Alle provinciali si conteranno i leader. Alle provinciali si definiranno gli equilibri e i rapporti di forza. Alle provinciali si consumeranno strappi e ci saranno nuove adesioni. È inevitabile. Per come si stanno mettendo le cose l'appuntamento di dicembre sarà la madre di tutte le (future) battaglie politiche in Ciociaria. Il combinato disposto delle fasce di ponderazione dei Comuni e dei "grandi elettori" (sindaci e consiglieri comunali) sposta l'asse verso le segreterie dei partiti. La griglia delle candidature e i risultati finali disegneranno altresì il quadro in vista delle europee e delle amministrative di giugno.

La prova del nove del Pd

Alle provinciali il Partito Democratico è sempre stato maggioritario. Perfino nel 2014, l'anno della clamorosa frattura tra Francesco Scalia e Francesco De Angelis. E del "derby" tra Antonio Pompeo ed Enrico Pittiglio. I Democrat hanno costantemente eletto molti consiglieri. Adesso la situazione è assai diversa e perfino negli enti intermedi (vedi Saf) il Pd ha dovuto effettuare dei passi indietro. In vista delle elezioni di dicembre si è deciso di provare ad allargare la prospettiva. E così la segreteria del Partito Democratico ha «dato mandato ad invitare le forze politiche e civiche, alternative alla destra di governo, ad una serie di incontri ufficiali con la volontà di dar vita ad una lista forte e inclusiva che possa favorire la continuità di governo in Provincia».

Si legge nella nota: «Non possono essere dispersi i risultati raggiunti per il territorio nelle ultime consiliature». La delegazione sarà composta da Luca Fantini, Francesco De Angelis, Stefania Martini, Nazzareno Pilozzi e Diego Cecconi. Tra gli interlocutori ci sono Azione, Italia Viva e il Psi. Nel partito di Carlo Calenda sia Antonello Antonellis che Massimiliano Quadrini potrebbero convergere sull'idea di una lista unitaria del centrosinistra. Per quanto concerne la formazione di Matteo Renzi, saranno Germano Caperna e Adamo Pantano a decidere il da farsi. Non sipuò escludere un ragionamento a tutto campo, considerando che a stretto giro di posta ci saranno le comunali in centri strategici come Veroli, Isola del Liri e Paliano. Oltre che Cassino naturalmente.

Più complicato lo scenario con il Psi: Gianfranco Schietroma non ha dimenticato la frattura che si è registrata alle comunali di Frosinone. Ogni lista ha 12 candidati. Il Pd ripartirà dagli uscenti: Enrico Pittiglio, Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi. Circolano poi altri nomi: Emiliano Cinelli, Angelo Pizzutelli, Barbara Di Rollo, Maria Paola D'Orazio. Ma è evidente che nel caso dovesse essere raggiunta un'intesa di centrosinistra, dovranno esserci altresì esponenti di Azione, Italia Viva e Socialisti. Di questa coalizione non farà parte Luigi Vacana, che cercherà la conferma con la civica Provincia in Comune. E in passato Vacana ha trovato accordi anche con i Socialisti di Schietroma.

Le ambizioni di Fratelli d'Italia

Il partito di Giorgia Meloni in Ciociaria esprime tre parlamentari (Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani, Aldo Mattia), due consiglieri regionali (Daniele Maura, Alessia Savo) i presidenti di Saf (Fabio De Angelis) e Ater (Antonello Iannarilli). Nel 2021 riuscì ad eleggere due consiglieri provinciali. Stavolta punta almeno a tre, confidando nell'aumento degli amministratori locali. I nomi forti sono due: i sindaci Roberto Caligiore (Ceccano) e Lucio Fiordalisio (Patrica). Si parla altresì di un possibile rientro di Alessandro Cardinali, già consigliere provinciale e molto forte nel voto ponderato. L'uscente di FdI è Stefania Furtivo. C'è poco da girarci intorno: si tratta di un test importante per l'intero partito.

La linea della Lega

Due anni fa il Carroccio portò nell'emiciclo dell'ente di piazza Gramsci tre consiglieri. Nicola Ottaviani, deputato e coordinatore provinciale, vuole ripetere l'exploit. Ci sono due uscenti: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. La prima parola spetterà a loro. C'è un elemento da tenere in considerazione: il Comune di Frosinone. Sul tavolo ci sono le opzioni Francesca Chiappini (Lista per Frosinone), Corrado Renzi (Lista per Frosinone) e Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). Civiche che si sono schierate con il Carroccio alle politiche. Senza considerare che Francesca Chiappini si è candidata pure alle regionali. Le strategie vanno elaborate bene sulla base dei voti ponderati a disposizione. Andrea Amata punta alla conferma. Francesca Chiappini, se sarà della partita, non si limiterà a partecipare. A Nicola Ottaviani il compito non semplice di individuare un possibile "punto di caduta".

L'obiettivo di Forza Italia

Nel 2021 gli "azzurri" non riuscirono a raggiungere il quorum per far scattare un seggio. Stavolta l'obiettivo è invertire il trend. In campo ci sarà sicuramente Gianluca Quadrini, che due anni fa venne eletto nella lista della Lega. Il centrodestra sulla carta ha la possibilità di avere la maggioranza dei consiglieri. Vero che in un ente di secondo livello come la Provincia le dinamiche sono diverse e alla fine a contare davvero sul piano operativo è soltanto il presidente. Però i numeri hanno una loro importanza. In questo modo la coalizione dimostrerebbe di aver effettuato il sorpasso definitivo perfino nel campo degli enti intermedi. Indipendentemente da un'unità che fatica ad essere raggiunta in Ciociaria.

Le liste civiche

A meno di clamorosi colpi di scena ci sarà Provincia in Comune di Luigi Vacana. La volta scorsa il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli riuscì ad eleggere due consiglieri, nell'ambito di un asse di ferro politico con il Pd di Francesco De Angelis. Stavolta non sarà della partita. Da capire se potranno esserci altre situazioni del genere, in grado comunque di movimentare la sfida. D'altronde alle provinciali la sconfitta costa carissima. Come si è visto sempre.