La maggioranza volta pagina e guarda avanti. Con chi ci sta. Ipotizzando quindi 18 o 19 voti in aula, rispetto ai 22 iniziali. Però la sensazione forte è che nessuno abbia rinunciato ad una ricomposizione dei rapporti, che al momento appare assai complicata. A inizio settimana Riccardo Mastrangeli ha revocato le deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Le manterrà ad interim: parliamo dello Scalo e dei Rapporti con l'Università e dei Rapporti con l'Europa. A questo punto sarà importante la prova dell'aula.

Ha spiegato Mastrangeli: «Io non ho cacciato nessuno, questo concetto deve essere chiaro. Le deleghe, soprattutto quelle ai consiglieri, hanno carattere fiduciario. I fatti dicono che loro hanno sfiduciato il sottoscritto non firmando la mozione dopo il vertice della verifica». A non firmare la mozione di fiducia, oltre ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone, sono stati anche Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) e Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli).

Un canale aperto

Adriano Piacentini, assessore e fra i tre subcommissari di Forza Italia, è stato tra i più attivi a cercare di ricucire anche nei momenti di più forte tensione. Argomenta Adriano Piacentini: «La maggioranza di centrodestra porterà a termine il programma politico-amministrativo e la consiliatura. Gettando le basi per una ulteriore conferma. Credo altresì che ci sono tutte le condizioni affinché si possa "recuperare" pure chi non ha firmato il documento di rinnovo della fiducia al sindaco Mastrangeli. Il centrodestra deve insistere su questo versante, consapevole che la maggioranza è quella uscita dalle urne».

La nota di Bortone

Il consigliere Giovanni Bortone rileva: «Sono e resto il capogruppo del gruppo consiliare della Lega, a meno che qualcuno non mi dica in virtù di quale regolamento non sarei più capogruppo consiliare». Poi aggiunge: «Se qualche consigliere non riconosce me come capogruppo, può decidere lui stesso di cambiare gruppo. In attesa di questi chiarimenti, ribadisco che sono il capogruppo consiliare della Lega e rinnovo l'invito ai vertici del partito per un confronto». Nei giorni scorsi il consigliere del Carroccio Dino Iannarilli aveva rilevato: «La revoca come capogruppo del partito (ndr: di Giovanni Bortone), in consiglio, risulta l'effetto di tale comportamento, in quanto non può essere referente della Lega un consigliere non tesserato, che ha messo in discussione la fiducia nel sindaco, espressione della maggioranza di centrodestra e, in primis, della stessa Lega».

Aggiungendo: «Con la mancata sottoscrizione del documento di conferma di fiducia al sindaco, da parte del consigliere Giovanni Bortone, viene compromesso inevitabilmente il rapporto politico e di conseguenza, come atto dovuto, il sindaco ha proceduto alla revoca della delega ai rapporti con le università. Se non si ha fiducia nell'attività amministrativa del sindaco non presenziando a una riunione di maggioranza, senza alcuna giustificazione, e non firmando il documento concordato con tutti i rappresentati, comporta non riconoscere la guida dell'Amministrazione, ponendosi fuori dalle indicazioni della Lega, da parte del consigliere Bortone». Si annuncia un braccio di ferro dunque all'interno del Carroccio in consiglio comunale.

Lista Mastrangeli

Il capogruppo della Lista Mastrangeli è Anselmo Pizzutelli. Nella civica del sindaco ci sono altri due consiglieri: Francesco Pallone e Maria Antonietta Mirabella. Anselmo Pizzutelli ha dichiarato nei giorni scorsi: «Non posso accettare di non esprimere le mie perplessità su temi amministrativi. Perché non ho firmato la mozione di fiducia? Perché non serviva: ho votato il bilancio consolidato dopo aver votato il documento contabile e gli equilibri. Perché non si parla, oltre che degli astenuti, di quelli che hanno voluto risultare assenti sul bilancio consolidato? Per me la parola conta più dei documenti.

Avevo chiesto di rinviare una verifica convocata dalla mattina all'ora di pranzo, senza aver dato il tempo di "sbollire" gli animi dopo le polemiche in aula. E poi una cosa seria e delicata come la fiducia si discute dopo un confronto dettagliato sull'attività amministrative svolta. Su piste ciclabili, tracciato del Brt e futuro assetto di piazzale Kambo ho avanzato critiche e riserve. Che dovevo fare? Rimangiarmi tutto?». A questo punto non resta che aspettare e vedere quello che succederà. Non soltanto in consiglio comunale, ma pure nel dibattito nei quartieri. In particolare allo Scalo. Una sfida nella sfida per il sindaco Mastrangeli.

Le opposizioni

Intanto i rapporti forza. La maggioranza anche a quota 18-19 mantiene una soglia di sicurezza. Le opposizioni in totale contano 11 consiglieri. Ma ci sono divisioni evidenti e soprattutto strategie diverse. L'elemento più importante però è un altro e cioè che nessuno prende l'iniziativa per un'azione unitaria e sinergica. È anche e soprattutto per questo motivo che la maggioranza può permettersi di perdere fino a 3 o 4 esponenti.

Un discorso a parte merita la Lista Marini: in questi ultimi giorni sta circolando molto l'ipotesi di un appoggio esterno, senza cioè rivendicare assessorati o deleghe riservate ai consiglieri. Andrea Turriziani e Francesco Trina si stanno confrontando con Michele Marini. L'impressione è che non ci sia fretta. Anche perché nella maggioranza non tutti fanno salti di gioia per un'apertura nei confronti delle opposizioni. In ogni caso la prova del nove sarà rappresentata dalla prossima seduta del consiglio comunale. Sarà altresì una guerra di nervi.