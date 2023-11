La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di venerdì 22 dicembre. Potrebbe essere questo il giorno del voto (ponderato) per l'elezione dei 12 consiglieri provinciali. Urne aperte dalle 8 alle 20, poi lo spoglio delle schede. Nell'immediata vigilia di Natale. Lo schema è ancora una volta quello della legge Delrio: 1.147 "grandi elettori" (91 sindaci e 1.056 consiglieri). Un sistema elettorale in vigore dal 2014. Più volte è stato annunciata la riforma della riforma. Ma si sa, in Italia niente è più definitivo del provvisorio. Ci sono gli indici di ponderazione, parametrati sulla grandezza dei Comuni.

Nella fascia verde, la più "pesante", ci sono Frosinone e Cassino. L'indice è pari a 287. Vuol dire che ogni singolo voto dei 2 sindaci e dei 56 consiglieri (58 "grandi elettori" in totale) vale 287 punti. Quindi ci sono i 9 Comuni della fascia rossa: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. La fascia di ponderazione è 228. Gli aventi diritto 153: 9 sindaci e 144 consiglieri. Nella fascia della scheda grigia i Comuni sono 12: Aquino, Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Fiuggi, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido. L'indice di ponderazione è 115.

I votanti sono 156: 12 sindaci e 144 consiglieri comunali. Quindi i 16 Comuni della scheda arancione: Amaseno, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Pico, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. Indice di ponderazione: 62. E i "grandi elettori" sono 208: 16 primi cittadini e 192 consiglieri. Infine, i 52 Comuni della scheda azzurra. Indice di ponderazione: 30. Gli aventi diritto sono 572: 52 sindaci e 520 consiglieri comunali.

Se la data sarà quella del 22 novembre, allora vuol dire che il presidente Luca Di Stefano dovrà indire le elezioni entro il 12 novembre. Dunque, ci siamo. E infatti nelle segreterie dei partiti è iniziata la fase più difficile e delicata, quella della scelta dei candidati: in ogni lista ce ne potranno essere fino a 12, che poi è il numero dei seggi a disposizione. Il Partito Democratico guarda al... centrosinistra. Ci saranno incontri con le delegazioni di Azione e Italia Viva per raggiungere un'intesa.

Decisamente più complicato con il Psi di Gian Franco Schietroma e Vincenzo Iacovissi. Il Pd metterà in campo i quattro uscenti: Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone, Gaetano Ranaldi. In lista potranno esserci pure Emiliano Cinelli e Angelo Pizzutelli. E continuano a stare nel novero delle opzioni i nomi di Barbara Di Rollo e Maria Paola D'Orazio. Anche nella segreteria di Fratelli d'Italia calcolatrici "operative" per capire su quanti voti ponderati fare affidamento. Non sembrano esserci più dubbi sulle candidature dei sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica). Inoltre potrebbe esserci il rientro di un esponente del calibro di Alessandro Cardinali, consigliere provinciale in carica (due anni fa venne eletto nel Polo Civico). C'è quindi l'uscente Stefania Furtivo.

La Lega è intenzionata a rispondere colpo su colpo. Innanzitutto ci sono i due uscenti: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Quindi Nicola Ottaviani e Pasquale Ciacciarelli dovranno effettuare valutazioni importanti sia per quel che riguarda il Comune di Frosinone che il sud della provincia. Bisognerà sia garantire gli equilibri (perfino territoriali) che dare forti motivazioni a tutti.

Per quanto riguarda Forza Italia, la certezza è rappresentata dal capogruppo Gianluca Quadrini. Il resto del "puzzle" è da comporre e dovranno farlo i subcommissari Adriano Piacentini, Daniele Natalia e Rossella Chiusaroli. Luigi Vacana cercherà l'ennesima conferma alla guida della civica Provincia in Comune.

Il mandato dei consiglieri provinciali dura due anni, quindi vuol dire che il prossimo appuntamento sarà nel 2025. Il presidente invece resta in carica quattro anni. Alle urne si andrà nel 2026. Un vantaggio per Luca Di Stefano. Si continua a parlare del ritorno all'elezione diretta. Ma il tema viene continuamente rinviato. Perché in fondo l'attuale sistema sta bene soprattutto ai partiti.