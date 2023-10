Sarà in vigore dal 1° gennaio 2024, vale a dire tra poco più di due mesi. Parliamo della Zona Economica Speciale, meglio nota come Zes unica. Comprende diverse regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Per Zona Economica Speciale «si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa».

Il discorso è molto semplice: le province di Frosinone e Latina non soltanto non fanno parte della Zes, ma hanno ai confini territori che invece potranno usufruire dei benefici previsti. Ecco perché in tanti si stanno muovendo adesso. In una nota il deputato Claudio Mancini e i consiglieri regionali Sara Battisti e Salvatore La Penna (tutti del Pd) rilevano: «Abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale per impegnare il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a promuovere e avviare un'interlocuzione con il Governo Meloni al fine di lavorare all'estensione della Zona Economica Speciale alle province di Frosinone e Latina, anche attraverso l'approvazione dell'emendamento depositato in commissione bilancio alla Camera presentato a firma Mancini-Curti-Orfini. Con tale emendamento, infatti, si richiede di estendere la Zes Unica ai territori compresi nella ex Cassa per il Mezzogiorno, comprendendo quindi anche le province di Frosinone e Latina».

Proseguono gli esponenti Democrat: «Riteniamo necessario questo intervento perché il decreto legge che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - "Zes unica" comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ed esclude le province della nostra regione. L'istituzione della Zona Economica Speciale comporterà per i territori interessati la possibilità di beneficiare di speciali agevolazioni relativamente a investimenti e altre attività di sviluppo dell'impresa da parte di aziende già operative e di nuovo insediamento. I poli industriali delle province di Frosinone e Latina sono nevralgici per lo sviluppo industriale della Regione Lazio e per il centro Italia e l'istituzione della "Zes unica" del Mezzogiorno rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo e crescita di un territorio che è contiguo alle province di Frosinone e Latina che, però, allo stato attuale risultano escluse dalle agevolazioni e semplificazioni amministrative connesse alle Zes, rischiando di compromettere l'attrattività nelle suddette aree industriali. Vista l'importanza del tema, auspichiamo una risposta unitaria a favore dei nostri territori».

Sul punto il senatore del Pd Claudio Mancini ha spiegato che «come già fatto nel 2020 con un emendamento a mia firma per il fondo per la deindustrializzazione, chiediamo che la Zes, ampliata a tutto il Meridione dal decreto, sia allargata a queste aree dato che vi è una profonda omogeneità e contiguità economica tra i territori esclusi e il resto del Mezzogiorno». Aggiungendo: «Speriamo che il Governo accolga la proposta. Se si dovesse proseguire sulla strada tracciata dalla maggioranza, si perpetuerebbe una profonda ingiustizia e un danno alle province di Frosinone e Latina e ai Comuni esclusi».

Un tema decisamente trasversale. Ricordiamo che nei giorni scorsi il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini ha preso l'iniziativa, rilevando che avrebbe discusso del tema con il ministro Raffaele Fitto. Anche Nicola Ottaviani, parlamentare della Lega, è intervenuto sull'argomento. Come hanno fatto diverse associazioni di categoria. Occorrerebbe davvero un pressing trasversale dell'intero territorio sul Governo. Perché in gioco c'è il futuro economico delle province di Frosinone e Latina. Se a pochi chilometri di distanza sarà possibile usufruire di benefici e di contributi, per quale motivo si dovrebbe investire da queste parti?