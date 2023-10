Vicesindaco, assessore e leader della Lista per Frosinone: Antonio Scaccia è uno dei punti di riferimento del centrodestra cittadino. Non nasconde i problemi attuali della maggioranza, ma guarda avanti ed è convinto che la coalizione governerà ancora a lungo. Lo abbiamo intervistato.

Il centrodestra governa da undici anni Frosinone. Non è che vi siete "rilassati"?

«Il centrodestra governa da undici anni perché ha ben amministrato il Comune capoluogo. Gran parte del merito è riconducibile ad un sindaco straordinario quale è stato Nicola Ottaviani, agli assessori e ai consiglieri che lo hanno affiancato nel corso delle sue due legislature. Ad oggi la coalizione, composta da liste civiche e partiti storici, gode di ottima salute e credo fermamente che tra quattro anni Riccardo Mastrangeli sarà rieletto con percentuali bulgare. Lo penso perché sindaco, assessori e consiglieri comunali stanno lavorando con costanza, serietà, trasparenza e con l'unico obiettivo di salvaguardare i cittadini».

Sono state ritirate le deleghe a due consiglieri di maggioranza e le fibrillazioni non mancano. Venti di crisi?

«Partiamo dal ritiro delle deleghe: in politica può accadere e come sempre non ci sono vincitori o vinti. Dobbiamo fare tutti "mea culpa" e capire cosa non ha funzionato partendo dal presupposto che nessuno deve sentirsi "tuttologo" della politica. Qualunque cosa può essere chiarita ma deve esserci la volontà di farlo. Altrimenti è inevitabile che le strade si dividano».

Lei non è favorevole o no ad un'apertura alle opposizioni?

«Sono convintissimo che la maggioranza che deve governare il Comune capoluogo sia quella uscita dalle urne, composta da uomini e donne che hanno messo a disposizione della coalizione (intera) il loro bagaglio culturale e politico. Ciò non esclude che si debba chiudere la porta a quei consiglieri comunali che ritengono di voler dare il proprio contributo politico-amministrativo al programma elettorale del sindaco Riccardo Mastrangeli. Certamente però c'è chi ha dimenticato i propri trascorsi, preferendo la discontinuità politica. Schierandosi altrove nell'ultima tornata elettorale. Questi sono fatti».

La Lista per Frosinone candiderà propri esponenti alle provinciali? E alle europee come vi regolerete?

«La Lista per Frosinone ha tantissime frecce al proprio arco. Saranno la base, l'esecutivo e tutti gli organi preposti a decidere la linea da adottare. Abbiamo al nostro interno tre consiglieri comunali davvero straordinari: Francesca Chiappini, Sergio Verrelli e Corrado Renzi. Consiglieri che hanno dimostrato negli anni coerenza politica e fedeltà al centrodestra, sapendo dare risposte alle problematiche della cittadinanza, ottenendo valanghe di preferenze in ogni tornata elettorale. Nel corso degli anni sono stati sempre altri a beneficiare dei nostri voti ponderati e puntualmente ad essere eletti. Oggi dico che se chi di competenza all'interno del movimento ritiene necessaria la candidatura (non certamente di bandiera) di uno dei tre consiglieri della Lista per Frosinone, allora gli stessi dovranno valutare seriamente tale proposta. Per quanto riguarda le elezioni europee, vale quanto detto in precedenza. In passato è stata sempre lasciata libertà di scelta al sottoscritto, ma questa volta democrazia impone che siano gli organi della civica a decidere. Coinvolgendo tutti».

Quale rapporto con le opposizioni in consiglio comunale?

«Non mi piace definirla opposizione. La minoranza è composta da consiglieri preparati e molto responsabili, svolgono bene il loro ruolo con l'obiettivo di dare risposte alla città».

Il futuro della maggioranza si giocherà sul Piano urbano della mobilità sostenibile?

«La mobilità urbana, le piste ciclabili, il Brt e la riqualificazione dello Scalo sono tutti progetti molto importanti per la città e per la salvaguardia dell'ambiente. Anche e soprattutto in una proiezione futura. Sono opere che consentiranno al capoluogo di rimanere al passo con i tempi ed i cittadini apprezzeranno. Ne sono sicuro. Bisogna guardare al medio e lungo periodo».

Lei è indicato tra i falchi della maggioranza.

«Non mi sento un falco perché sono un leone (che infatti è nel simbolo della lista). Scherzi a parte, se essere coerenti e fedeli al sindaco portando avanti il programma elettorale sottoscritto nel rispetto dei ruoli di ognuno significa essere considerato falco, beh allora sono fiero di essere un falco».

Chi sono i suoi punti di riferimento politici?

«Al primo posto ci sono i valori che mi ha insegnato mio padre. Onestà e altruismo in primis. Valori che si rispecchiano in pieno con il mio punto di riferimento politico e personale: Nicola Ottaviani».

Se nel 2027 Mastrangeli dovesse decidere di non ricandidarsi, lei sarebbe tra i "papabili"?

«Guardi, Riccardo Mastrangeli è un sindaco molto presente e preparato, trascorre le sue giornate negli uffici del Comune di Frosinone ed è instancabile. Governerà Frosinone per i prossimi nove anni. Facciamo così: alla seconda parte della domanda risponderò nel 2032».