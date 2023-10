Sempre con l'occhio vigile e attento a studiare soluzioni migliorative per la città. Dopo la revoca delle deleghe allo Scalo Anselmo Pizzutelli torna a parlare di amministrazione. Consigliere di maggioranza della Lista Mastrangeli, fa una riflessione ad ampio raggio, uscendo anche dal quartiere dove per anni ha vinto battaglie a capo del Laboratorio Scalo. Oggi fa parte ancora della coalizione che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Pizzutelli, da dove vuole iniziare?

«Vorrei uscire dai "confini" dello Scalo. Innanzitutto sono soddisfatto per i lavori in corso alla scala mobile del multipiano di viale Mazzini. Sono lavori che ho sollecitato più volte insieme al presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri. Nascono da un adempimento di un obbligo previsto da una sentenza che ci ha visto approvare debiti fuori bilancio da 135.000 euro. Rimango però perplesso per il fatto che siano iniziati solo oggi e il tapis roulant ancora non è funzionante, nonostante la sentenza. Non sono tollerabili tutti questi ritardi».

Poi ci sono le cosiddette opere incompiute o ancora in stand by...

«Vorrei sollecitare innanzitutto la realizzazione della rotatoria all'ingresso di via Mària, all'altezza del 377. Poi ancora sarebbe il caso di trovare non solo una soluzione definitiva per la rotatoria di De Matthaeis (in esperimento da 4 anni). Se ci sono rallentamenti alla viabilità si hanno sicuramente ripercussioni negative sul benessere e sulla qualità di vita dei cittadini. Ma anche di decoro. I new jersey in plastica bianca e rossa sono indecorosi. La settimana prossima, infatti, ci sarà una riunione convocata da me e dal consigliere comunale Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia). Sarà l'occasione per fare il punto e per trovare una sistemazione più decorosa».

E allo Scalo?

«Vorrei ricordare che durante l'ultimo consiglio comunale ho sollecitato, con un'interrogazione, una risposta in merito al completamento del parcheggio nell'area Sif, accanto a piazza Pertini. L'area dovrebbe essere allungata in modo da recuperare altri venticinque posti auto. Attendo ancora risposte, soprattutto per i tanti pendolari che già conducono una vita complicata. Vogliamo agevolarli in quale modo? Senza dimenticare la questione dell'ex deposito Eni. Siamo ancora in attesa che il Comune proceda con l'acquisizione per la realizzazione di un parcheggio a due piani. L'opera permetterebbe di ampliare innanzitutto piazza Pertini e poi di realizzare numerosi parcheggi. E soprattutto di completare un tassello importante della riqualificazione del quartiere Scalo».

L'ha già accennato. Un altro tema caldo del dibattito cittadino è quello della viabilità...

«Continuo a sostenere che il tratto di via Marittima, all'altezza della biforcazione con via Valle Fioretta, potrebbe essere trasformato in doppio senso. Permettendo, dunque, una volta arrivati allo stop non solo la svolta verso destra in direzione stazione, ma anche verso sinistra per raggiungere il campo sportivo. Ho cercato di sollecitare questa soluzione più di una volta. Ma ho trovato sempre non risposte. Poi per quanto riguarda il "tappo" di traffico che si crea su via Don Minzoni ritengo necessaria una riflessione attenta sulla piazzetta della Sacra Famiglia. Sappiamo tutti che è previsto il passaggio del bus elettrico. Perché non pensare di aprire alle auto, magari solo durante i giorni feriali? Purtroppo è un ostacolo. Attenzione però lo scopo di quell'opera deve essere preservato. Perché la piazzetta è nata prevalentemente per collegarla con la chiesa della Sacra Famiglia, soprattutto durante le festività e le cerimonie religiose. Nessuno ci vuole rinunciare: è importante per i fedeli, così come per i cittadini del quartiere, il sabato per le attività degli scout, del catechismo. Insomma una cucitura, quella tra chiesa e piazzetta, alla quale nessuno vuole rinunciare. Quindi perché non pensare di realizzare una corsia più spostata, verso quelli che erano i vecchi giardinetti, aperta nei giorni infrasettimanali e con un'isola pedonale per il sabato e la domenica? Tutto questo potrebbe essere regolamentato con dei paletti che si alzano e si abbassano. Teniamo presente che nel fine settimana il traffico è di meno».

Sul Bus Rapid Transit, invece, ha cambiato idea?

«Io non sono contro il bus elettrico, anzi. Ma sono molto perplesso rispetto al tracciato previsto per il Brt. Così come pensato penalizzerebbe la viabilità e farebbe venire meno un numero importante di posti di sosta per le auto lungo via Aldo Moro, che è l'arteria principale. Sinceramente non vedo tutti questi vantaggi. Piuttosto che andare avanti e indietro, tra stazione ferroviaria e piazzale De Matthaeis, dovrebbe compiere un anello e comprendere più quartieri della città. Perché non andare dritto verso Madonna della Neve? Oppure ai Cavoni? Non so qual è il tracciato migliore, ma sicuramente potrebbe essere studiato meglio per diventare concretamente un'alternativa all'automobile. Così come è stato pensato potrebbe essere soltanto un ingombro alla viabilità ordinaria».