riforme" che il Governo intende portare avanti? Più di qualcuno ne è convinto. Guardando altresì alle dinamiche degli atti parlamentari in sede di commissione Affari costituzionali. Ci sono però opinioni differenti. Intanto sembra che le Province che andranno al voto nel 2023 (tra le quali quella di Frosinone) dovranno terminare il mandato. In questo caso dei Consigli, che durano in carica due anni. Quindi fino al 2025. Il che lascerebbe pensare che in questo caso l'eventuale ritorno all'elezione diretta potrebbe avvenire nel 2026, anno nel quale finisce il mandato del presidente Luca Di Stefano. Si tratta di prospettive che hanno una specifica importanza. È del tutto evidente che perfino la prospettiva dell'appuntamento del 22 dicembre sarebbe molto diversa nell'uno o nell'altro caso.

Al lavoro per le liste

Intanto però tutti al lavoro per definire le liste dei candidati. Il Partito Democratico dovrà effettuare rapidamente un passaggio preliminare: il confronto con Azione, Italia Viva e il Partito Socialista Italiano per capire se ci sono gli spazi per una soluzione di centrosinistra. Ma intanto le designazioni dei Dem sono definite. Ci saranno i quattro uscenti: Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi. Quasi certa la partecipazione di Emiliano Cinelli. Da tenere presenti le opzioni Barbara Di Rollo e Maria Paola D'Orazio. Per quanto concerne Angelo Pizzutelli, sarà lui a decidere.

Operazione "squadra forte" all'interno di Fratelli d'Italia. In corsa i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica). Potrebbe esserci anche Alessandro Cardinali (per lui si tratterebbe di un ritorno nel partito). Quindi l'uscente Stefania Furtivo. Il deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini vuole presentare una squadra equilibrata sul piano territoriale, con l'obiettivo di massimizzare i voti ponderati sui quali il partito fa affidamento. Per la Lega la prima parola spetterà ai due uscenti: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Anche in questo caso il parlamentare e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani intende comporre un "puzzle" in grado di motivare tutti gli amministratori locali del Carroccio.

La situazione più complessa è quella riguardante il Comune di Frosinone. Da sciogliere in particolare i nodi delle possibili candidature di Francesca Chiappini e Pasquale Cirillo. A guidare la lista di Forza Italia sarà il capogruppo Gianluca Quadrini. Tra gli altri nomi che circolano ci sono quelli di Francesca Sacchetti e Katiuscia Mulattieri. Nessun dubbio sul fatto che Luigi Vacana (Provincia in Comune) cercherà l'ennesima conferma. Da capire invece le decisioni di Valentina Cambone, attuale vicepresidente della Provincia, che nel 2021 venne eletta con il Polo Civico.

Gli ultimi precedenti

Per il consiglio provinciale si è votato nel 2021. Il Partito Democratico ottenne 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega 19.883 voti ponderati. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti. Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Nessuno dei due è ora in aula e al loro posto sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro non fa più parte di FdI).

Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati. Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata l'attuale vicepresidente dell'ente, Valentina Cambone).

Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in Consiglio c'è Luigi Vacana. Quasi undici mesi fa invece la vittoria di Luca Di Stefano come presidente: 33.450 voti ponderati, pari al 35,69%. Luigi Germani al 34,38% (32.224 voti ponderati), Riccardo Mastrangeli al 29,008% (27.185). Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri provinciali il profilo proporzionale della competizione è molto forte. Ogni partito farà la propria corsa, anche perché in un ente di secondo livello i concetti di maggioranza e di opposizione sono molto relativi. A giugno 2024 sono in programma sia le europee che le amministrative in 39 Comuni.

Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri e Paliano. I risultati delle provinciali saranno importanti per capire il peso e la forza delle leadership.