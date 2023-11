La delibera relativa al futuro del Palazzetto Coni di piazza Martiri di Vallerotonda dovrebbe essere posta all'attenzione del consiglio comunale nella prossima seduta ordinaria. Il condizionale è d'obbligo considerando che già il mese scorso si attendeva il dibattito in aula, ma poi andò diversamente. Stavolta però sembra quella buona.

La conferenza dei capigruppo è fissata per domani e in quella sede si deciderà l'ordine del giorno della riunione ordinaria, che con ogni probabilità si terrà per la metà di novembre. Mentre invece il question time (risposta alle interrogazioni) è calendarizzato per mercoledì 8 novembre. Sono due appuntamenti importanti, che rappresenteranno pure un "termometro" politico per capire come stanno le cose, sia all'interno della maggioranza che delle opposizioni. Per quanto riguarda il centrodestra, da decidere pure quando si svolgerà il summit di pre-consiglio. Se prima o dopo il question time, appuntamento molto delicato. Specialmente dopo che il sindaco Riccardo Mastrangeli ha revocato le deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Il primo si occupava dello Scalo, il secondo dei rapporti con le Università.

La sensazione è che Anselmo Pizzutelli possa rappresentare una spina nel fianco proprio sul versante delle interrogazioni. Fra l'altro all'interno della coalizione si sta cercando di capire se Pizzutelli intende allontanarsi ulteriormente dalla maggioranza oppure no. Tutto è nato dalle mancate firme in calce al documento con il quale è stata rinnovata la fiducia al sindaco Riccardo Mastrangeli. In quattro hanno ritenuto di non sottoscrivere l'atto: oltre ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone, anche Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani). Quest'ultimo è il presidente del consiglio comunale: non sono mancate polemiche accese e lo stesso Tagliaferri si è astenuto sul bilancio consolidato.

All'interno della maggioranza c'è chi aveva pensato inizialmente ad una mozione di sfiducia nei suoi confronti, ma poi c'è stata una frenata. Per due motivi. Il primo è di carattere tecnico-giuridico: una mozione di sfiducia ad un presidente di consiglio comunale può essere presentata per delle fattispecie precise, peraltro individuate nella giurisprudenza di Cassazione. Il secondo è politico: Massimiliano Tagliaferri è uno dei punti di riferimento del centrodestra cittadino da più di undici anni, vale a dire dalla prima vittoria di Nicola Ottaviani come sindaco. Sempre "blindato" dall'attuale deputato e coordinatore provinciale della Lega. Senza considerare che nella maggioranza in diversi non voterebbero mai "contro" di lui. Per questi motivi l'opzione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti non è più all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la seduta ordinaria, riflettori accesi sul Palazzetto Coni. Una delibera della quale si sta occupando da tempo il consigliere Francesco Pallone (Lista Mastrangeli), delegato allo Sport. Si tratta di riqualificare e rilanciare uno dei "simboli" dello sport nel capoluogo. La struttura per decenni ha ospitato diverse società di pallacanestro, pallavolo, scherma, pugilato e arti marziali. Fra l'altro è ormai evidente che l'impiantistica sportiva, unitamente alla mobilità urbana, rappresenterà il vero banco di prova della maggioranza di centrodestra. All'ordine del giorno c'è pure la tematica dello Stadio del nuoto. Nei giorni scorsi le opposizioni hanno detto la loro. Con i capigruppo Angelo Pizzutelli (Partito Democratico) e Andrea Turriziani (Lista Marini). Insomma, due sedute consiliari dalle quali si capirà molto sulla tenuta e sulla compattezza della maggioranza di centrodestra.

Peraltro alla vigilia di un appuntamento elettorale non di poco conto. Parliamo delle provinciali: il Comune capoluogo nel 2021 non ha eletto alcun esponente all'interno dell'aula di Palazzo Gramsci. Un ulteriore passagio a vuoto del genere non passerebbe inosservato. E non sarebbe senza conseguenze politiche.