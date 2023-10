Ufficialmente non è ancora iniziata, ma nei fatti la corsa alle candidature per le provinciali di dicembre è già nel vivo. In palio ci saranno i 12 seggi da consigliere, il che vuol dire che ogni lista potrà essere formata da un massimo di 12 esponenti. Ancora una volta si procederà con il sistema elettorale "disegnato" dalla legge Delrio: votano gli amministratori locali dei 91 Comuni e potranno essere eletti soltanto sindaci e consiglieri. C'è un elemento da tenere in considerazione: a giugno sono previste le amministrative in 39 Comuni e questo vuol dire che inevitabilmente scatteranno dei ragionamenti per garantire gli equilibri.

Quindi bisognerà individuare dei "punti di caduta" tra le aspettative degli uscenti e le ambizioni di chi non ha mai ricoperto un simile ruolo. Non sarà semplice per nessuno trovare la quadra. Per quanto concerne invece il presidente Luca Di Stefano, non sembra intenzionato a dare vita ad una sua lista civica. Con ogni probabilità osserverà la situazione, traendo le conclusioni dopo i risultati. Quando dovrà procedere pure a riassegnare le deleghe ai consiglieri.

Partito Democratico

Due anni fa il Pd riuscì ad eleggere 4 consiglieri, 2 dell'area di Francesco De Angelis e 2 della componente di Antonio Pompeo. Enrico Pittiglio concorrerà per la conferma. Come Antonella Di Pucchio, fedelissima di Pompeo. Gli altri due uscenti sono Gaetano Ranaldi e Alessandro Mosticone. Bisognerà vedere gli assetti e le logiche in base ai quali si definirà la lista. Per esempio è presumibile che il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta voglia indicare un proprio esponente di riferimento nella lista. Con l'obiettivo di eleggerlo naturalmente, considerando i meccanismi del voto ponderato. Stesso ragionamento riguarda il primo cittadino di Cassino Enzo Salera. Nelle scorse settimane, sempre per Cassino, era circolata l'opzione di Barbara Di Rollo, che però sembra aver perso quota. Fra le altre ipotesi ci sono quelle di Maria Paola D'Orazio (Sora) e Francesca Cerquozzi (Veroli). Si parla moltissimo del sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli. Un discorso a parte merita il Comune di Frosinone, il capoluogo: il gruppo consiliare si aspetta una candidatura eleggibile. In pole position c'è Angelo Pizzutelli. Fin troppo facile immaginare un livello altissimo di competizione nel Pd.

Il centrodestra

Nel 2021 Fratelli d'Italia elesse due esponenti: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Fin troppo evidente che stavolta FdI punta perfino a migliorare quel risultato. Le ambizioni non mancano, considerando il fatto che il partito è cresciuto pure nel numero degli amministratori. Al deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini il compito di trovare tutte le sintesi. C'è l'uscente Stefania Furtivo. Tra le indiscrezioni che circolano c'è quella di una possibile candidatura del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore. Nella Lega Andrea Amata punta alla conferma. L'altro consigliere uscente è Giuseppe Alessandro Pizzuti. Toccherà al parlamentare e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani comporre una lista competitiva ma anche equilibrata. Bisognerà capire quali potranno essere le indicazioni che arriveranno da Frosinone. Non soltanto dal gruppo della Lega, ma per esempio pure dalla Lista Ottaviani. Perfino dalla Lista per Frosinone e da Frosinone Capoluogo. Poi c'è la questione riguardante sia il cassinate che il sorano, con l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli impegnato in prima linea per tenere unito il quadro. C'è naturalmente Forza Italia, che ripartirà dal capogruppo Gianluca Quadrini. Per il resto i tre subcommissari provinciali Adriano Piacentini, Daniele Natalia e Rossella Chiusaroli dovranno definire la lista. Ricordiamo che nel 2021 gli "azzurri" non riuscirono ad eleggere neppure un consigliere provinciale (Quadrini era nella Lega). Segno che occorre un gioco di squadra preciso e studiato a tavolino.

Le altre opzioni

Sicuramente Luigi Vacana ci proverà ancora, con la lista Provincia in Comune. Da valutare invece le mosse del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, che l'ultima volta riuscì nell'impresa di eleggere due consiglieri. Stavolta però le valutazioni potrebbero essere altre. Un discorso a parte merita il Comune di Frosinone, che ha l'indice di ponderazione più alto insieme con Cassino. I nomi che circolano non mancano di certo, ma bisognerà vedere gli "incastri" e soprattutto le possibilità di elezione, che passano necessariamente da intese nei (e con i) partiti. Il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli non è uno che concorre per partecipare. Nella maggioranza di centrodestra le indiscrezioni sono diverse. Per esempio Pasquale Cirillo, consigliere di Frosinone Capoluogo, civica che ha sostenuto la Lega (e in particolare la candidatura di Nicola Ottaviani) alle politiche del 2022. Secondo alcuni rumors potrebbero concorrere alle provinciali Francesca Chiappini (Lista per Frosinone, la più votata alle comunali di giugno 2022) e Francesco Pallone (Lista Mastrangeli). Sempre per la Lista Mastrangeli c'è chi ipotizza una discesa in campo di Anselmo Pizzutelli. In realtà comunque mancano meno di due mesi all'appuntamento con il voto ponderato. In realtà non c'è molto tempo a disposizione per effettuare le scelte. Nella convinzione (trasversale) che gli scontenti sono destinati ad aumentare in progressione geometrica. Come sempre è successo d'altro canto. Con tutto quello che ne può conseguire. A giugno si voterà sia per le europee che per le comunali, che vedranno impegnati centri come Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Ecco perché sulle liste è vietato sbagliare.