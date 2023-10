«Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino a una finestra di profilo in controluce, voi mi fate: "Michele vieni in là con noi dai..." e io: andate, andate, vi raggiungo dopo». La celebre battuta di Nanni Moretti fotografa alla perfezione la situazione all'interno del gruppo consiliare del Partito Democratico di Frosinone. Sempre per restare nel mondo di Nanni Moretti, uno scenario da... caos calmo. Nei mesi scorsi i consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi hanno sostanzialmente chiesto alla federazione provinciale una maggiore attenzione per il capoluogo.

Anche e soprattutto nella prospettiva del congresso del circolo cittadino, che molto probabilmente si svolgerà a novembre.

Ma più in generale il tema è una prospettiva di medio e lungo periodo, sia all'interno del consiglio comunale che in previsione delle prossime elezioni. Non va mai dimenticato che il centrosinistra viene da tre sconfitte consecutive, determinate da spaccature interne che non sono state ricomposte. Per esempio il grande gelo tra Democrat e Psi è ancora oggi di attualità. Inoltre c'è un ulteriore elemento: per quanto riguarda le candidature che contano (politiche, regionali ma pure provinciali), Frosinone sta spesso a guardare. Così come quando si tratta di nomine importanti all'interno di enti intermedi.

Alle prossime provinciali il gruppo di Frosinone si attende una designazione in grado di poter arrivare a dama. In pole position il capogruppo Angelo Pizzutelli. Il quale in questi anni in diverse occasioni ha effettuato passi indietro: una volta proprio alle provinciali (per sostenere Vincenzo Savo), un'altra per la candidatura a sindaco del 2022 (quando effettuò un passo di lato a vantaggio di Mauro Vicano: alla fine però la coalizione indicò Domenico Marzi). Da settimane il suo silenzio nel partito è assordante. Esattamente come quello di Norberto Venturi.

Vedremo cosa succederà. Alle ultime amministrative Angelo Pizzutelli ha ottenuto 787 preferenze, Fabrizio Cristofari 385, Norberto Venturi 314. Tornando al congresso del circolo cittadino, il nome avanzato per la segreteria è stato quello dell'ex sindaco Michele Marini. Va aperta una parentesi importante: Michele Marini non ha rinnovato la tessera del Pd. Dunque non è un iscritto. Come del resto Andrea Turriziani, consigliere della Lista Marini. «Non siamo un'appendice del Pd», è stato detto in più di un'occasione nelle riunioni della civica. Nelle scorse settimane l'opzione di un'apertura alla Lista Marini da parte di Riccardo Mastrangeli era apparsa vicinissima. Il sindaco ha pure incontrato sia Andrea Turriziani che il coordinatore Francesco Trina. Si era addirittura ipotizzato un patto federativo.

Poi però sul piano politico non è successo nulla e oggi uno scenario del genere appare decisamente più lontano. Diverso il discorso di possibili convergenze su singole delibere amministrative. C'è un quadro in evoluzione nel campo delle opposizioni al Comune di Frosinone. In questo contesto le decisioni di consiglieri come Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi saranno importanti e destinate a pesare.

Da capire altresì quali saranno le mosse dei vertici del Partito Democratico. Parliamo del segretario provinciale Luca Fantini e del consigliere regionale Sara Battisti. Ma pure del presidente regionale Francesco De Angelis. Il bivio è di quelli significativi. Sta per iniziare una lunghissima stagione elettorale: le provinciali (da addetti ai lavori) di dicembre, le europee e le comunali di giugno. Spazi di manovra stretti. Perfino nei tempi.