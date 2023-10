Oggi pomeriggio a Roma, presso la sala David Sassoli del Partito Democratico nazionale, è in programma la riunione della direzione regionale. All'ordine del giorno il Piano di lavoro per l'autunno e un esame della situazione politica. A convocare il summit sono stati Daniele Leodori e Francesco De Angelis, rispettivamente segretario e presidente regionale dei Dem. Sarà un momento importante anche perché all'orizzonte ci sono le europee, un vero e proprio snodo politico per tutti.

Provinciali e comunali

Intanto però in Ciociaria ci saranno altri appuntamenti fondamentali. A giugno, unitamente alle europee, si voterà per le amministrative in 39 Comuni. Tra i quali ci sono Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Ma prima (esattamente a dicembre) sono in calendario le provinciali. Si tratta di rinnovare i dodici consiglieri. Non è escluso, anzi, che le candidature potranno essere funzionali anche ad un quadro di unità in vista proprio delle comunali. Magari non è per caso che nel Pd, per la corsa ad un seggio nell'ente di piazza Gramsci, circolino altresì i nomi di Barbara Di Rollo e di Francesco Cerquozzi.

In ogni caso si dovrà cercare un "punto di caduta" tra le aspettative degli uscenti e le legittime ambizioni di chi vorrebbe giocarsi la partita. Tra le opzioni ci sono pure quelle di Emiliano Cinelli e Maria Paola D'Orazio. Si profila una concorrenza agguerrita nella lista del Pd. E bisogna altresì considerare che il gruppo di Frosinone si aspetta una candidatura eleggibile alle provinciali.

Parliamo di tre consiglieri comunali del calibro di Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. Naturalmente in tutti i partiti si porrà il tema delle candidature alle provinciali. Dunque Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia dovranno conservare gli equilibri tra gli esponenti dei diversi Comuni. Non sarà semplice, ma d'altronde non lo è mai stato. Per quanto riguarda le comunali, i riflettori sono accesi soprattutto su Cassino. Il Partito Democratico punta deciso sulla conferma di Enzo Salera, in un quadro unitario.

Il centrodestra per provare a ribaltare la situazione dovrà innanzitutto procedere senza sbavature. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si stanno confrontando su questo. Però in tutti gli schieramenti c'è la consapevolezza che a fare la differenza potranno essere le liste civiche. Anzi, una vera e propria coalizione civica. Dietro le quinte le manovre vanno in questa direzione. Situazione non molto diversa relativamente a Veroli. I due mandati da sindaco di Simone Cretaro sono stati costruiti sulla base di una alleanza forte e chiara tra il Pd e un vasto mondo civico. La prima domanda che tutti si stanno ponendo è: questo tipo di asse reggerà? Tutto il resto è legato... alla risposta. Naturalmente il centrodestra si sta organizzando, pronto ad approfittare di eventuali divisioni del centrosinistra.

Le europee

Tornando alle europee, il punto è rappresentato non soltanto dalle candidature di esponenti locali, ma anche dall'effettiva possibilità di concorrere per un seggio nel Parlamento di Strasburgo e Bruxelles. Bisogna sempre tenere presente che la Circoscrizione Centro comprende la Toscana, il Lazio, l'Umbria e le Marche. Nel Partito Democratico l'unico nome in grado di potersela giocare è quello di Francesco De Angelis: eletto nel 2009 (85.639 preferenze), primo dei non eletti nel 2014. Capolista del Pd potrebbe essere Marta Bonafoni.

E nei mesi scorsi si è parlato molto della possibilità di una discesa in campo di esponenti come Nicola Zingaretti e Laura Boldrini. Oltre a De Angelis si era parlato dell'ipotesi Sara Battisti, a febbraio scorso confermata consigliera regionale. Il punto però è proprio questo: nel senso che la Battisti intende completare l'intero mandato alla Regione. Nella Lega è già praticamente in campagna elettorale Mario Abbruzzese. Sempre nel Carroccio però c'è Maria Veronica Rossi, europarlamentare in carica, che nel 2019 raggiunse un risultato notevole.

Per il partito di Matteo Salvini saranno in corso sicuramente Pino Cangemi e Matteo Adinolfi. Fratelli d'Italia è il primo partito italiano: risultato conseguito in tutte le ultime elezioni. A qualunque livello: politiche, regionali, comunali. Le europee rappresenteranno un test importante anche per il Governo. Parola d'ordine: vietato fallire. Inutile girarci intorno. Il nome forte che gira è quello di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito. Tra gli altri nomi possibili, quelli dell'assessore regionale Fabrizio Ghera e dell'europarlamentare Nicola Procaccini.

Ma c'è pure l'opzione di Fabio Tagliaferri, assessore comunale di Frosinone e coordinatore cittadino del circolo del capoluogo. Non solo: in questo momento Fabio Tagliaferri è impegnato su due fronti caldissimi sul piano politico in Ciociaria, quelli di Cassino e di Alatri. Fedelissimo di Arianna Meloni, Fabio Tagliaferri potrà giocarsi le sue carte. In Forza Italia non è escluso che il capolista possa essere il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sicuramente in lista ci sarà l'europarlamentare in carica Salvatore De Meo. Per la provincia di Frosinone potrebbe trovare spazio il capogruppo alla Provincia Gianluca Quadrini.

Il peso del capoluogo

In questi giorni il dibattito politico provinciale è stato monopolizzato dalla situazione al Comune di Frosinone. Segno dell'importanza strategica del capoluogo nello scacchiere locale. Adesso però si tratterà di capire quanto tale fattore peserà nelle candidature, sia alle provinciali che alle europee. Perché troppo spesso Frosinone è rimasta a guardare. Oppure a portare l'acqua.