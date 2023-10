La maggioranza di centrodestra ha un nuovo assetto dopo la revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha effettuato questa mossa dopo la vicenda relativa alle mancate firme in calce alla mozione di fiducia. Che sono quattro: oltre ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone, pure quelle del presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) e di Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli). È presto per dire adesso se potranno esserci dei "recuperi" o se invece il solco si allargherà.

I temi amministrativi

L'ultima seduta del consiglio comunale è stata caratterizzata da polemiche al vetriolo, soprattutto interne alla maggioranza. Un clima politico che però è il risultato di mesi di malumori e di opinioni fortemente contrastanti. Specialmente sulle misure che faranno parte del Piano urbano della mobilità sostenibile: dalle piste ciclabili al percorso del Bus Rapid Transit. In più occasioni, per esempio, sia Massimiliano Tagliaferri che Anselmo Pizzutelli avevano manifestato dubbi. All'orizzonte si profilano altre tematiche sulle quali la maggioranza ha la necessità di manifestare unità e compattezza. Per esempio sulla riqualificazione del palazzetto Coni di piazza Martiri di Vallerotonda e sul futuro dello Stadio del Nuoto. Indipendentemente dal fatto che le due tematiche possano approdare o meno all'attenzione del consiglio comunale. Sono tematiche che hanno un impatto importante nella vita amministrativa della città. E che coinvolgono settori come la mobilità urbana, i trasporti, i sensi unici, la viabilità e l'impiantistica sportiva. Non è certamente per caso che Mastrangeli ha studiato ogni singola parola del documento adottato come mozione di fiducia. Ricordiamolo: «I consiglieri e gli assessori della città di Frosinone, con il presente documento, ribadiscono e confermano la propria assoluta fiducia nei confronti del sindaco Riccardo Mastrangeli, in ottemperanza del mandato espresso dagli elettori e del programma elettorale condiviso da portare a termine per tutto il periodo della consiliatura». Il primo cittadino ha voluto sottolineare tre assi portanti: voto degli elettori, programma condiviso e intero arco della consiliatura (cinque anni). Però è chiaro che poi la condivisione politica ed amministrativa dovrà essere declinata nella sostanza e sui singoli punti. Come pure sul tema dell'assetto di piazzale Kambo dopo i lavori di riqualificazione. Il tema principale è la pedonalizzazione.

Le opposizioni

Riccardo Mastrangeli ha buoni rapporti personali con molti esponenti delle opposizioni. È sicuramente un elemento che aiuta. Anche se il punto vero sta nell'assenza di una strategia unitaria e condivisa delle minoranze. Nonostante tre sconfitte consecutive alle comunali. In stand by la possibile apertura alla Lista Marini del consigliere Andrea Turriziani e del coordinatore Francesco Trina. Segnali ci sono stati, ma alla fase successiva non si è passati. Probabilmente anche per l'intervento diretto dell'ex sindaco Michele Marini. Il quale da una parte ha rivendicato piena autonomia dal Pd, ma dall'altra ha pure fatto capire che un conto possono essere convergenze amministrative su singole tematiche, mentre altro discorso sarebbe un'intesa di tipo politico. Non è uno scenario impossibile ma forse sicuramente prematuro. Inoltre c'è la sensazione che lo snodo decisivo potrà essere il congresso del circolo cittadino del Pd. L'opzione Michele Marini segretario resta sul tavolo. Anche se non ha rinnovato la tessera di iscrizione al partito (come Andrea Turriziani del resto). In fase di riflessione altresì i consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi.

Le dinamiche in aula

In realtà nessuno è uscito dalla maggioranza. Un elemento del quale tenere conto. Inoltre il sindaco Riccardo Mastrangeli ha trattenuto ad interim le deleghe allo Scalo e ai Rapporti con le Università. Significa che in teoria è stato lasciato aperto un canale di possibile futura mediazione. Massimiliano Tagliaferri è il presidente del consiglio comunale: un ruolo che ha pure una valenza istituzionale. All'inizio della crisi si era parlato di una possibile mozione di sfiducia. A parte il fatto (non trascurabile) che non ci sono i numeri, uno scenario del genere è complicato da attuare. Esiste una consolidata giurisprudenza di Cassazione che stabilisce come l'eventualità di una mozione di sfiducia ad un presidente di consiglio comunale debba avere motivazioni ben diverse dalla mancata sintonia con la maggioranza che pure lo ha eletto. Infine, la Giunta. Non sono all'ordine del giorno rimpasti o riassetti. La prossima seduta consiliare sarà indicativa per capire il clima all'interno del centrodestra dopo la revoca delle deleghe. Una cosa è certa: nel momento in cui alla riunione della verifica politica è stata presentata una mozione di fiducia, è stato chiaro a tutti che non si sarebbe tornati indietro. Come ha fatto notare immediatamente il vicesindaco Antonio Scaccia.