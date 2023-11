"Si vis pacem, para bellum". La locuzione latina si traduce letteralmente: «Se vuoi la pace, prepara la guerra». Sarà anche per questo che all'interno della maggioranza di centrodestra del Comune di Frosinone il clima politico è di tregua armata. Fragilissima. Il primo a rendersene conto è il sindaco Riccardo Mastrangeli, che infatti sta accelerando sul piano amministrativo. Come se le elezioni fossero fissate per giugno 2024 invece che nel 2027. Le grandi manovre, rigorosamente dietro le quinte, non passano inosservate. E l'incrocio dei destini politici si giocherà sull'esito dei prossimi appuntamenti: le provinciali di dicembre, le amministrative (39 i centri interessati) e le europee.

Le parole di Fabio Tagliaferri

Fabio Tagliaferri, assessore ai servizi sociali ma anche coordinatore del circolo cittadino di Fratelli d'Italia, dice: «Se qualcuno pensa di poter esportare nel Comune capoluogo lo scontro che va avanti da più di un anno tra FdI e Lega in Ciociaria, sappia che il sottoscritto e il sindaco Riccardo Mastrangeli non cadranno nella trappola. Siamo persone intelligenti». A cosa si riferisce Tagliaferri? Nel corso di un recente vertice del centrodestra a Cassino (dove è commissario di Fratelli d'Italia), Fabio Tagliaferri ha detto che non è sua intenzione organizzare delle «primarie finte». Come quelle che hanno portato alla candidatura a sindaco di Riccardo Mastrangeli a Frosinone?

Fabio Tagliaferri, che conferma di aver espresso tale concetto, spiega: «Intendo dire che le primarie non risolvono certe situazioni politiche. Come stiamo vedendo a Frosinone in queste ultime settimane. Io stesso ho riferito a Mastrangeli (che sostengo lealmente) il senso di quelle parole». Le primarie nel capoluogo però il centrodestra le ha celebrate non soltanto nel 2022, ma pure nel 2012 e nel 2017. Anni delle vittorie di Nicola Ottaviani, attualmente deputato e coordinatore provinciale della Lega. Dunque è evidente che la stoccata è a quello che può essere definito un caposaldo del Carroccio. E di Nicola Ottaviani in particolare.

Le contrapposizioni sul territorio tra Fratelli d'Italia e Lega sono ormai all'ordine del giorno: alle provinciali di un anno fa, nel voto per la governance della Saf nel luglio scorso. E adesso nelle complesse ed estenuanti trattative politiche per l'individuazione di un candidato sindaco unitario a Cassino. Insomma, ormai si tratta di una costante nel centrodestra locale. Senza mai un confronto di coalizione.

La strategia di Mastrangeli

Il sindaco da quasi diciassette mesi è concentrato soprattutto sull'aspetto amministrativo. E sta accelerando. Nei giorni scorsi c'è stato il via libera in giunta a due importanti provvedimenti. Intanto l'atto di indirizzo per la revisione dell'ambito di rispetto cimiteriale. Ha affermato Mastrangeli: «La volontà dell'Amministrazione è di limitare l'espansione dell'attuale cimitero monumentale di Colle Cottorino, di individuare un'area su cui realizzare un nuovo cimitero e di ridurre l'attuale zona di rispetto al fine di poter attuare la riqualificazione urbanistica dell'ambito attraverso interventi pubblici».

In secondo luogo il settore urbanistica ha proceduto all'individuazione delle "Porzioni di territorio Urbanizzato", così come previste dalla legge regionale per la rigenerazione urbana, su cui localizzare gli ambiti e gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale stessa. L'obiettivo è quello «di promuove la presentazione, da parte di soggetti pubblici e privati interessati ed aventi titolo, di proposte di intervento volte alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di parti edificate o aree private e pubbliche della città, ovvero proposte finalizzate alla individuazione di appositi ambiti di intervento, dove consentire la ristrutturazione edilizia e urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento, in questo caso, di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntiva rispetto alle preesistenze nella misura massima del 30%».

La delega all'urbanistica è stata trattenuta ad interim da Mastrangeli. Dunque il messaggio è molto chiaro. Il sindaco ha sempre ribadito di non temere l'eventuale voto anticipato. Inoltre sulle due tematiche più impopolari e divisive (misure per la futura mobilità urbana e impiantistica sportiva) Riccardo Mastrangeli non effettuerà passi indietro. Ai fedelissimi ha detto che qualora venisse firmata e votata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, si candiderebbe di nuovo a sindaco. È come una partita a scacchi giocata sull'orlo di una crisi di nervi.

Provinciali e alleanze

A dicembre bisogna eleggere u 12 consiglieri provinciali. Due anni fa il Comune di Frosinone (che pure ha l'indice di ponderazione più alto insieme a Cassino) è rimasto a secco. Stavolta le opzioni non mancano. In maggioranza, per esempio, circolano i nomi di Francesca Chiappini (Lista per Frosinone), Corrado Renzi (Lista per Frosinone), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia), Francesco Pallone (Lista Mastrangeli). Chiappini, Renzi e Cirillo fanno parte di civiche che hanno appoggiato la Lega. Dunque è chiaro che si aspettano il sostegno di Nicola Ottaviani. A Frosinone ci sono 2 consiglieri del Carroccio e 5 della Lista Ottaviani.

Un'ottima base di partenza. La Lega però ha due consiglieri provinciali uscenti: Andrea Amata (fedelissimo di Ottaviani) e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Inoltre bisognerà tenere presente le strategie di Pasquale Ciacciarelli e Mario Abbruzzese nell'area sud della provincia. Non sarà semplice trovare la quadra. Quindi ci saranno le amministrative in 39 Comuni (tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri e Paliano), con inevitabili "ricadute" sul piano politico provinciale. Infine le europee. Riccardo Mastrangeli sa perfettamente che in situazioni del genere la "campagna acquisti" può stravolgere gruppi consiliari e maggioranze ad ogni latitudine politica.

Ecco perché ha alzato il livello di concentrazione, non escludendo neppure l'ipotesi delle elezioni anticipate. Dopo l'ultima seduta consiliare di inizio ottobre c'è stata una verifica politica all'interno della maggioranza. Conclusasi con una mozione di fiducia a Mastrangeli sottoscritta da 18 dei 22 esponenti del centrodestra. Sono mancate le firme di Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). A Pizzutelli e Bortone sono state revocate le deleghe. Inoltre in giunta si intravede ormai un asse netto. Formato da Antonio Scaccia e Fabio Tagliaferri. Infine la posizione del presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri: qualcuno aveva pensato ad una mozione di sfiducia. Ma mancano sia i numeri che le motivazioni. Una cosa è certa: la maggioranza è ormai una polveriera.