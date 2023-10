L'inclusione delle province di Frosinone e di Latina nella Zes (Zona Economica Speciale) appare davvero una "mission impossible". Solo che in questo caso non c'è Tom Cruise che la rende "possibile" all'ultimo istante utile dopo avventure mozzafiato. La Zes racchiude otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. I benefici per le imprese sono enormi. Per la Ciociaria rimanerne fuori sarebbe una mazzata terribile.

Le prossime due settimane saranno decisive, anche e soprattutto in sede di dibattito parlamentare. Ma per come si sono messe le cose appare veramente complicato che le province di Frosinone e Latina, comunque contigue, siano inserite. Sarebbe il caso di dire il danno dopo la beffa se questo dovesse concretizzarsi. Perché a pochi chilometri di distanza le imprese avrebbero benefici in grado di fare la differenza sia nella fase dell'investimento che in quella dello sviluppo.

La linea di Azione

Antonello Antonellis, segretario provinciale di Azione, rileva: «In questo ultimo periodo il mondo politico della provincia di Frosinone sembra essere in corsa per la partecipazione alle Olimpiadi, con l'obiettivo della medaglia d'oro nella corsa della Zes, ma è pura illusione perché non si riuscirà a superare nemmeno le qualificazioni iniziali. È una verità che fa male alla Ciociaria, ma è così». Aggiunge Antonellis: «Da gennaio 2024, e per tre anni, le otto Regioni meridionali godranno di vantaggi in termini fiscali, finanziari, amministrativi, a favore delle imprese che investono in quei territori. In termini reali significa che l'impresa che va ad investire a Salerno, piuttosto che a Brindisi o a Siracusa, godrà di un credito di imposta del 100% per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati alla produzione, di una autorizzazione unica semplificata per l'avvio di nuove attività, semplificazione temporale per le autorizzazioni Vas, Via e altro, la destinazione dell'80% dei fondi europei per la coesione territoriale, la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito prodotto». Sottolinea: «Il problema è che tale sistema agevolativo, di un effetto importante, si applica a territori contigui alla provincia di Frosinone, ed a quella di Latina, entro i 10 chilometri da Cassino, o Formia, entro i 5 chilometri da Sora, o Minturno. Immaginate un imprenditore che debba investire per una nuova attività produttiva: investe in provincia di Frosinone, o Latina, o sposta la sua attenzione ai territori limitrofi delle province di Isernia, Caserta, L'Aquila, dove ha vantaggi fiscali, finanziari, amministrativi, notevoli. Il rischio maggiore è per l'impresa già in attività in provincia e che decida di spostare il suo sito produttivo in queste province agevolate. Davanti a tale scenario, molto negativo, vi sono dichiarazioni quotidiane da parte di parlamentari che tentano di limitare gli effetti disastrosi di tale scelte da parte del governo Meloni, che potrebbero affondare definitivamente il tessuto produttivo ciociaro. Capiamo il tentativo da parte dei parlamentari ciociari di Lega e Fratelli d'Italia, su di loro grava la responsabilità di approvare una legge che sancisce effetti disastrosi per il nostro territorio. Ed anche le dichiarazioni di parlamentari di centrosinistra, più per la stampa che per gli effetti reali politici. Una cosa non è giustificabile: nascondere gli effetti dell'istituzione della Zes, proporre soluzioni pasticciate, come estendere la Zes anche in provincia di Frosinone, o Latina, solo per un anno. Ma si può mai solo pensare che un imprenditore venga ad investire da noi perché avrà un vantaggio solo per un anno quando anche gli studenti al terzo superiore sanno che un "Business Plan" ha una durata minima di tre anni? Una battaglia parlamentare vera si faccia su basi solide: un sistema agevolativo, seppur ridotto, di almeno tre anni. Tertium non datur. Un'annotazione finale: l'unica speranza per la provincia di Frosinone è che hanno istituito la Zes, ma non hanno messo, finora, soldi veri ma spostati quelli delle 5 aree portuali meridionali, somme veramente esigue. Dobbiamo sperare che il governo continui nella sua inadeguatezza, e non finanzi robustamente la Zes, in modo che le nostre aziende non siano attratte dalle Regioni meridionali. È triste, ma è così».

La posizione del Pd

Sull'argomento torna anche il Partito Democratico. Con una nota del segretario provinciale Luca Fantini. Il quale argomenta: «Il dibattito delle destre sull'inserimento della provincia di Frosinone nella Zona economica speciale è surreale e farebbe sorridere se non fosse che, perdendo questa preziosa occasione, per il nostro territorio sarebbe un colpo mortale. Ho letto in questi giorni gli interventi degli onorevoli Ottaviani e Ruspandini, oltre che di altri esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, e chiedo loro una cosa semplice: visto che siete al governo del Paese, come mai questo dibattito arriva a decreto già approvato e non si è stati in grado prima di tutelare il nostro territorio? Un intervento in linea teorica banale per una coalizione che guida il Lazio con Rocca e l'Italia con Meloni. Quindi, chiedo ancora: visto che non siete riusciti a farlo in fase di approvazione, riuscirete ora ad intervenire e a dare finalmente una risposta a questo territorio? O discuteremo a breve di una straordinaria opportunità perduta?». Prosegue Fantini: «Vorrei ricordare agli esponenti delle Destre che non sono più all'opposizione, ma possono garantire dal governo misure per la crescita e lo sviluppo della nostra provincia. Peraltro, è stato presentato alla commissione bilancio della Camera dei deputati un emendamento del Pd, a firma Mancini-Orfini-Curti, a tutela del tessuto industriale di Frosinone che non può assolutamente permettersi di perdere i benefici e le agevolazioni previste dalla Zona economica speciale. Contestualmente, nel Lazio, la consigliera Battisti ha presentato una apposita mozione. Gli eletti in maggioranza del nostro territorio, daranno o no risposte concrete?».