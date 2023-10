Lo stato di confusione in cui naviga l'opposizione, adesso, diventa un caso anche in consiglio comunale. A renderlo esplicito, e a riconoscerlo, è il consigliere di Fratelli d'Italia Franco Evangelista, che durante l'assise di venerdì sera ha espresso costernazione alla presidente Barbara Di Rollo: «Presidente, ho presentato due mozioni che sarebbero dovute essere approvate anzitutto dall'opposizione al completo. Invece sono costretto a constatare che siamo rimasti praticamente in quattro qui. Gli altri colleghi sono andati via».

Una doccia gelata che lo ha portato a ritirare i due punti all'ordine del giorno. «Li ripresenterò alla prossima assise». Le mozioni riguardavano l'integrazione del regolamento del servizio del trasporto scolastico e il ripristino della cosiddetta "penalina".

A colpi di... assenza

Quello che è accaduto venerdì è la plastica delle frantumazioni interne che turbano l'intero fronte anti Salera: dagli esponenti di partito, i consiglieri più che i segretari, e l'intera fronda civica: "primaristi" o petrarconiani che siano. Il dato di fatto sta nella mancanza di unità d'intenti: la riprova che ognuno lavora per conto suo, senza fare squadra o lavorare di sponda. E le tensioni che mercoledì sera hanno mandato in frantumi il fronte anti-Salera, da una parte partiti e petrarconiani, dall'altra il "Comitato per le primarie", ha il primo, palpabile, contraccolpo anche in consiglio comunale.

Quello di venerdì, infatti, non è stato un consiglio ordinario. Era la seconda convocazione dell'assise andata deserta il 10 ottobre, quando alle 18 di quel martedì in aula si presentò la sola opposizione. Con tanto di polemiche a seguito. L'assise era stata voluta dalla stessa minoranza: tutti i dieci punti all'ordine del giorno erano interrogazioni e mozioni di Franco Evangelista e Renato De Sanctis. Presentarsi uniti sarebbe dovuta essere una prerogativa. Invece le invettive più che verso la maggioranza sono state scagliate verso i colleghi di banco. L'imbarazzo del sindaco Enzo Salera e del resto dell'amministrazione si è sciolto all'ottavo punto all'ordine del giorno, quando Evangelista ha ritirato le sue mozioni. «Stanno veramente ai ferri corti», commentano i consiglieri tra loro. «Si stuzzicano continuamente». «Talmente confusi da colpirsi da soli». La tensione che si respira nell'aria è tale da soffocare ogni rapporto politico. Finanche quelli personali. Oltre che verso Salera, la guerra è tutta interna. E nessuno ha intenzione di cedere il passo. Quel fronte granitico compattatosi a marzo per contestare il progetto dell'isola pedonale, si è polverizzato sotto i colpi delle ambizioni elettorali. Questa sera, salvo imprevisti, i partiti si riuniranno di nuovo. Sarà l'occasione per fare un altro giro d'orizzonte. E provare a superare gli scogli.